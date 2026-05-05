À la veille du match retour des demi-finales qui opposera mercredi soir le club le plus titré d’Allemagne au Paris Saint-Germain, le président du FCB a de nouveau salué les qualités de l’entraîneur Vincent Kompany lors d’une interview accordée à DAZN, sans pouvoir s’empêcher de lancer une nouvelle pique à l’encontre de Tuchel.
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« Des histoires sans rapport avec le football » : Uli Hoeneß s'en prend à nouveau à un ancien entraîneur du FC Bayern
Selon Hoeneß, ce qui distingue particulièrement l’entraîneur belge de nombreux prédécesseurs, ce sont ses « compétences relationnelles ». « Il ne laisse jamais tomber personne. Il ne dénigrerait jamais un joueur dans la presse, ne dirait jamais du mal de ses joueurs, du club ou après un mauvais match.
Cette approche se retrouve dans ses relations avec les médias, notamment lorsqu’il évoque les nouveaux joueurs ou les transferts. « Il ne se plaint jamais publiquement en disant : “Nous avons besoin d’un défenseur gauche, nous avons besoin de ceci ou de cela.” Son objectif est plutôt d’améliorer les joueurs dont il dispose. Et c’est exactement ce qu’il a réussi à faire », analyse l’homme de 74 ans.
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Uli Hoeneß n’a cessé de tacler Thomas Tuchel.
Dans ce contexte, ce qui plaît « particulièrement » à Hoeneß, c’est que « les journalistes doivent à nouveau travailler à Munich ». Car, comme il l’explique, « avec l’un ou l’autre entraîneur auparavant – Tuchel le sait bien –, on avait toujours une belle histoire à raconter après une conférence de presse, mais qui n’avait rien à voir avec le football. Maintenant, avec Vincent, ils doivent à nouveau écrire sur le football ».
Si Tuchel, ou l’ancien coach bavarois Julian Nagelsmann, possédaient l’intelligence nécessaire pour s’imposer à Munich, Hoeneß estime qu’ils manquaient toutefois d’une certaine dimension sociale par rapport à Kompany. Selon lui, le Belge est « presque parfait sur le plan humain. Il est polyglotte et passe sans effort d’une langue à l’autre ».
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Hoeneß à propos de Tuchel : « Une vision complètement différente sur bien des points »
Par le passé, Uli Hoeneß s’est souvent distingué par ses piques contre Thomas Tuchel, prédécesseur direct de Vincent Kompany sur le banc du FC Bayern entre 2023 et 2024. Dans le podcast « Auf eine weiß-blaue Tasse » avec le ministre-président bavarois Markus Söder, il a récemment révélé que Tuchel ignorait que le joueur du FCB Josip Stanisic parlait allemand.
Interrogé début 2025 par t-online, il a aussi révélé que l’ancien entraîneur avait souhaité réaliser « un nombre relativement important de transferts », une approche qui n’a guère séduit les éminences du club bavarois. « Sur le plan personnel, nos relations sont restées tout à fait correctes jusqu’à la fin. Mais dans de nombreux domaines, il a tout simplement une conception très différente de la façon de diriger une équipe », a commenté le septuagénaire.
Sur le plan sportif, le Bayern a vécu une période contrastée sous Tuchel : sacre en Bundesliga 2023 après avoir coiffé le Borussia Dortmund au poteau, puis perte du titre en 2024 au profit du Bayer 04 Leverkusen.
En Ligue des champions, le club bavarois a frôlé la finale en 2024, avant de s’incliner en demi-finale face au Real Madrid, un match source de vives discussions et de controverses.