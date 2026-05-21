Après neuf saisons mémorables à Anfield – ponctuées de deux titres de Premier League, d’une Ligue des champions, de quatre Soulier d’or et de trois titres de Joueur de l’année de la PFA –, Mohamed Salah s’apprête à quitter Merseyside.

Les deux parties ont convenu de résilier son contrat douze mois avant son expiration, offrant à l’attaquant de 33 ans la liberté de relever un nouveau défi. Son nom est évoqué du côté de plusieurs clubs européens, de la MLS et de la Saudi Pro League.

Il partira en tant que légende moderne des Reds, après avoir inscrit plus de 250 buts pour le club, mais sa dernière saison a été difficile. Relégué sur le banc fin 2025, il a accusé Liverpool et son staff technique de l’avoir laissé tomber.