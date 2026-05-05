Par le passé, Uli Hoeneß s’est souvent distingué par ses piques contre Thomas Tuchel, prédécesseur direct de Vincent Kompany sur le banc du FC Bayern entre 2023 et 2024. Dans le podcast « Auf eine weiß-blaue Tasse » avec le ministre-président bavarois Markus Söder, il a récemment révélé que Tuchel ignorait que le joueur du FCB Josip Stanisic parlait allemand.

Interrogé début 2025 par t-online, il a aussi révélé que l’ancien entraîneur avait souhaité réaliser « un nombre relativement important de transferts », une approche qui n’a guère séduit les éminences du club bavarois. « Sur le plan personnel, nos relations sont restées tout à fait correctes jusqu’à la fin. Mais dans de nombreux domaines, il a tout simplement une conception très différente de la façon de diriger une équipe », a commenté le septuagénaire.

Sur le plan sportif, le Bayern a vécu une période contrastée sous Tuchel : sacre en Bundesliga 2023 après avoir coiffé le Borussia Dortmund au poteau, puis perte du titre en 2024 au profit du Bayer 04 Leverkusen.

En Ligue des champions, le club bavarois a frôlé la finale en 2024, avant de s’incliner en demi-finale face au Real Madrid, un match source de vives discussions et de controverses.