Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais il n’est pas si difficile de comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total honorable de 65 buts en quatre ans au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe d’Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et exaspérait les supporters par son manque de régularité dans la finition. D’un côté, le vendre était risqué car le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’encaisser une belle somme. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il avait prolongé son bail en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son imposant salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un ajout bien plus impactant à l’effectif que ne l’a jamais été Torres. Note : B+

Pour le PSG : Torres ne fera peut-être jamais partie de la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une très belle opération pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection en équipe d’Espagne A dès 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation proche de la télépathie avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait rapporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a tout lieu de penser que Torres sera plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience de la scène majeure fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que ne le faisait l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une étape en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, lorsqu’il disposait justement de Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui vers lequel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, est composé de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas indispensable en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer encore un peu plus son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

James Westwood