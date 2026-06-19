Des héros méconnus de l’équipe nationale américaine ? Trois joueurs repérés par Kasey Keller, alors que Folarin Balogun et Christian Pulisic ont occupé le devant de la scène médiatique grâce à un départ canon dans la campagne de la Coupe du monde 2026

Pour que les États-Unis brillent à domicile, des joueurs comme Pulisic et Balogun doivent montrer la voie. Ils ont pris le meilleur départ possible dans cette quête, mais qui se distingue dans les rôles de soutien ?

Interrogé à ce sujet, l’ancien gardien de l’équipe nationale américaine, Keller, s’exprimant en partenariat avec William Hill – Final One Standing, a déclaré à GOAL : « Je pense que le trio au milieu de terrain a réalisé un travail remarquable.

« Il ne s’agit pas de joueurs méconnus : Weston McKennie évolue à la Juventus, Tyler Adams à Bournemouth et Malik Tillman à Leverkusen. Ce ne sont donc pas des inconnus, mais ils n’avaient jamais vraiment joué ensemble.

« C’était l’une des particularités de Pochettino : il n’alignait jamais deux fois la même équipe, personne ne savait qui allait jouer ni comment. Du coup, à l’approche de ce match, on se demandait : “Comment ça va se mettre en place ? À quelle vitesse ?”

« Ils ont trouvé un équilibre remarquable entre la couverture défensive et les projections offensives, maintenant le Paraguay dans sa moitié de terrain grâce à un pressing intense et, après perte de balle, en récupérant très vite le cuir ; ils ont remporté presque tous les duels. Ce trio a réalisé un travail exceptionnel, usant le Paraguay jusqu’à la capitulation. »