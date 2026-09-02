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Transfer Grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Des folies dépensières de Tottenham et de la reconstruction du milieu de terrain de Manchester United au choix de Rodri pour Barcelone et au transfert d'Enzo Fernandez vers Manchester City, qui égale un record : GOAL évalue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
FC Barcelone
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Pour certains fans de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est rythmé par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : place au mercato ! La fenêtre de 2026 s’est une nouvelle fois révélée exceptionnellement animée, avec plusieurs très grands noms qui ont réalisé des transferts à prix d’or jusqu’au dernier jour du mercato, le 1er septembre.

Nous savons que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire le joueur lui-même, se demande ce qui aurait pu se passer si une autre décision avait été prise à la table des négociations.

GOAL s’est donc assuré de vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous avons évalué chaque opération bouclée au moment où elle se concrétisait, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, comme les grands perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1er septembre : Enzo Fernandez (de Chelsea à Manchester City, 125 M£)

    Pour Chelsea : Un bilan contrasté. Dans un monde idéal, Chelsea aurait pu convaincre l’un de ses meilleurs joueurs de rester à Stamford Bridge, mais des retrouvailles avec l’ancien entraîneur des Blues Enzo Maresca à Manchester City étaient inévitables une fois que le Real Madrid a fait comprendre de façon brutalement claire qu’il ne voulait pas de l’Argentin au caractère difficile au Bernabeu. À partir de là, l’objectif principal de Clearlake était d’amener son rival de Premier League à s’aligner sur son prix demandé de 125 M£, et, à son immense crédit, il y est parvenu. En revanche, Chelsea n’a pas réussi à faire venir un autre milieu de terrain le dernier jour du mercato, Monaco revenant de manière assez peu professionnelle sur sa parole d’autoriser Lamine Camara à rejoindre l’ouest de Londres à la onzième heure. Le Sénégalais n’aurait évidemment pas été un remplaçant poste pour poste de Fernandez, mais il aurait assurément été un excellent ajout au milieu de terrain de Xabi Alonso, qui semble soudain un peu juste en qualité. Ainsi, si le départ d’Enzo confirme le statut de Chelsea comme l’un des clubs d’élite en matière de ventes, l’échec du dossier Camara enlève un peu d’éclat à cette indemnité égale au record britannique. Note : B

    Pour City : Maresca a enfin obtenu son homme. Fernandez est un personnage très discutable, et Benfica a été dégoûté de la manière dont il a forcé son départ de l’Estadio da Luz il y a trois ans et demi, tandis qu’une lettre d’adieu « émotionnelle » adressée aux supporters de Chelsea ne devrait guère lui éviter un accueil hostile lorsqu’il reviendra à Stamford Bridge comme joueur de City plus tard dans la saison. Maresca, lui, s’en moquera. Il voulait Fernandez à l’Etihad à tout prix et il sera incroyablement reconnaissant envers ses nouveaux employeurs d’avoir fini par concrétiser l’opération juste avant la fermeture du mercato estival. Le montant est évidemment ridicule, mais il a nettement plus de sens que de payer 116 M£ pour Elliot Anderson, car le champion du monde a en lui le potentiel pour devenir le nouveau Ilkay Gundogan de City, un milieu polyvalent avec une propension à marquer des buts importants dans les grands matches. Note : B+

    Pour Fernandez : Du soulagement. Avec Monaco mettant fin au transfert de Camara vers l’ouest de Londres, Chelsea aurait facilement pu faire de même en bloquant le transfert de Fernandez à City. Heureusement pour le joueur de 25 ans, les Blues ont tenu parole, accordant ainsi à Fernandez plus de respect que celui qu’il leur a témoigné au cours des six derniers mois. Reste à savoir si un transfert à Manchester satisfera vraiment un homme qui a publiquement exprimé son désir de vivre à Madrid, mais il prendra clairement plaisir à travailler de nouveau avec Maresca. Cela dit, compte tenu de la manière dont Fernandez a quitté Lisbonne et Londres au cours des trois dernières années, nous ne serions pas du tout surpris de le voir chercher un nouveau changement d’air si les choses ne se passent pas comme prévu à City. Note : B

    Mark Doyle

    • Publicité
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1er septembre : Mykhailo Mudryk (de Chelsea à Tottenham, prêt)

    Pour Chelsea : Un joueur dont les Blues seront ravis de tourner la page. Même avant la suspension pour dopage qui l’a écarté en novembre 2024, Mudryk s’était imposé comme l’un des flops les plus coûteux de l’ère Clearlake Capital à Stamford Bridge. Recruté pour un montant initial de 61 M£ en janvier 2023, l’international ukrainien n’a inscrit que 10 buts en plus de 70 apparitions avec Chelsea avant sa longue suspension, et n’a jamais semblé totalement adapté à la Premier League malgré sa vitesse foudroyante et ses appuis vifs. Bien sûr, il est tout à fait possible que Mudryk se retrouve de retour dans l’ouest de Londres l’été prochain si Tottenham choisit de ne pas rendre son transfert définitif, mais Chelsea sera surtout heureux de ne pas avoir à penser à Mudryk pendant les neuf prochains mois. Note : B-

    Pour Tottenham : Une fin de mercato déroutante dans une fenêtre qui a beaucoup fait parler. L’échec de Tottenham dans le dossier Iliman Ndiaye l’a conduit à changer de cap et à se tourner vers Mudryk dans les dernières heures du mercato, et il ne fait aucun doute que le club s’est assuré les services d’un attaquant talentueux pour le reste de la saison. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure Mudryk pourra réellement apporter quelque chose à Tottenham, alors que l’équipe tente de redresser son mauvais début de saison. Rappelons que le joueur de 25 ans n’a pas disputé le moindre match officiel depuis près de deux ans, qu’il n’a pas été performant avec régularité depuis trois ans et demi, et qu’il rejoint un secteur offensif qui compte déjà les autres nouvelles recrues Savinho et Omar Marmoush, ainsi que Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski et Mathys Tel comme options sur les côtés. Si l’on ajoute à cela l’option assez ridicule de 75 M£ pour rendre le transfert de Mudryk définitif, on tient là une décision vraiment incompréhensible de la part des gourous du recrutement de Tottenham. Note : D

    Pour Mudryk : Une opportunité qu’il devait sans doute penser ne jamais voir se présenter. Le raccourcissement de sa suspension initiale de quatre ans donne à Mudryk une chance de relancer sa carrière, et le fait qu’il puisse le faire non seulement en Premier League, mais aussi dans un membre du « Big Six », doit dépasser ses rêves les plus fous. Les supporters de Tottenham réclament désespérément un héros capable de les sortir de leur situation actuelle, et l’entraîneur Roberto De Zerbi sait comment tirer le meilleur de Mudryk pour l’avoir déjà dirigé au Shakhtar Donetsk. Au vu de son parcours, il s’agit probablement de la dernière occasion pour Mudryk de s’offrir une carrière au plus haut niveau, et il pourrait très bien passer une bonne partie de la saison sur le banc, mais avoir simplement la possibilité de se reconstruire sur une telle scène est déjà une bénédiction en soi. Note : A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1er septembre : Iliman Ndiaye (Everton à Manchester City, 65 M£)

    Pour Everton : Un vrai coup dur si tard dans le mercato. Si Everton veut passer un cap et recommencer à se qualifier pour l'Europe, alors le club doit conserver des joueurs comme Ndiaye. Au lieu de cela, l'homme qui a inscrit le premier but officiel à l'Hill Dickinson Stadium, ainsi que le dernier but d'Everton à Goodison Park, s'en va au moment même où il entre dans ses meilleures années. À 26 ans, il apportait aux Toffees un facteur X en attaque qui sera difficile à remplacer, même si Jack Grealish fait, comme prévu, le chemin inverse pour revenir sur le Merseyside depuis City. Au vu de certaines sommes dépensées cet été, un package de 65 M£ semble aussi remarquablement faible pour un joueur à qui il restait encore trois ans de contrat, et cela ne devrait guère inspirer confiance envers une cellule de recrutement qui a essuyé de nombreuses critiques tout au long du mercato. Note : D

    Pour City : Ce n'est certainement pas la recrue la plus marquante de l'été, mais c'est une arrivée qui paraît plutôt sensée compte tenu des manques à combler dans l'effectif d'Enzo Maresca. Les départs de Savinho et Omar Marmoush avaient laissé City un peu court offensivement et, après avoir échoué à recruter Cody Gakpo en provenance de Liverpool, revenir à la charge pour Ndiaye après avoir manifesté de l'intérêt plus tôt durant l'été est un choix solide. L'international sénégalais est une valeur sûre de Premier League et ne manque pas de confiance, ce qui devrait aussi lui permettre de franchir un cap lorsqu'il s'agira de se montrer performant en Ligue des champions. Ndiaye n'aura sans doute pas une grande valeur à la revente, donc le montant pourrait s'avérer un peu élevé s'il n'atteint pas son potentiel, mais au vu de la qualité des ventes réalisées par City ces derniers mois, le club peut se permettre cette dépense avec peu de risques. Note : B+

    Pour Ndiaye : On peut parler d'une sacrée balle évitée ! Alors que le mercato entrait dans ses 36 dernières heures, Ndiaye semblait promis à Tottenham après l'accord trouvé entre Everton et le club du nord de Londres. Cependant, plutôt que d'être plongé dans le chaos qui entoure Tottenham en ce moment, il prend finalement la direction de l'Etihad Stadium, où il pourra lutter pour des trophées et évoluer aux côtés de certains des meilleurs talents offensifs du football mondial. Reste à savoir s'il aura autant de temps de jeu à City qu'il aurait pu en avoir à Tottenham, puisqu'il sera en concurrence avec Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden et Rayan Cherki pour une place dans l'équipe de Maresca. Cependant, avec quatre compétitions à disputer, Ndiaye devrait être assez souvent utilisé dans la rotation pour que ce transfert soit bénéfique à son développement. Note : A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1er septembre : Gabriel Jesus (d'Arsenal à Barcelone, 15 M€)

    Pour Arsenal : Sur le papier, cette opération n’a pas l’air formidable si l’on considère qu’Arsenal avait déboursé 45 M£ pour recruter Jesus en provenance de Manchester City il y a quatre ans. Cependant, récupérer près de 10 M£ immédiatement est bien préférable à le voir partir gratuitement l’été prochain. Il est difficile de comprendre pourquoi Barcelone a décidé de lancer une offensive tardive pour Jesus compte tenu de son âge et de son historique physique, et Arsenal devait sauter sur l’occasion. Le joueur de 29 ans était déjà nettement derrière Kai Havertz et Viktor Gyokeres dans les plans offensifs de Mikel Arteta, tout en coûtant encore au club un salaire rapporté de 265 000 £ par semaine. Maintenant que ce salaire a disparu de la masse salariale, Arsenal a davantage de marge pour éventuellement recruter un autre attaquant avant la date limite, même s’il semble désormais peu probable que Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, soit l’homme qui franchira la porte. Perdre la polyvalence de Jesus est un léger coup dur, mais cela fait longtemps qu’il n’était plus considéré comme un joueur clé d’Arsenal. Les blessures l’ont empêché d’atteindre son plein potentiel et la plupart des supporters d’Arsenal ne seront guère émus par son départ. Le fait d’envoyer le Brésilien à l’étranger plutôt que chez un rival de Premier League est aussi un bonus. Note : A

    Pour le Barça : Recruter un quintuple champion de Premier League pour seulement 15 M€ est une opération à faible risque pour le champion d’Espagne. Jesus est suffisamment polyvalent pour jouer n’importe où sur la ligne d’attaque de Hansi Flick, et l’entraîneur du FC Barcelone appréciera énormément son travail sans ballon. Cependant, Jesus est une alternative peu enthousiasmante à Alvarez, la cible prioritaire du club. Les qualités de l’international brésilien n’ont jamais été remises en question, mais son corps le lâche depuis des années désormais. On ne peut pas faire confiance à Jesus pour enchaîner plusieurs titularisations chaque semaine, encore moins pour terminer ces matches. Il n’approche même pas le niveau d’efficacité de Robert Lewandowski, avec seulement 10 buts en 58 apparitions en Premier League au cours des trois dernières saisons. Flick devra encore régulièrement faire tourner des joueurs comme Raphinha, Karim Adeyemi et Anthony Gordon au poste de n°9, parce que Jesus n’est ni assez solide ni assez tueur pour être l’homme de référence. Cela ressemble à une décision prise dans l’urgence et mal réfléchie, et ce serait une surprise si Jesus s’avérait être une recrue à prix cassé pour les rangs du Barça. Note : D

    Pour Jesus : Le Barça a offert à Jesus un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, et il doit se sentir comme l’homme le plus chanceux du monde. Le produit du centre de formation de Palmeiras a largement dépassé son pic, comme le prouve le fait qu’il n’a jamais été ne serait-ce que proche d’obtenir une place dans l’effectif du Brésil pour la Coupe du monde 2026, et il n’était plus qu’un joueur de complément à Arsenal depuis 2024. Jesus n’a pas mérité cette opportunité, mais cela lui est égal. Il y a une chance que cela fonctionne, parce que la Liga n’est pas aussi exigeante physiquement que la Premier League, qu’il correspond au profil type d’un avant-centre de Flick, et qu’il a son compatriote Raphinha à disposition pour l’aider à s’adapter rapidement. Il jouera bien plus souvent au Camp Nou qu’à l’Emirates, ce qui lui permettra de retrouver de la confiance et, potentiellement, son sens du but. Il n’y a pas non plus une grosse indemnité de transfert au-dessus de sa tête, donc il devrait pouvoir jouer avec liberté et le sourire aux lèvres dans une équipe qui pratique un football enthousiasmant. Barcelone et le Paris Saint-Germain sont probablement les deux seuls clubs devant Arsenal en Europe à l’heure actuelle, et Jesus estimera qu’il peut enfin ajouter une médaille de vainqueur de la Ligue des champions à son CV en Catalogne. Tout ce qu’il a à faire, c’est rester en forme. Note : A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait imposé comme indispensable, donc le club a brillamment réussi à soutirer une indemnité à neuf chiffres à Liverpool. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En réalité, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner un onze plus cohérent maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire pendant que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une très bonne position de négociation lorsqu’il vendra d’autres joueurs de l’effectif lors des prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des allers-retours constants dans le onze de départ. Cela montre à lui seul qu’il est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif comme pièce maîtresse du plan tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est également à l’aise à droite et rend à Liverpool ce pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers qu’il a perdu lorsque Mohamed Salah a quitté le club. Sa vitesse fulgurante et son style direct correspondent idéalement à Iraola, qui exige une grande intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que le très unidimensionnel Cody Gakpo, qui serait, selon certaines informations, une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est cependant pas positif, car Barcola n’aura aucune marge d’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à la brutalité physique de la Premier League. Supporters comme observateurs lui tomberont immédiatement dessus s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses choix sur le marché après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et s’être illustré sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on peut tout aussi bien avancer que le fait d’avoir joué un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a contribué à accélérer le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du travail au contact de plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. En comparaison, Barcola avait la vie facile au PSG face au défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur décisif de Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez robuste pour être à la hauteur de telles attentes. Il faut malgré tout saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est solide mentalement. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bien le mettre dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 août : Allan (Palmeiras à Manchester City, 34 M£)

    Pour Palmeiras : Après avoir refusé l’offre initiale de 21 M£ de City, Palmeiras s’en est très bien sorti en arrachant 13 M£ supplémentaires au club de Premier League pour un pur produit du centre de formation qui n’était pas une superstar irremplaçable. Le géant brésilien réalise un bénéfice net sur ce joueur de 22 ans dans une opération qui correspond à son modèle : développer des joueurs formés au club avant de les vendre pour des sommes importantes une fois qu’ils se sont imposés au niveau senior. Allan est une nouvelle grande réussite pour le club, après les ventes récentes d’Estevao à Chelsea et d’Endrick au Real Madrid. D’un point de vue purement footballistique, en revanche, Allan ne va pas laisser un vide immense dans l’équipe. Sa flexibilité tactique et son gros volume de course en avaient fait un favori de l’entraîneur Abel Ferreira, mais ses statistiques dans le dernier tiers ont été décevantes. Palmeiras est actuellement en tête du classement de la Serie A brésilienne et n’aurait pas vendu Allan s’il n’avait pas été confiant dans sa capacité à aller décrocher des trophées sans lui dans la dernière partie de sa campagne 2026. Note : A

    Pour Man City : Céder aux exigences de Palmeiras concernant l’indemnité finale pour Allan montre à quel point City est désespéré en ce moment. Enzo Maresca ne peut compter que sur Jeremy Doku et Antoine Semenyo sur les ailes, Savinho et Omar Marmoush ayant tous deux rejoint Tottenham, tandis que Jack Grealish devrait lui aussi partir avant la fermeture du mercato estival. Allan offre au nouveau patron de City une option supplémentaire, avec une polyvalence suffisante pour jouer sur les deux ailes et comme piston si nécessaire. Grâce à ses appels constants et à un réservoir d’énergie qui ne semble jamais s’épuiser, Maresca pourra compter sur Allan pour apporter une présence physique supplémentaire à City. En revanche, il est peu probable qu’il fasse une grande différence dans le dernier tiers. En effet, Allan ne compte que quatre buts et deux passes décisives en Serie A cette saison, et il devra améliorer sa prise de décision et son exécution pour devenir un nom incontournable à City. Il ne fait aucun doute que le potentiel est là ; avec ses appuis et sa vitesse pour mystifier les défenseurs, ainsi que son timing pour casser le jeu à volonté, Allan devrait être un ajout utile dans les deux surfaces pour Maresca. Les supporters doivent simplement modérer leurs attentes autour d’un joueur qui a encore beaucoup d’aspérités à corriger. Note : B-

    Pour Allan : Un transfert enthousiasmant qui donne au jeune joueur la plateforme nécessaire pour aller chercher une place en équipe senior du Brésil. Allan aura désormais l’occasion de se tester dans les environnements d’élite de la Premier League et de la Ligue des champions, ce qui constitue une juste récompense pour le dévouement et le professionnalisme qu’il a montrés à Palmeiras. Les exigences structurées et très axées sur la possession de Maresca devraient aussi convenir parfaitement à Allan. Le technicien italien privilégie les joueurs de couloir capables de permuter avec fluidité et de se recentrer au milieu pendant la phase de construction. Allan a les qualités techniques pour faire exactement cela, et ses aptitudes au contre-pressing sont parfaites pour le dispositif à ligne haute de Maresca. Il devra toutefois se battre pour chaque seconde de temps de jeu compte tenu de la profondeur d’effectif de City. Passer d’un titulaire assuré à un rôle de soutien entraînera naturellement une certaine frustration, et l’intensité du football de Premier League pourrait provoquer un choc culturel. Allan doit baisser la tête et tirer le maximum de chaque opportunité qui se présentera à lui, sans quoi cette étiquette à 34 M£ commencera à peser lourd. Note : B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 août : Ollie Watkins (d’Aston Villa à Al-Hilal, 60 M€)

    Pour Villa : Obtenir 50 M£ pour un attaquant qui aura 31 ans en décembre, c’est un très joli coup de la part de Villa. Il n’y aurait jamais eu de meilleur moment pour encaisser, et comme Unai Emery l’a plus ou moins admis, Watkins ne voulait plus être à Villa Park. Voir partir un joueur aussi talismanique est un coup dur, et son remplaçant Nicolas Jackson ne sera pas à la hauteur, mais il aurait été bien pire de conserver un Watkins mécontent, qui aurait pu perturber l’équipe à l’avenir. Emery sera triste d’en être arrivé là, toutefois. Avec les départs de Morgan Rogers, Ezri Konsa et Youri Tielemans, Villa se serait vraiment bien passé de perdre un autre leader du vestiaire. Le dernier chapitre n’a pas été joli, mais Watkins est une icône moderne de Villa, qui a inscrit au moins 15 buts en Premier League lors de chacune des quatre dernières saisons. Villa ne pourra pas compter sur Jackson pour apporter les mêmes qualités de match-winner avec la même régularité. L’indemnité est excellente, mais ce feuilleton laissera quand même un goût amer. Note : C+

    Pour Al-Hilal : Un mouvement intelligent, au milieu d’informations affirmant que le club cherche à résilier le contrat de Karim Benzema. Watkins a davantage à offrir en pointe, étant donné qu’il arrive après une saison à 21 buts avec une équipe de tout premier plan de Premier League. Al-Hilal peut être certain que Watkins est capable de mener l’attaque jusqu’au terme de son contrat de trois ans. Il devrait immédiatement devenir un candidat au Soulier d’or aux côtés de Cristiano Ronaldo et de l’ancien joueur de Brentford Ivan Toney, alors qu’Al-Hilal vise à reprendre le titre de Saudi Pro League à Al-Nassr. Le recrutement d’un joueur du calibre de Watkins donnera aussi à Al-Hilal confiance dans sa quête d’une première couronne en Ligue des champions Élite de l’AFC depuis 2021. Watkins est toujours un international anglais en activité, avec la vitesse et la malice pour faire un énorme tabac. C’est un coup incroyable pour Al-Hilal, qui montre que l’attrait financier de l’Arabie saoudite n’est pas près de disparaître. Note : A+

    Pour Watkins : Une honte absolue. En janvier de l’an dernier, Watkins avait fait l’objet d’une offre d’Arsenal et Manchester United le suivait apparemment depuis longtemps. Watkins suscitait suffisamment d’intérêt en Premier League cet été pour rester au plus haut niveau, ou il aurait pu rejoindre Fenerbahçe après avoir, selon certaines informations, trouvé un accord sur les termes personnels avec le club turc, ce qui aurait tout de même été bien mieux qu’un départ vers l’Arabie saoudite. Watkins sacrifie les dernières belles années de sa carrière pour un compte en banque plus fourni, l’expert du football saoudien Mohamed Qutob ayant déclaré à Radio WM qu’il devrait gagner « au minimum 20 M£ par an », le salaire étant considéré comme exonéré d’impôts. Cela pourrait se comprendre si Watkins était un joueur plus âgé avec peu à offrir, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il pourrait probablement briller dans n’importe quel grand club européen, et continuer à être un atout important pour l’Angleterre. Il touchait aussi, selon certaines informations, 130 000 £ par semaine à Villa, ce qui est largement suffisant pour vivre dans le confort financier. Ce transfert dégage un manque d’ambition écœurant, et il devrait avoir honte de la manière dont il a mis Villa au pied du mur. Watkins devrait être écarté de la sélection anglaise après avoir encaissé au sommet de sa carrière. Une affaire horrible, déplorable, qui ne fait que contribuer un peu plus à la perte de foi des supporters dans la magie du football. Note : F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 août : Emiliano Martinez (d’Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Villa : Vendre Martinez était devenu une nécessité après le recrutement de Zion Suzuki en provenance de Parme. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde n'aurait jamais accepté de jouer les doublures de Suzuki, et cela aurait pu créer des tensions dans le vestiaire. Cela n'aurait pas non plus eu de sens pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour la deuxième année consécutive. Son engagement avait été remis en question après son transfert avorté vers Manchester United l'an dernier, et une nouvelle tentative de départ ratée aurait sûrement fait tomber sa motivation au plus bas. L'envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs au cours des quatre dernières années, cela ne fait que renforcer encore davantage leur relation. Même s'il restait une personnalité majeure et un grand favori des supporters, c'était le bon moment pour Villa de sortir Martinez de sa masse salariale. Accepter une perte importante sur l'investissement initial de 20 millions de livres sterling pour l'ancien gardien d'Arsenal fera un peu mal, mais il n'y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à lui verser son lourd salaire. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu'il représente une énorme amélioration par rapport à Robert Sanchez. L'Espagnol était une faiblesse majeure pour Chelsea depuis bien trop longtemps ; le club n'aurait jamais pu revenir dans la course aux plus grands trophées s'il était resté numéro un. Martinez apporte des références confirmées en Premier League, et c'est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. Mettre la main sur le double lauréat du trophée Yashin pour seulement 7,5 millions de livres sterling est un véritable coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi potentiellement de mettre Arsenal sous pression dans la course au titre, paraissent désormais bien meilleures. C'est un joueur des grands rendez-vous qui n'aura aucun problème à gérer la pression qui accompagne la vie à Stamford Bridge, et il sera aussi un mentor idéal pour le gardien remplaçant Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais très fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : C'est la progression que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l'absence actuelle de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était manifestement terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d'autres joueurs clés. À l'inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une force d'élite. Martinez a désormais l'occasion d'écrire un nouveau chapitre glorieux de son extraordinaire carrière dans l'un des plus grands clubs d'Europe. La Juventus suivait également le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis quelque temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, d'autant plus qu'il est parfaitement adapté au système en 3-4-2-1 de Alonso. L'Argentin est à l'aise dans la relance depuis l'arrière (contrairement à Sanchez), et il devrait exceller dans un rôle de gardien-libéro pour protéger la ligne défensive haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu'il peut atteindre tous les objectifs qu'il lui reste dans sa carrière avec Chelsea, et qui sait, cela pourrait même l'amener à prolonger sa carrière internationale avec l'Argentine d'un an ou deux. Note : A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser une telle plus-value sur un joueur recruté initialement pour seulement 32 M£ et devenu indésirable sous Xabi Alonso est un coup de maître de la part des Blues. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson, malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid, s’est aussi révélé payant, puisque son salaire de 100 000 £ est désormais définitivement retiré de leur masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et l’histoire a été la même en prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck, donc cette vente allait dans le meilleur intérêt de Chelsea. Cela étant dit, une crise de blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Le club renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et ce serait très mal vu pour les Blues si Unai Emery parvenait soudainement à libérer tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué une franche satisfaction dans la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas un montant record pour Villa. C’est un finisseur terriblement irrégulier et il n’a pas le même bagage dans le jeu global qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que l’homme qu’il remplace, mais il est très loin d’avoir le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un honorable total de 24 buts en 65 matches de championnat avec Chelsea, il a raté bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, tout en ayant une fâcheuse tendance à récolter des cartons idiots. Cependant, Jackson entretient une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à rester coincé entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa a aussi tendance à attaquer avec deux hommes devant, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait en retirer des bénéfices à mesure que son implication dans le jeu augmente. Ce n’est toutefois pas un recrutement qui va vraiment enthousiasmer à nouveau les supporters de Villa après le choc de leur défaite 4-0 contre Brighton lors de la première journée. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la date limite, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course au top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux années d’irrégularité et d’opportunités limitées à Chelsea et au Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle de premier plan sous les ordres d’un entraîneur qui avait déjà su tirer le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques de Jackson et ses besoins psychologiques, et il sera davantage apprécié d’entrée qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée compte tenu de son prix délirant. Si Jackson ne démarre pas fort, les difficultés collectives de Villa vont se poursuivre, et la cellule de recrutement sera vivement critiquée pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient aussi peser sur lui, et beaucoup dépendra de sa solidité mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui l’accompagnait à Chelsea ainsi qu’à l’instabilité qui a freiné le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’occasion d’un véritable nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire en pointe est une tâche ingrate pour n’importe quel attaquant, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment crevé l’écran quand Pep Guardiola lui a donné sa chance. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin du mois de janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League de la saison 2025-2026. Marmoush peut légitimement mettre en avant son manque de temps de jeu, étant donné qu’il a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer de l’argent, Tottenham étant prêt à payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment les Cityzens vont le remplacer, car celui qui arrivera devra se contenter de cirer le banc. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été de décisions déroutantes de la part de Tottenham. Marmoush est très loin d’en avoir fait assez à Manchester pour justifier que City réalise une petite plus-value sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, les Spurs continuant de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush suit Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho en rejoignant le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush a visiblement eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans réglera enfin un poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été plombés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un attaquant de Premier League d’élite capable d’empiler les buts lorsqu’il est l’homme de référence en pointe, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû se donner la peine de rejoindre City l’an dernier, son passage de courte durée s’étant déroulé comme beaucoup l’auraient imaginé, avec l’obstacle de taille que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant d’aller chercher un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’occasion de déménager à Londres et de devenir un héros pour Tottenham, où il doit s’attendre à être un titulaire indiscutable en pointe. Reste à voir s’il peut devenir le buteur qui manque cruellement au club depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau prolifique qui avait convaincu City de dépenser autant pour le recruter au départ, mais il devra être performant d’entrée pour éviter de se mettre à dos le notoirement imprévisible Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne affaire pour Chelsea. Le club a somehow réussi à vendre Delap 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a tout juste un an, et cet apport de liquidités immédiat pourrait l’aider à conclure d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % du bénéfice devraient, selon certaines informations, être reversés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait amené Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de n°9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. C’est toutefois un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea s’en est séparé sans états d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer dans un rôle de remplaçant peu utilisé. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en débarrasser aussi vite constitue un aveu d’échec, mais le montant final massif amortit parfaitement le choc. Delap a finalement été complètement éclipsé par un autre renfort de 2025, Pedro, et il n’y aurait eu aucun sens à le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record du club en matière de transfert pour recruter un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap échoue au City Ground, Forest s’exposera à un embarras public et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un sérieux coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des problèmes de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée ressemble fortement à un mouvement désespéré, peu importe l’angle sous lequel on l’analyse. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le transfert de Taiwo Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des défaites consécutives de Forest contre Leeds en Premier League et en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui fait cruellement défaut. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à ses qualités athlétiques et sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après une période aussi frustrante à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon ce transfert n’aurait jamais été bouclé. La seule question est de savoir s’il peut supporter l’immense pression qui pèsera sur ses épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment crucial dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque inarrêtable qui a porté Ipswich à bout de bras durant sa campagne 2024-2025 de Premier League est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre sur le devant de la scène. Delap était le cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro dans l’effectif, mais il arrivera immédiatement comme l’homme de base à Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour qu’il regonfle sa confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est construite pour pratiquer un football direct et de haute intensité, capable de faire mal à l’adversaire en transition, exactement ce pour quoi Delap est taillé. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; la seule question est de savoir s’il saura convertir ses occasions quand elles commenceront à arriver. Delap a de la chance de s’en être bien sorti, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 constitue une sacrée performance, au vu du faible impact qu’il a eu à l’Etihad Stadium. Il n’a jamais vraiment trouvé un rôle bien défini à Manchester, et l’argent de sa vente devrait aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si cette opération n’aboutit pas avant la date limite, City manquera cruellement d’options au milieu de terrain. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’apporter une solution de rechange et n’a jamais donné moins de 100 %. Cela pourrait facilement devenir une vente que City regrettera rapidement, car rien ne garantit qu’Anderson et Bouaddi justifieront leurs énormes prix dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé du milieu Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre recrue Sean Steur, encore très brut à seulement 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa capacité à casser les lignes à la passe et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière pour tout milieu ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur physiquement solide, expérimenté en Premier League et avec les meilleures années de sa carrière encore devant lui, le joueur de 24 ans pourrait s’avérer être une recrue avisée pour Newcastle. Cependant, les supporters qui espèrent que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent. C’est davantage un joueur de rupture qu’un créateur, et il ne représente donc pas du tout la même menace dans le dernier tiers. Ce n’est pas la signature transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais elle devrait grandement l’aider à éviter de retomber dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre clé de l’équipe. S’il parvient à faire remonter Newcastle au classement, la cote de Gonzalez grimpera à de nouveaux sommets et il sera perçu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple bonne option de rotation. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable propice à un envol immédiat. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de nombreuses frustrations, et Gonzalez aura une charge bien plus lourde à porter sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus difficile par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Cela dit, il possède les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées grâce à l’augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur du centre de formation le plus prometteur du club depuis Eden Hazard. Dans ce sens, le départ du milieu défensif vers l’Angleterre dans le cadre d’un transfert de plusieurs millions de livres n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une performance d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de son 17e anniversaire, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des clubs de l’élite européenne, et son excellente prestation avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde face au Brésil, le 13 juin, a rendu un transfert estival inévitable. Cela reste toutefois un montant incroyable pour Lille, qui valorisait auparavant Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà encaissé d’énormes sommes sur des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, tout comme avec la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit ici que de pur bénéfice pour un club à la réputation méritée en matière de formation et d’éclosion de jeunes talents de premier plan. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y avait jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi de City était donc d’obtenir le plus d’argent possible pour Rodri tout en trouvant dans le même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire qu’ils ont atteint les deux objectifs : 65 M£, c’est une belle somme pour un joueur de 30 ans à peine remis d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé pour Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et énorme. Bien sûr, c’est encore demander énormément à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement l’immense vide laissé par l’un des plus grands numéros 6 que le football ait jamais connus. Mais il faut bien dire que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de recruter Bouaddi !). Reste une tout autre question : savoir s’il peut résoudre immédiatement tous les problèmes, déjà évidents, de City sous les ordres d’Enzo Maresca... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il semblait toujours destiné à réaliser, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il a également une confiance absolue en sa qualité. Il ne doute pas qu’il puisse s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale plus tôt cette année, passant de la France au Maroc, ce dernier lui offrant l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les performances d’une maturité saisissante livrées par Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et on ne lui laissera pas beaucoup de marge d’erreur compte tenu de son prix. Mais il semble assurément posséder les niveaux d’intelligence, de confiance et de sang-froid requis pour faire face à l’intensité incroyable de la Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés au milieu de terrain devrait aussi aider à alléger sa charge et à lui enlever une partie de la pression liée à la nécessité d’être performant d’entrée. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle illustration du brillant modèle économique de Brighton. Le club a peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était relativement méconnu, il y a trois ans, mais cette décision s’est avérée extrêmement payante puisqu’elle lui permet de réaliser un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à United, au terme d’une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations autour de son transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un montant total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne opération pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’afficher une certaine irrégularité. Le club de la côte sud va inévitablement réinvestir cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites, qu’il revendra ensuite avec une plus-value significative. Note : B+

    Pour Man Utd : United estimera que sa patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il est devenu clair que le club voulait un montant dans les mêmes eaux que les 115 M£ versés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’il reviendrait à la charge pour Baleba à un moment donné. Le moment est venu, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 assez mitigée du milieu pour conclure ce qu’il considérera comme une opération à prix réduit dans un été où les montants ont été fortement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba n’étaient que le résultat d’un joueur encore un peu brut, ses meilleures années étant clairement encore devant lui. Sa saison a également été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il s’est nettement amélioré lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant, paraît-il, été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la capacité de percussion au milieu que United recherchait désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, d’autant qu’il s’est blessé aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à exploiter son potentiel, il sera une solution idéale à long terme pour un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route pour Old Trafford, dans ce qui ressemble assurément à un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son Cameroun natal il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il recrutait un jeune joueur au fort potentiel lorsqu’il a jugé bon de débourser 23 M£ pour l’attirer en 2023, alors qu’il n’était qu’un joueur de 19 ans relativement inconnu, et hormis le contretemps de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est destiné à être une figure importante d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait sur la liste des souhaits depuis un certain temps. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de l’un de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que de Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire progresser son équipe balle au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un renfort enthousiasmant sur le long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat vraiment très sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé de toute l’histoire du football ! City va rire jusqu’à la banque après avoir réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser la plus grosse vente de l’histoire du club avec un joueur qui a surtout soufflé le chaud et le froid pendant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un bilan total de seulement deux buts en Premier League. Les Cityzens seront ravis que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter à un niveau aussi déroutant pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de signer Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’ils ont déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste encore largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette rentrée massive, et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme le très coté Jeremy Monga et Jack Grealish, désormais de retour en forme. Pour un joueur du calibre actuellement assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un montant cumulé de 185 M£ (252 M$) ont fait hausser quelques sourcils, ce deal va les faire toucher le plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout au long de l’été, et le club pouvait sans doute, à la rigueur, justifier sa folie dépensière sur cette paire de nouveaux milieux comme une composante nécessaire de la refonte de l’effectif de Roberto De Zerbi après deux saisons consécutives durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ sur Savinho, de tous les joueurs, laisse penser qu’ils ont peut-être perdu le fil en interne. Une telle somme exige un impact régulier et de haut niveau, et à aucun moment lors de son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’apporter cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont Spurs est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an au double exact seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus (quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League). Il y a toutes les chances que Savinho finisse par réussir et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut avoir un peu de compassion pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être qualifié de flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Tottenham avait payé sa vraie valeur, sans doute autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans va maintenant être attendu au tournant et devra s’imposer très vite comme un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et enchaîne les matches semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous les ordres du célèbre expérimentateur Pep Guardiola à Manchester. Du point de vue du joueur, il s’agit d’un nouveau départ très nécessaire dans un autre club du soi-disant « Big Six », d’une occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi que d’un changement de décor attrayant avec son départ pour Londres. Cependant, demeure ce sentiment tenace qu’il sera toujours lesté par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». Cela dit, on peut dans une certaine mesure comprendre pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le limogeage d’Arne Slot ne semblait pas avoir amélioré son humeur durant l’été, comme l’a souligné son différend autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Une recrue potentiellement très judicieuse. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le directeur général de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que, même si l’on a l’impression que le produit du centre de formation de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et il n’y a pas si longtemps qu’il jouait suffisamment bien pour se faire une place en équipe d’Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se dépense aussi sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu’il a toutes les chances de connaître à Milan une réussite aussi grande que celle du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air plus que nécessaire. Les choses avaient tourné en rond pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était à l’arrêt et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas le temps de jeu qu’il désirait tant à son poste de prédilection au milieu de terrain, y compris sous Andoni Iraola. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. Assurément, la présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’installer rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, se situe incontestablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d'Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions de récupérer une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que Villa réclamait 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une ligne défensive réduite au strict minimum à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club devra donc agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure l’avenir d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un choix déroutant de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal aurait été déterminé à renforcer le côté droit de sa défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà à sa disposition les armes nécessaires pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme importante. Ben White et Cristhian Mosquera peuvent tous les deux couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est nominalement un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce flanc si d’autres glissaient dans l’axe. Arsenal aurait peut-être eu besoin d’un réaménagement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable à une défense aussi bien huilée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa constitue désormais un frein direct à sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta exerçant les pouvoirs importants qu’il possède en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part à la recherche d’autres grands trophées après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer une vraie bataille pour s’imposer à long terme dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste d’arrière droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement repoussé dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ses « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même d’Europe, cela lui importera probablement peu. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel coup ! City est parvenu, d’une manière ou d’une autre, à réaliser un petit mais significatif bénéfice sur un joueur qui a vécu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 millions de livres sterling. Reijnders avait pourtant fait forte impression au début de son aventure en Premier League, en marquant un but et en délivrant une passe décisive lors de ses débuts contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti le peu d’espoir qu’il avait de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert envisagé pour le favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut évidemment soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah jouit d’une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais signer Reijnders constitue une véritable démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement en la capacité de Brendan Rodgers à mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément accompli un excellent travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, Al-Qadisah ayant terminé quatrième de la Saudi Pro League 2025-2026, en grande partie grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur la scène nationale tout en gérant, en parallèle, une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Toutefois, l’arrivée d’un joueur de niveau international comme Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui s’installera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands trophées du football de clubs. Alors pourquoi a-t-il maintenant décidé de passer ce qui devrait être les meilleures années de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué, avec le sens du but : il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque bien réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City au FC Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur provoquera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal bouclier défensif et meneur de jeu reculé, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % en son absence. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands rendez-vous, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un chantier énorme devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que le club puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc dans le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme parfait pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera clairement beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri au nettoyage. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer immédiatement, étant donné que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui serait engagé dans une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri est une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur les scènes nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années maintenant qu’il a le Ballon d’Or 2024 pour diriger le jeu. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une prochaine étape naturelle pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pâlit face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut du football, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tellement habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans le contexte moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, qui devrait endosser le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais il n’est pas si difficile de comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total honorable de 65 buts en quatre ans au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe d’Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et exaspérait les supporters par son manque de régularité dans la finition. D’un côté, le vendre était risqué car le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y allait jamais avoir de meilleure occasion d’encaisser une belle somme. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il avait prolongé son bail en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se délester de son imposant salaire a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un ajout bien plus impactant à l’effectif que ne l’a jamais été Torres. Note : B+

    Pour le PSG : Torres ne fera peut-être jamais partie de la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une très belle opération pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection en équipe d’Espagne A dès 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation proche de la télépathie avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait rapporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a tout lieu de penser que Torres sera plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience de la scène majeure fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que ne le faisait l’attaquant portugais, notamment grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une étape en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, lorsqu’il disposait justement de Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera pas différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui vers lequel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, est composé de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas indispensable en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer encore un peu plus son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, et c’est une mauvaise opération, quelle que soit la manière dont on l’analyse. Oui, le club l’a empêché de rejoindre un rival de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans ses meilleures années et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir une indemnité plus élevée. Cependant, on a aussi le sentiment que le moment était venu de se séparer. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son département médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a aussi recruté Jan Paul van Hecke et le coéquipier argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en liant Micky van de Ven à un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone consistant à gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’intégrer au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero solidifie de nouveau la défense de l’Atlético. Il devrait vraisemblablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant des qualités de leadership essentielles. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi un choix intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe toujours. Le fait de l’avoir obtenu pour un montant inférieur d’un bon 20 M£ à sa vraie valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de conclure un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé l’opération lui procurera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et elles seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les détracteurs de Romero le voyaient comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le transfert idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau sur une pente ascendante avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League : le jeu y est plus tactique, ce qui lui permettra de couper plus facilement les lignes de passe et de mieux lire le jeu. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, pour l’aider à s’adapter rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais un gros coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été le seul rayon de soleil d’une campagne 2025-26 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des deux chiffres à la fois pour les buts (17) et les passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a pratiquement admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le genre de somme que le PSG a mis sur la table pour son atout le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club évolue depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, il faut aussi le souligner, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il sait faire, mais la question de savoir si le club possède actuellement assez de qualité offensive pour retrouver la Ligue des champions l’année prochaine est désormais plus que jamais ouverte au débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est en route vers la sortie. Depuis le début, l’idée est que le PSG est tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme de trop en attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait vraisemblablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une couverture de qualité au titulaire du flanc gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’assurer une place régulière dans le onze de départ du PSG, pourtant rempli de stars, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans possède une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré l’effectif de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr soutenir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir pas mal de temps de jeu en Ligue 1 et en Coupe de France, tandis que Luis Enrique fera souffler ses hommes clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si c’est vraiment le bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas actuellement de meilleur endroit sur la planète pour un ailier afin d’apprendre ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en pense, il s’agit d’une nouvelle opération mercato déroutante de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, et a sans doute trop dépensé, sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides à la fois au poste d’arrière droit et d’arrière gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, une glissade défensive de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenue virale. Et pourtant, le club du nord de Londres ne devrait récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement défendre l’idée que Spence vaut presque deux fois plus au vu de ses performances plus tôt durant l’été, mais aussi du fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup réussi par l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle ; latéral porté vers l’avant, aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais correspond parfaitement au vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente un progrès sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté qu’Inter s’était vu réclamer 38 M£ (51 M$) par les Spurs il y a environ un mois, mais sa patience et son refus de paniquer ont porté leurs fruits en lui permettant de recruter le joueur de 26 ans à prix cassé. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement plus désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sans doute qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre après ses impressionnantes prestations en Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a beaucoup été balloté au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons en tant que membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté le coéquipier de Spence en Angleterre, John Stones, plus tôt dans ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais cela constitue tout de même la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à demander à un moment le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£ / 58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea de 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas exactement un jeune talent à très fort potentiel pour lequel ils auraient pu exiger beaucoup plus. Malgré tout, cet argent aidera le Rayo à se renforcer et à s’appuyer sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait assurément besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de première division pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une grande forme lors de la seconde partie de la saison dernière et jouit d’une très haute estime, donc Chavarria devrait très probablement endosser un rôle de doublure et peut-être de mentor auprès du jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£ / 25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique comparé à quelqu’un comme Lewis Hall, évalué à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert en deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, alors que l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, l’a recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour impressionner sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (du FC Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix judicieux qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo, et compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que les champions de Liga puissent inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leadership et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuyait plus sur lui depuis un moment pour tenir sa ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’encaisser une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà léger dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans présente lui aussi un historique de blessures compliqué et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à savoir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes de façon fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible plus tôt dans l’été, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été un choix moins risqué. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des conséquences potentielles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir sur le terrain, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à prendre du recul pour sa santé mentale. Être porté par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme supplément d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs basiques pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi d’avoir récupéré un montant assez important pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son apparition en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide au cours d’une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient une nécessité alors que le club comptait 10 défenseurs centraux dans son effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : Le fait que Côme recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027 reflète les progrès du club sous Cesc Fabregas. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et Chalobah deviendra techniquement le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et il était devenu une cible privilégiée des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe s’avérera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait parfaitement lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Pour être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues essaie depuis un certain temps de tirer profit de lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était ouvert à une vente, et un an plus tard, on lui a retiré son numéro de maillot avant de l’envoyer en prêt à Palace, où il a impressionné, avant de le rappeler cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club parent. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah allait redescendre dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un énorme vide au milieu de terrain, mais il ressemble désormais à Springfield Gorge dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il serait injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le plus élevé de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes suffisamment expérimenté n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard comme numéro 8 et alléger la charge créative qui pèse sur le capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, lui qui a remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant immédiatement compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style préféré d’Arteta. La force au milieu de terrain a été une raison clé du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourrait désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant pour leurs chances de enfin décrocher ce trophée tant convoité. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir le cap et de rejoindre l’un des clubs de l’élite européenne. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une sortie cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes avait dépassé Newcastle depuis un certain temps, et Arsenal lui offrira la plateforme pour atteindre la dimension mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir un héros culte sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas intimidé par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais aucune garantie n’existe. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et tout dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec encore moins de confiance et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait malgré tout ne pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale d’Argentine. C’est aussi une décision intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers dans le respect du règlement de Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de battage médiatique, pour une indemnité de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses montrées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts n’a guère justifié l’engouement autour de lui. Mastantuono a également souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, en particulier lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à gagner en maturité, et un passage en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’intense exposition médiatique du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussite dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement brisés. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : On peut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, reléguant immédiatement le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans état d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé une plus-value assez significative sur un joueur pour lequel il avait finalement payé Burnley 27 M£ il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est regrettable de voir partir encore un jeune produit du centre de formation très coté, avec un potentiel pour l’équipe première, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait jouer les trouble-fête dans la course à l’Europe s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre très convoité Harry Wilson ainsi que le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était aussi suivi de près par Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix en Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison entière dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien en demander le double à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie de la succession de Jordan Pickford, aujourd’hui âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League et, s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il y a toutes les chances qu’une opportunité lui soit offerte après avoir été inclus dans la liste du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question le choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an constitue une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à l’échelon supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de vendre ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera assez vite un autre joyau, et si Diomande réussit ses débuts au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen d’obtenir ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les côtés, Rodrygo n’étant pas attendu avant 2027 alors qu’il poursuit sa récupération après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux ailes. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait pour le latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 privilégié par Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déverrouiller les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, après la relégation du club de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec la réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation en Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool pendant les huit années précédentes. Cependant, il n’a pas été surprenant de voir Salah accepter l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course au titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point il allait décliner la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a terminé cinquième de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot et à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont fortement déçu, notamment les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la détérioration de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool semblait aussi meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est tarie et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, un gaspillage d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Le fait de ne même pas avoir obtenu d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Süper Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Süper Lig qu’une seule fois ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahçe. Le club peut légitimement espérer combler l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve, qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à trouver immédiatement des automatismes avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu’on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre transféré en Turquie en l’espace de 12 mois est humiliant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir fait passer sa personne avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à conclure sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semblerait qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté d’intérêt pour l’ex-joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais seulement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : C’est un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment barrer la route à Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire plus souvent qu’à son tour. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là assez calme, Brentford est passé à l’action de façon spectaculaire : le milieu défensif malien très prometteur de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela marque un sacré virage par rapport à la stratégie de transfert précédente de Chelsea, très critiquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents du moment dans l’espoir aveugle qu’ils puissent se développer pour devenir des stars de tout premier plan à l’avenir. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera tous les attributs que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient s’avérer inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent flanché. Il devra toutefois gagner l’adhésion des supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, lui qui a montré sa personnalité en se mettant à disposition et en s’entraînant même après avoir subi une fracture accidentelle du bras à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager en passant d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sans aucun doute très attirante pour lui à ce stade de sa carrière déjà riche. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aussi aider à ouvrir une nouvelle ère en dehors de celui-ci, alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands titres. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il serait difficile de parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le lie donc jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, ne fait qu’ajouter à l’ensemble. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e transfert conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième définitif, et Strasbourg sera peiné de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à finir dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Utilisé à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, les passes progressives de Barco ont offert une vraie capacité de percussion à Strasbourg, et il a couvert chaque parcelle du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend la perte de leurs meilleurs talents inévitable, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de la révélation à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a également acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le flanc gauche, Barco s'étant initialement fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea peut compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement l'impact d'un éventuel départ d'Enzo Fernandez vers le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois-ci à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience d'avoir travaillé avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera également très bénéfique à Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de très loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club ne reprochera évidemment pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant de valeur, d’autant que le très prometteur jeune attaquant grec Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi une redoutée rupture des ligaments croisés en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs rompus à la Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », alors qu’il laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne profondément décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus faire de la figuration. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de buteur de ses 18 années de carrière en Premier League jusqu’à présent (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-25. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier sous le maillot de Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire au rayon des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Faire signer Welbeck relève évidemment du court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est toujours parfaitement capable d’apporter. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club recherche davantage de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une nouvelle opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-28. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une forte connexion à Brighton et dont il pourrait être le mentor idéal, tout comme de Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais surtout durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable une prolongation. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse contracté pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement mis fin à ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde et aidant le club à réussir un triplé historique en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui vaudrait selon certaines informations environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. À son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs en circulation, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie imposera moins de contraintes physiques à un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri voient peut-être aussi cela comme un joli coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans le dossier du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement il s’agit de l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des titres majeurs sur la scène nationale comme en Europe avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux ans en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester en course sur le plan international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (de Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise dans un laps de temps aussi court, preuve que son modèle fonctionne une nouvelle fois. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en jouant un rôle clé dans les effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous les ordres d’Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise dans la relance, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut penser qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent restera très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience de Premier League et de qualité. Chelsea avait désespérément besoin d’un renouvellement dans sa hiérarchie des défenseurs centraux, aucune des options actuellement à sa disposition n’apparaissant comme une solution de qualité à long terme, à l’exception de Levi Colwill, désormais de retour en forme. En dehors de l’international anglais, c’est un peu le désordre : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement confirmé, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec notamment Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera probablement que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League et international français à part entière qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe a grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit maintenant de se séparer des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français A et a disputé une Coupe du monde durant ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est réputé vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant cet été un club du soi-disant « big six » après une série de performances solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso au poste de défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’en demi-finales la saison dernière. Anderson était le point d’ancrage de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, comme l’affirme Forest, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a réalisé une affaire en or face à City sur ce dossier. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le lauréat du Ballon d’Or va quitter l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson a toutefois le profil idéal. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur quelques bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. L’ampleur du montant du transfert va s’accompagner d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une occasion en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé de 42,5 M£ (57 M$) fixé par le club. Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que les Blues avaient autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira forcément, surtout après avoir justement recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Vu à quel point Garnacho a été inefficace pendant son passage à Chelsea, ce transfert risque de faire retentir l’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le principal moteur de cette piste, lui qui voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, étant donné que Garnacho paraît privé depuis un certain temps déjà de l’élan et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi marquant à l’époque de Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait de manière permanente cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Avec un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera forcément déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », les fidèles de Villa Park étant particulièrement exigeants après une nouvelle qualification pour la Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho aura aussi sûrement en tête le sort d’Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans ce qui ressemblait à un prêt très accessible avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Pourtant, il a été mis à l’écart par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une rentrée record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique concernant la valorisation de l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature d’un nouveau contrat par Tzolis il y a un an. Une telle somme ira très loin pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, signant un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à décrocher le titre de champion et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr une part de risque dans ce transfert, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries semblaient condamnés à la relégation, ce qui laisse des interrogations sur sa capacité à transposer en Angleterre sa forme affichée en Belgique. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités athlétiques et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum représenter au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis aurait uniquement voulu rejoindre Arsenal et aurait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que ce transfert se soit concrétisé. Le plus dur commence maintenant alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre option que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur non négligeable. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une recrue potentiellement astucieuse. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui est à César : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star de l’Allemagne, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Plus important encore peut-être, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement bienvenu. Adeyemi avait tout d’un futur crack lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a bien eu, la saison dernière, des signes indiquant qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne subira pas une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra beaucoup plus d’Anthony Gordon lors des premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse nécessaires pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En somme, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui ne trouvera pas meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d'Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une affaire absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui contribuera grandement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à voir Rogers prendre la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal sur ce dossier pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble toutefois plus probable, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Il est indéniable que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes en Premier League à son actif, et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait certainement faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été censé prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment fait du très bon travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et dans un état de changement permanent, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant plus qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert lorsque Tielemans a été écarté par une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment très difficile à avaler, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être bouclée. En conséquence, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de conclure des accords pour ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a confirmé sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur bienvenue, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même avoir laissée passer. Tielemans est annoncé depuis longtemps dans l'un des clubs de l'élite de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait pas vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une opération énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse palette de passes et son immense qualité technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L'étrange été de Chelsea se poursuit, puisque le club a accepté de vendre l'un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club satellite de Strasbourg pour intégrer l'équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu'il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s'en va, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d'options. Cependant, le joueur de 22 ans n'a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l'offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n'est pas encore un titulaire assuré était visiblement trop belle pour être refusée. C'est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s'apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais la somme importante proposée signifie que l'affaire était probablement trop intéressante pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce ne sera pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laissent un peu perplexe pour toutes les parties. Après avoir raté leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s'est tourné dans la panique vers Santos afin d'éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait leur seul milieu senior reconnu au début de la préparation estivale le 18 juillet, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l'Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l'échec de la piste Fernandes, mais Santos n'est pas au niveau de leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était manifestement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l'entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour un joueur qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L'espoir sera qu'à 22 ans, il a encore une grande marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu'il a été écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné le bon et le moins bon dans l'équipe de Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à savoir s'il obtiendra davantage de minutes à Old Trafford qu'à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, d'autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu du club. Santos peut estimer avoir besoin d'un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du changement permanent sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United soit capable d'offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois proposer la Ligue des champions, ce qui impliquera naturellement plus de temps de jeu puisque son futur ex-employeur ne s'est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, ce sera au joueur de faire en sorte de s'imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par l’État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement à Newcastle sa place dans la hiérarchie de la Premier League en lui arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien dépensé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l’équipe d’Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair bien avant la fin de cette campagne catastrophique qu’Anthony Gordon allait partir, mais c’est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui symbolise vraiment la mort d’un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c’est que ce n’est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d’autres malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l’indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement dilapidée elle aussi. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S’agit-il de signes de désespoir ou de marques d’ambition ? Le débat reste ouvert. C’est peut-être simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien a incontestablement prouvé au cours des deux dernières saisons qu’il était l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, et il semble avoir encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Tottenham a désespérément besoin de voir réussir. Pour l’instant, cependant, les fans ne s’en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l’approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club balayer la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l’une des plus grandes équipes d’Europe. Il a au lieu de cela rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s’est-il passé ? Évidemment, il n’y avait aucune chance qu’un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour répondre au souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix fixé par Newcastle. Résultat, Tonali s’est retrouvé à Tottenham, où il s’apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c’est un énorme « si », alors ce transfert pourrait peut-être bien s’avérer bénéfique pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : On peut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-26 de Dumfries. Il reste néanmoins, lorsqu’il est à son meilleur niveau, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, si bien que 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une assez mauvaise opération pour l’Inter, qui aurait pu demander bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, en toute honnêteté ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très avisée pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme payée par le Real Madrid, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que défensivement, ce qui laisse Madrid avec une forme de déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il ne constitue pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il puisse être un intérimaire de qualité pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un fidèle serviteur de l’Inter depuis son arrivée en provenance du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-24 et en 2025-26, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix relativement bas signifie que la pression sera quelque peu allégée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à reléguer Alexander-Arnold sur le banc, alors qu’il aurait, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il tiendra. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité colossale qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation hors de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que des ventes majeures seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain de classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien d’une surprise. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation plutôt défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre souvent décrié, mérite de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Spurs a agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, là, on passe au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans une variété de rôles et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Spurs, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour accabler les propriétaires du club. D’ailleurs, juste pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un transfert étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il se retrouve finalement à Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce mouvement des allures de transfert latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre cap. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée réelle du passage de l’Italien à Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a progressivement grandi durant cette période. Ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’il ne soit recruté par l’une des meilleures équipes d’Europe. Certains pourraient avancer que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu’il y avait toujours une chance qu’il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté de Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l’obligation récurrente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n’avait fait qu’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, il s’agissait d’un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Ce n’était pas une décision réactionnaire liée à un joueur sorti de nulle part qui se fait un nom lors d’une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, de volume de jeu et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l’œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque avec un Maroc très impressionnant. Désormais, il a bouclé le classique transfert « de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement qu’il peut devenir un ajout très utile à l’effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération particulièrement habile pour l’Atalanta. Le montant important de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc il s’agit clairement d’un joli coup de ce point de vue. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois qu’à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui dépasse apparemment très largement l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison convaincante au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation étant enfant et qu’il serait censé avoir supporté, mais le fait que l’offre de contrat des Blues évoquée dans la presse, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les attributs pour réussir en Premier League et il a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’amener à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une pièce maîtresse sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe doivent jubiler en pensant à l’argent qu’ils vont encaisser après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé la très grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembélé en « faux neuf », ce qui ne dit pas grand-chose de bon du Portugais. Et le fait qu’il soit encore dans l’ombre d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne joue pas non plus en sa faveur. Les plus grands clubs de la planète ne faisaient donc évidemment pas la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour l’absurde somme de 75 M€. Avec cette opération sensationnelle, toutefois, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite une chose : Ramos est un bon avant-centre. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’est pas vraiment en position de dépenser sans compter. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement suscité de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a également été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien de comparable en termes de garantie de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité qui arrive enfin pour l’éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous pensions, lorsque Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre réellement prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Toutefois, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général était que, même si le PSG disposait d’une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon élément à faire entrer en jeu, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va devenir la pointe de l’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même s’il s’agit déjà d’un gros montant, c’est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très habile de la part de Brighton, qui va renforcer sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club se réjouira donc d’avoir généré un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait déjà été rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune talent de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans ce qui constituerait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert poussé par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke durant son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham s’est fait avoir en payant trop cher le défenseur central après la parution de ces informations selon lesquelles Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter de façon réaliste aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur très coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son compère en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur déjà confirmé en Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de relance ainsi que le genre de combativité et de leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait très bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton à mi-parcours de sa carrière et peut très bien voir cela comme un tremplin vers des ambitions encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Visiblement, ni Chelsea ni Liverpool n’ont concrétisé l’intérêt évoqué à leur sujet, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Spurs, la seule direction possible est vraiment la remontée après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et un duo avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir repoussé la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté seulement l’été dernier pour 5 M€, mais le club de Pampelune allait forcément être pénalisé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ sur sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un bénéfice de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste important pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait que le club n’avait pas vraiment la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est passé à l’action pour détourner l’opération malgré des discussions très avancées et une offre des Tynesiders qui aurait, selon certaines informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de signer un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes ainsi que dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans la ligne d’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également très impliqué sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu du nouvel Iraola, le nouvel entraîneur poussant visiblement pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la progression de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que cela ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que la décision entre les deux clubs s’est jouée au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star à long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter sa chance pour l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer. Mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, annoncées autour de 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes traînaient depuis des mois et des mois pour n’aboutir à rien, malgré le fait que le joueur affirmait en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants avec Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert, représente un risque au vu de la pauvreté des performances du défenseur central tout au long de la faible défense de titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les années de plénitude pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera son meilleur niveau en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a dépassé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen intense auquel le Real Madrid est soumis, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le plus grand gagnant de cette situation est assurément Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont pollué sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real version Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et créatif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était fondamentalement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, son talent, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi devancé son grand rival, le Barça, pour obtenir sa signature. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était même exprimé lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’accord a été pratiquement bouclé en 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de s’imposer dans les plus grands matches, comme l’a prouvé sa prestation exceptionnelle contre Arsenal à l’Etihad. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo au Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva est annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, année après année, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’opportunité d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo possède l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : C’est un dossier qui paraît étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu une pièce maîtresse défensive du club depuis son arrivée en 2022, après des débuts peu encourageants, donc le voir partir en générant une perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon les informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il a ouvertement critiqué la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui fêtera ses 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho se réalise, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a dépensé gros pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années de haut niveau le Real Madrid pourra-t-il réellement compter sur lui ? Au moins, il présente les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais aussi avec quatre arrières gauches de l’équipe première, avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément qu’il y ait du mouvement dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, s’étant désillusionné face à la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si vite, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real est venu frapper à sa porte. Étant donné qu’il semblait avoir été choisi par Mourinho, il a également de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant probablement amené à alterner dans le onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement sous peine de subir la pression du public du Bernabeu, notoirement impatient, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé en émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleurs recrutements de l'histoire du club, élément clé de l'ère Jurgen Klopp, recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est cependant indéniable que l'âge avait commencé à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool avait rapidement cherché à le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson lors du mercato d'hiver s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème, désormais, c'est que Kerkez ne s'est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident au cours d'une campagne 2025-2026 éprouvante pour Liverpool que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse de niveau encore plus nette la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein de l'effectif. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il était devenu le deuxième choix derrière un joueur qui ne donnait pas particulièrement satisfaction et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui fait qu'il est dans de bonnes dispositions avant de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Cependant, il avait d'autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité juger Tottenham plus attractif maintenant qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finir par l’autoriser, sur le tard, à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, car les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi consiste désormais pour Newcastle à investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, conjuguée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que le club ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser massivement sur le marché des joueurs depuis un certain temps déjà en raison de ses problèmes, bien documentés, à respecter les strictes règles financières de la Liga. Cela n’augure donc rien de bon que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait certainement s’avérer un renfort utile. Il peut jouer à peu près n’importe où sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde et ainsi donner un éclairage plus favorable au prix payé, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’apporter à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça est de retour à dépenser plus qu’il ne réfléchit. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve absolu. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement sur les deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir été troublé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi enfant, tandis qu’au départ, il semblait qu’il allait rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, les Bavarois ont, de façon compréhensible, reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il sera quand même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe constellée de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’un duo avec Anthony Elanga à un alignement aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle