Des images préoccupantes montrent Jack Grealish apparemment endormi dans un bar, après des allégations selon lesquelles la star anglaise aurait participé à « un après-midi arrosé »

En mars, Grealish a publié plusieurs photos sur son compte Instagram pour montrer que sa rééducation avançait bien. Il a assuré à ses abonnés qu’il « travaillait dur pour revenir plus fort et en meilleure forme que jamais ».

La star des Three Lions, qui compte 39 sélections, a d’abord porté un plâtre après son opération, puis une botte de protection afin d’éviter toute pression inutile sur son pied gauche, et s’est aidé d’un scooter à genou pour soulager sa jambe. Ses progrès semblent suffisants pour qu’aucun dispositif de protection ne soit désormais nécessaire.

C’est ce qui transparaît des clichés diffusés par The Sun, qui affirme que Grealish a rejoint des amis au Stories à Manchester le 25 avril pour « une après-midi bien arrosée entre potes ».

Sur les clichés obtenus par le tabloid, on le voit peiner à garder les yeux ouverts en pleine conversation, puis affalé sur une chaise ; un témoin raconte : « Ses amis ont tenté de le réveiller, l’alcool a fini par avoir raison de lui. »



