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Des images préoccupantes montrent Jack Grealish apparemment endormi dans un bar, après des allégations selon lesquelles la star anglaise aurait participé à « un après-midi arrosé »
Le milieu de terrain Jack Grealish, actuellement en prêt à Everton, poursuit sa convalescence après une intervention chirurgicale sur une blessure à la cheville.
La dernière sortie de Grealish sous le maillot des Toffees remonte au 18 janvier, face à son ancien club, Aston Villa. Il s’agissait de son 22e match de la saison, au cours duquel il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives, un passage fructueux sur la côte de Merseyside couronné par le titre de Joueur du mois d’août.
Victime d’une fracture de stress lors de cette rencontre, il a été opéré et suit désormais un programme de rééducation. Son objectif est d’être prêt pour le début de la saison 2026-2027, même si ce contretemps met fin à ses espoirs de participer à la Coupe du monde.
Grealish a été photographié « en train de s’assoupir dans un bar sur les toits à Manchester ».
En mars, Grealish a publié plusieurs photos sur son compte Instagram pour montrer que sa rééducation avançait bien. Il a assuré à ses abonnés qu’il « travaillait dur pour revenir plus fort et en meilleure forme que jamais ».
La star des Three Lions, qui compte 39 sélections, a d’abord porté un plâtre après son opération, puis une botte de protection afin d’éviter toute pression inutile sur son pied gauche, et s’est aidé d’un scooter à genou pour soulager sa jambe. Ses progrès semblent suffisants pour qu’aucun dispositif de protection ne soit désormais nécessaire.
C’est ce qui transparaît des clichés diffusés par The Sun, qui affirme que Grealish a rejoint des amis au Stories à Manchester le 25 avril pour « une après-midi bien arrosée entre potes ».
Sur les clichés obtenus par le tabloid, on le voit peiner à garder les yeux ouverts en pleine conversation, puis affalé sur une chaise ; un témoin raconte : « Ses amis ont tenté de le réveiller, l’alcool a fini par avoir raison de lui. »
L’international anglais Grealish aime s’amuser, que ce soit sur le terrain ou en dehors.
En ce moment, Grealish dispose de beaucoup de temps libre, sans entraînement ni match à son programme. Il a donc rejoint son coéquipier en équipe d’Angleterre, Jordan Pickford, pour un voyage d’anniversaire fastueux à Rome en mars, afin de célébrer les 30 ans de la compagne de ce dernier, Megan Pickford.
Souvent étiqueté « fêtard », il s’amuse autant en dehors du terrain qu’il aime briller dessus. En décembre dernier, il a offert à ses amis une soirée estimée à 20 000 livres sterling, conclue dans un club de strip-tease londonien.
Il est également souvent aperçu dans les bars du nord-ouest de l’Angleterre, où il offre des tournées générales aux habitants, et a fait la une des journaux du monde entier pour les célébrations endiablées qu’il a organisées après le triplé historique de Manchester City en 2023.
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Everton, Aston Villa ou MLS : où Grealish évoluera-t-il la saison prochaine ?
L’avenir à court et long terme de Jack Grealish reste à définir. Everton, qui dispose d’une option d’achat permettant de convertir son prêt en transfert définitif en provenance de Manchester City, devrait négocier une baisse du montant initial de 50 millions de livres (68 millions de dollars).
Un retour à ses racines à Aston Villa est également évoqué, tout comme des départs vers la Saudi Pro League ou la MLS nord-américaine, alors que City, prêt à se séparer d’un joueur recruté 100 millions de livres (135 millions de dollars) en 2021, dispose encore d’une année de contrat à l’Etihad Stadium.