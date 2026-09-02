Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe doivent jubiler en pensant à l’argent qu’ils vont encaisser après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé la très grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les plus grands clubs de la planète ne faisaient donc évidemment pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour l’absurde somme de 75 M€. Avec cette opération sensationnelle, toutefois, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+
Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite une chose : Ramos est un bon avant-centre. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’est pas vraiment en position de dépenser sans compter. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement suscité de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a également été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien de comparable en termes de garantie de buts. Note : D+
Pour Ramos : Une opportunité qui arrive enfin pour l’éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général était que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en jeu, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va devenir la pointe de l’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même s’il s’agit déjà d’un gros montant, c’est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A
Mark Doyle