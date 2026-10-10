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« Des gens comme Rio Ferdinand se ridiculisent ! » - Jamie Carragher s’en prend à la légende de Manchester United pour avoir défendu Cristiano Ronaldo après son départ du Portugal
Le coup de sang de Ronaldo avec sa sélection nationale
L’attaquant d’Al-Nassr se retrouve au centre d’une nouvelle énorme polémique. Ronaldo a brusquement quitté le rassemblement de l’équipe nationale du Portugal à la suite d’un désaccord majeur avec le sélectionneur Jesus. Ce départ spectaculaire a poussé l’attaquant vétéran à publier un long communiqué public pour évoquer la situation.
Malgré les nombreuses critiques, Ferdinand est resté farouchement loyal envers son ancien coéquipier à Manchester United. L’ex-défenseur de l’Angleterre a publiquement soutenu Ronaldo au cours des retombées actuelles, ce qui l’a exposé aux critiques d’autres consultants qui estiment que la star d’Al-Nassr est entièrement en tort.
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« Défendre l’indéfendable »
Carragher n’a pas mâché ses mots en évoquant la position de Ferdinand sur The Overlap Daily. L’ancien défenseur central de Liverpool a estimé que les relations personnelles brouillent le jugement de grandes figures des médias.
« Les gens pensent qu’il est bon d’être proche des acteurs du jeu, mais c’est là que cela devient un problème, a expliqué Carragher. Des gens comme Piers Morgan et Rio Ferdinand, qui sont des figures importantes des médias, qu’on les apprécie ou non, se ridiculisent avec les absurdités qu’ils racontent parce qu’ils connaissent Ronaldo. Vous pouvez connaître quelqu’un et essayer de le protéger, mais vous ne pouvez pas défendre l’indéfendable. »
Ce dernier échange s’ajoute aux tensions persistantes entre Carragher et Ferdinand. Les deux hommes s’étaient déjà livrés à une violente passe d’armes sur les réseaux sociaux en mai dernier, avant un match très attendu entre Liverpool et Manchester United.
Neville vise la déclaration de Ronaldo
Gary Neville s’est lui aussi exprimé sur cette affaire, estimant que la réponse publique détaillée de Ronaldo n’avait fait qu’aggraver la situation. Si Neville a reconnu son affection intacte pour l’attaquant, il a insisté sur le fait que la superstar devait rendre des comptes.
« Mon point de vue, c’est que je ne critiquerais jamais Ole Gunnar Solskjær parce qu’il s’est comporté avec énormément de classe, qu’il gagne ou qu’il perde », a souligné Neville. « Avec Cristiano, c’est difficile parce que je l’adore, mais je ne peux pas voir ce qui s’est passé à United lors de son deuxième passage, puis le voir faire une déclaration comme celle-là, sans rien dire. Il faut le reprendre là-dessus et lui dire que ce n’est pas acceptable. »
Neville a souligné à quel point l’immense richesse et l’influence de Ronaldo ont déformé sa perception de la réalité, tout en saluant Jesus pour ne pas avoir cédé au pouvoir des joueurs.
« Le problème, c’est : qui va le lui dire ? Il ne va écouter ni moi ni vous, mais je ne peux pas approuver cette déclaration ni faire comme si c’était une bonne chose à faire. Si vous aimez Ronaldo, cela le rend plus difficile à aimer ; si vous ne l’aimez pas, cela vous le fait encore plus détester », a-t-il ajouté. « Quand on a un milliard de livres sur son compte, les accomplissements qu’il a eus et le pouvoir qu’il a, on a l’impression d’être incassable, d’être inarrêtable. On pense pouvoir dicter à une fédération ou à un sélectionneur ce qu’ils doivent dire. Je suis content que le sélectionneur ait tenu bon. S’il avait lu ces huit points, il aurait perdu une grande partie de son âme. »
Malgré les remous actuels, Neville reste convaincu que ce vilain épisode finira par s’estomper. « Je ne pense pas que ce soit irrécupérable. Dans un an encore, quand il aura pris sa retraite, nous repenserons à sa grandeur et à son football, et les gens ne se souviendront peut-être pas de cette fin. »
- AFP
Reconstruire sa réputation
Ronaldo doit désormais gérer les conséquences immédiates de son différend en sélection. Alors que sa relation avec la hiérarchie du Portugal semble s’être détériorée, l’attaquant vétéran fait face à une bataille ardue pour rétablir sa position au sein de la sélection nationale.
Si son statut d’icône reste intact, ces distractions récurrentes en dehors du terrain menacent d’éclipser le crépuscule de sa carrière. Pour l’instant, Ronaldo devrait sans doute reporter son attention sur le football en club, en espérant que ses performances sur le terrain puissent faire taire les critiques de plus en plus nombreuses.
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