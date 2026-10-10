Gary Neville s’est lui aussi exprimé sur cette affaire, estimant que la réponse publique détaillée de Ronaldo n’avait fait qu’aggraver la situation. Si Neville a reconnu son affection intacte pour l’attaquant, il a insisté sur le fait que la superstar devait rendre des comptes.

« Mon point de vue, c’est que je ne critiquerais jamais Ole Gunnar Solskjær parce qu’il s’est comporté avec énormément de classe, qu’il gagne ou qu’il perde », a souligné Neville. « Avec Cristiano, c’est difficile parce que je l’adore, mais je ne peux pas voir ce qui s’est passé à United lors de son deuxième passage, puis le voir faire une déclaration comme celle-là, sans rien dire. Il faut le reprendre là-dessus et lui dire que ce n’est pas acceptable. »

Neville a souligné à quel point l’immense richesse et l’influence de Ronaldo ont déformé sa perception de la réalité, tout en saluant Jesus pour ne pas avoir cédé au pouvoir des joueurs.

« Le problème, c’est : qui va le lui dire ? Il ne va écouter ni moi ni vous, mais je ne peux pas approuver cette déclaration ni faire comme si c’était une bonne chose à faire. Si vous aimez Ronaldo, cela le rend plus difficile à aimer ; si vous ne l’aimez pas, cela vous le fait encore plus détester », a-t-il ajouté. « Quand on a un milliard de livres sur son compte, les accomplissements qu’il a eus et le pouvoir qu’il a, on a l’impression d’être incassable, d’être inarrêtable. On pense pouvoir dicter à une fédération ou à un sélectionneur ce qu’ils doivent dire. Je suis content que le sélectionneur ait tenu bon. S’il avait lu ces huit points, il aurait perdu une grande partie de son âme. »

Malgré les remous actuels, Neville reste convaincu que ce vilain épisode finira par s’estomper. « Je ne pense pas que ce soit irrécupérable. Dans un an encore, quand il aura pris sa retraite, nous repenserons à sa grandeur et à son football, et les gens ne se souviendront peut-être pas de cette fin. »



