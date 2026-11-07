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Loai Mohamed
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Des exploits difficiles à rééditer : Ronaldo laisse derrière lui 9 records qui ne seront pas battus de sitôt

FEATURES
C. Ronaldo
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Ronaldo s'en va, mais ses statistiques imposent un défi terrifiant à son successeur

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14 nov. 2026

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Cristiano Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale avec le Portugal, laissant derrière lui un héritage exceptionnel de records et d'exploits qu'il faudra peut-être de longues années pour battre, et que certains joueurs ne parviendront sans doute jamais à égaler.

Le capitaine du Portugal a quitté la scène internationale après avoir disputé 234 matches sous le maillot de sa sélection, au cours desquels il a inscrit 146 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du football au niveau des sélections. Il a également mené le Portugal au sacre lors de l'Euro 2016, avant d'ajouter à son palmarès deux titres en Ligue des nations.

Et même si la Coupe du monde lui a échappé tout au long de sa carrière, Ronaldo a tout de même laissé son empreinte dans la compétition, en marquant 11 buts lors de ses participations à six éditions différentes, continuant ainsi à inscrire son nom parmi les plus grandes stars de l'histoire du football.

Grâce à une carrière qui s'est étendue sur plus de deux décennies, la star portugaise a battu de nombreux records internationaux, mais il y a précisément 9 exploits dont battre les marques semble extrêmement difficile.

  • Le meilleur buteur de l'histoire des matchs internationaux

    Ronaldo domine le classement des meilleurs buteurs de l'histoire au niveau des sélections avec 146 buts, devançant de 20 unités l'Argentin Lionel Messi, qui a lui-même annoncé sa retraite internationale cette année, et de 38 buts l'Iranien Ali Daei.

    Romelu Lukaku, avec 94 buts, est le joueur en activité le plus proche du total de Ronaldo, mais ses 33 ans rendent la tâche difficile pour rattraper la star portugaise. Il en va de même pour le Polonais Robert Lewandowski, auteur de 92 buts, même s'il reste capable d'en ajouter d'autres.

    Harry Kane, quant à lui, a la possibilité de continuer à étoffer son compteur avec la sélection anglaise, mais il lui faut inscrire plus de 50 buts pour égaler et dépasser le record de Ronaldo.

    Le Norvégien Erling Haaland, auteur de 65 buts, est peut-être l'un des noms les plus à même, en théorie, de se rapprocher de ce record, mais ses chances resteront liées au nombre de grands tournois auxquels participera la sélection de son pays, d'autant que la Coupe du monde 2026 constituait la première apparition de la Norvège dans un grand tournoi depuis l'Euro 2000.

    Le Français Kylian Mbappé compte pour sa part 67 buts internationaux, un chiffre qui illustre l'ampleur de l'écart qui le sépare de Ronaldo, puisqu'il n'a même pas atteint la moitié du total du capitaine du Portugal.

  • Les plus capés en matches internationaux

    Ronaldo n'a pas atteint ce total de buts gigantesque sans disputer un nombre exceptionnel de matches, puisqu'il est également en tête de la liste des joueurs les plus capés au niveau international, avec 234 matches sous le maillot du Portugal.

    La star portugaise devance Messi de 26 matches, ce dernier ayant disputé 208 matches avec l'Argentine, tandis que le Croate Luka Modric occupe la troisième place, à 28 matches de son ancien coéquipier du Real Madrid, malgré l'approche de la fin de sa carrière internationale à 41 ans, selon un rapport publié par le réseau PlanetFootball.

    Le Qatarien Hassan Al-Haydos, capitaine d'Al-Sadd, est le joueur en activité le plus proche du record de Ronaldo, après avoir disputé 193 matches internationaux, mais il lui faut encore un grand nombre de sélections pour se rapprocher du sommet.

    La difficulté de battre ce record réside dans le fait que Ronaldo a défendu les couleurs de la sélection portugaise pendant 23 ans, une période exceptionnelle qu'il est difficile pour n'importe quel joueur de reproduire.

  • Meilleurs buteurs internationaux après l'âge de trente ans

    L'efficacité de Ronaldo devant le but n'a pas décliné avec l'âge ; au contraire, ses statistiques indiquent qu'il est devenu plus prolifique lors de la seconde moitié de sa carrière.

    La star portugaise a en effet inscrit 94 buts avec sa sélection nationale après avoir atteint l'âge de trente ans, contre seulement 52 buts avant cet âge, ce qui signifie qu'il a marqué durant cette période près du double de ses buts précédents.

    Messi vient derrière lui dans ce classement, après avoir inscrit 68 buts pour l'Argentine une fois ses trente ans atteints.

    La chance de battre le record de Ronaldo paraît extrêmement difficile, d'autant que seulement quatre joueurs dans l'histoire du football ont marqué 94 buts internationaux ou plus, indépendamment de leur âge au moment où ils ont inscrit ces buts.

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  • Les meilleurs buteurs en nombre de matches internationaux

    Ronaldo a réussi à faire trembler les filets lors de 96 matches différents avec la sélection du Portugal, un chiffre qui reflète sa régularité devant le but au fil de longues années.

    Cet exploit ne se limite pas au nombre de buts qu'il a inscrits, mais concerne aussi le nombre de matches durant lesquels il a su marquer, un chiffre que seuls Ronaldo, Messi et Ali Daei ont atteint dans l'histoire du football international.

  • Le meilleur buteur face à différentes sélections

    L'empreinte de Ronaldo devant le but s'est étendue à 49 sélections différentes, après avoir réussi à faire trembler les filets de ce nombre d'adversaires sous le maillot du Portugal.

    La star portugaise devance Messi de trois sélections dans ce classement, ce qui reflète sa capacité à marquer face à des adversaires issus d'écoles de football et de continents différents.

    Et bien que l'augmentation du nombre de sélections participant à la Coupe du monde puisse offrir aux générations futures davantage d'occasions d'affronter de nouveaux adversaires, atteindre ce chiffre restera une mission complexe, d'autant plus que le battre nécessite de disputer des matches face à un grand nombre de sélections, ce qui dépend également du tirage au sort des éliminatoires et des tournois internationaux.

  • Les meilleurs buteurs sur différentes années

    Ronaldo a inscrit des buts internationaux avec la sélection du Portugal au cours de 23 années différentes, une performance qui reflète sa capacité à maintenir son efficacité devant le but tout au long d'une carrière qui s'est étalée sur plus de deux décennies.

    Pour qu'un autre joueur puisse dépasser ce record, il lui faudrait entamer sa carrière internationale à un âge précoce et la poursuivre jusqu'à la quarantaine, en marquant au moins un but chaque année, sans interruption.

    Il s'agit d'un défi exceptionnel, qui ne concerne pas seulement la longévité de la carrière, mais aussi la capacité à continuer de marquer régulièrement durant toute cette période.

  • Le meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Europe des nations

    Malgré son échec à atteindre le record historique de buts en Coupe du monde, Ronaldo occupe seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Championnat d'Europe des nations, après avoir inscrit 14 buts lors de ses participations à la compétition.

    Le capitaine du Portugal devance de cinq buts le Français Michel Platini, deuxième avec 9 buts.

    L'Espagnol Álvaro Morata et l'Anglais Harry Kane suivent avec 7 buts chacun, mais ils seront respectivement âgés de 35 et 34 ans au coup d'envoi de la prochaine édition du tournoi.

    Kane pourrait représenter le candidat le plus sérieux pour chasser le record de Ronaldo, mais il n'aura peut-être pas plus d'une occasion supplémentaire. Et si la prochaine édition est la dernière pour lui, il devra inscrire 8 buts pour dépasser le record, un exploit que seul Platini a réussi en une seule édition.

    Par ailleurs, Ronaldo est l'un des deux seuls joueurs de champ à avoir disputé plus de 20 matches dans l'histoire du tournoi, ce qui signifie que tout joueur souhaitant s'approcher de son total de buts devra afficher une moyenne de réalisation extrêmement élevée.

  • Le plus capé de l'histoire du Championnat d'Europe des nations

    En plus d'être en tête du classement des buteurs, Cristiano Ronaldo détient le record du joueur ayant disputé le plus de matches en Championnat d'Europe des nations, après avoir pris part à 30 rencontres dans la compétition.

    La difficulté de battre ce record réside dans le fait qu'atteindre la finale ne nécessite de disputer que 7 matches, ce qui signifie que tout joueur devrait atteindre la finale lors d'au moins quatre éditions consécutives, puis disputer un match supplémentaire, pour pouvoir dépasser le bilan de la star portugaise.

    La tâche ne s'annonce pas facile, d'autant plus que l'Union des associations européennes de football avait précédemment mis de côté ses projets d'élargissement de la compétition, ce qui signifie que battre le record pourrait nécessiter une carrière internationale d'environ 20 ans, avec des résultats remarquables lors de chaque édition à laquelle le joueur participe.

  • Les meilleurs buteurs de différentes éditions de la Coupe du monde

    Ronaldo et Messi sont les seuls joueurs de champ à avoir participé à 6 éditions de la Coupe du monde, mais la star portugaise se distingue par un exploit supplémentaire, après avoir inscrit des buts lors de l'ensemble des six éditions qu'il a disputées.

    Rééditer cet exploit paraît extrêmement difficile, car cela exigerait de n'importe quel joueur de rester sur les terrains internationaux pendant près de deux décennies, tout en garantissant la qualification de la sélection de son pays à chaque édition de la Coupe du monde, et en marquant à toutes.

    La compétition ayant lieu une fois tous les quatre ans, le simple fait d'atteindre six éditions représente un défi colossal, alors que dire de marquer à chacune d'entre elles.

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