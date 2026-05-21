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Des « grenades » metal ! Les déclarations de Mohamed Salah secouent Liverpool, et Michael Owen réagit à la dernière bombe lâchée par la superstar égyptienne sur le départ
Mohamed Salah quitte Liverpool après neuf saisons auréolées de succès.
Après neuf saisons mémorables à Anfield – ponctuées de deux titres de Premier League, d’une Ligue des champions, de quatre Soulier d’or et de trois titres de Joueur de l’année de la PFA –, Mohamed Salah s’apprête à quitter Merseyside.
Les deux parties ont convenu de résilier son contrat douze mois avant son expiration, offrant à l’attaquant de 33 ans la liberté de relever un nouveau défi. Son nom est évoqué du côté de plusieurs clubs européens, de la MLS et de la Saudi Pro League.
Il partira en tant que légende moderne des Reds, après avoir inscrit plus de 250 buts pour le club, mais sa dernière saison a été difficile. Relégué sur le banc fin 2025, il a accusé Liverpool et son staff technique de l’avoir laissé tomber.
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Des critiques ciblent Slot et le style de jeu de Liverpool
Mohamed Salah a publié un communiqué sur les réseaux sociaux : « J’ai vu ce club passer du doute à la foi, puis de la foi au titre. Cela a exigé beaucoup de travail et j’ai toujours donné le maximum pour aider le club à réussir. Rien n’est plus gratifiant.
Notre récente défaite est douloureuse et les supporters ne le méritent pas. Je veux revoir Liverpool redevenir cette équipe offensive, redoutée des adversaires, et qui gagne des trophées. »
Si certains ont critiqué l’attaquant pour ses propos alors qu’il est toujours sous contrat avec les Reds, sa frustration reste légitime : Liverpool est passé du toit de la Premier League à la cinquième place cette saison, malgré des dépenses record lors du mercato estival de 2025.
Exutoire ou contre-productif ? Owen décrypte le dérapage de Salah
Interrogé sur la dernière sortie médiatique de Mohamed Salah, l’ancien attaquant de Liverpool Michael Owen, qui est également ambassadeur britannique du site de comparaison de casinos en ligne Casino.org, a confié à GOAL : « C’est à la fois compréhensible et discutable. Je le comprends, et je suis d’accord avec lui sur le fond. Mais je ne l’aurais pas dit publiquement.
« Là est précisément le problème : je ne suis pas certain que ce soit astucieux de sa part, même s’il a sans doute raison. Évidemment, les supporters de Liverpool veulent voir de meilleurs joueurs et de meilleurs résultats ; ils refusent une équipe qui alterne victoires et défaites.
Il n’a rien dit de faux, mais il l’a dit, et c’est là le problème.
Le problème avec Mo Salah, c’est qu’il se tait presque toujours. Du coup, quand il parle, c’est une bombe. S’il s’exprimait plus souvent, l’effet serait moindre. Mais quoi qu’il dise, cela devient une énorme nouvelle. Et quand ses propos sont critiques envers le club ou l’entraîneur, ça fait l’effet d’une bombe à bien des égards.
« Je souscris donc à ce qu’il a dit, mais je ne valide pas la façon dont il l’a dit, car à quoi cela sert-il ? À rien. »
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Le comportement de Salah est comparé à celui de Ronaldo à Manchester United
Une autre légende des Reds, Jamie Carragher, a qualifié Salah d’« égoïste » et a admis qu’il n’était pas surpris que le « roi égyptien » ait lancé une « bombe » au moment de quitter Anfield – un comportement que l’on a comparé à celui de Cristiano Ronaldo lorsque le « GOAT » portugais avait forcé son départ prématuré de Manchester United en 2022.
Michael Owen estime que de tels propos ne servent personne, car ils alimentent des polémiques publiques stériles ; toutefois, il reconnaît que Salah a soulevé des arguments valables et que tout le monde à Liverpool sait que le niveau collectif devra être relevé d’ici 2026-2027.