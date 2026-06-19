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Des héros méconnus de l’équipe nationale américaine ? Trois joueurs repérés par Kasey Keller, alors que Folarin Balogun et Christian Pulisic ont occupé le devant de la scène médiatique grâce à un départ canon dans la campagne de la Coupe du monde 2026
La « génération d’or » espère enfin concrétiser son immense potentiel.
Portés par l’émergence d’une « génération d’or », les États-Unis abordaient le grand tournoi à domicile avec de grandes ambitions. Si le potentiel de l’équipe était reconnu, peu savaient réellement à quoi s’attendre.
Le match d’ouverture contre le Paraguay s’annonçait comme un véritable test, et c’était à Pulisic et ses coéquipiers d’apporter des réponses décisives. Mission accomplie : ils ont réussi un début de Coupe du monde historique au SoFi Stadium, en Californie.
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Un début de Coupe du monde 2026 de rêve face au Paraguay
Il a fallu moins de sept minutes pour que le score s’ouvre : Damian Bobadilla marquait contre son camp, et l’attaquant de l’AC Milan, Pulisic – toujours surnommé « Captain America » – se montrait déjà très menaçant sur le flanc gauche.
Peu après la demi-heure de jeu, il servait Balogun pour le deuxième but, avant que l’attaquant monégasque ne conclue une action éclatante dans la lucarne juste avant la mi-temps. Le meneur de jeu imprévisible Gio Reyna, entré en cours de jeu, ajoutait un quatrième but en fin de match d’une trivela parfaitement maîtrisée, tandis que le Paraguay ne parvenait à répondre que par une unique tentative.
Qui sont les héros méconnus de l’équipe nationale masculine américaine de football ?
Pour que les États-Unis brillent à domicile, des joueurs comme Pulisic et Balogun doivent montrer la voie. Ils ont pris le meilleur départ possible dans cette quête, mais qui se distingue dans les rôles de soutien ?
Interrogé à ce sujet, l’ancien gardien de l’équipe nationale américaine, Keller, s’exprimant en partenariat avec William Hill – Final One Standing, a déclaré à GOAL : « Je pense que le trio au milieu de terrain a réalisé un travail remarquable.
« Il ne s’agit pas de joueurs méconnus : Weston McKennie évolue à la Juventus, Tyler Adams à Bournemouth et Malik Tillman à Leverkusen. Ce ne sont donc pas des inconnus, mais ils n’avaient jamais vraiment joué ensemble.
« C’était l’une des particularités de Pochettino : il n’alignait jamais deux fois la même équipe, personne ne savait qui allait jouer ni comment. Du coup, à l’approche de ce match, on se demandait : “Comment ça va se mettre en place ? À quelle vitesse ?”
« Ils ont trouvé un équilibre remarquable entre la couverture défensive et les projections offensives, maintenant le Paraguay dans sa moitié de terrain grâce à un pressing intense et, après perte de balle, en récupérant très vite le cuir ; ils ont remporté presque tous les duels. Ce trio a réalisé un travail exceptionnel, usant le Paraguay jusqu’à la capitulation. »
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Prochain rendez-vous pour l'équipe nationale masculine des États-Unis : l'Australie, à Seattle.
L'équipe nationale masculine des États-Unis n'avait jamais inscrit quatre buts lors d'une même rencontre de Coupe du monde. Le défi est désormais relevé, et tous les regards se tournent vers le deuxième match du groupe D face à l'Australie, vendredi au Lumen Field de Seattle.
Une victoire les qualifierait mathématiquement pour les 32es de finale avec un match d’avance sur la Turquie, tout en consolidant le moral d’un groupe et d’un public qui, voyant tant de joueurs à la hauteur, osent désormais rêver d’une nouvelle page d’histoire dans leur quête du titre mondial le plus prestigieux.