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Cristiano Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale avec le Portugal, laissant derrière lui un héritage exceptionnel de records et d'exploits qu'il faudra peut-être de longues années pour battre, et que certains joueurs ne parviendront sans doute jamais à égaler.

Le capitaine du Portugal a quitté la scène internationale après avoir disputé 234 matches sous le maillot de sa sélection, au cours desquels il a inscrit 146 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du football au niveau des sélections. Il a également mené le Portugal au sacre lors de l'Euro 2016, avant d'ajouter à son palmarès deux titres en Ligue des nations.

Et même si la Coupe du monde lui a échappé tout au long de sa carrière, Ronaldo a tout de même laissé son empreinte dans la compétition, en marquant 11 buts lors de ses participations à six éditions différentes, continuant ainsi à inscrire son nom parmi les plus grandes stars de l'histoire du football.

Grâce à une carrière qui s'est étendue sur plus de deux décennies, la star portugaise a battu de nombreux records internationaux, mais il y a précisément 9 exploits dont battre les marques semble extrêmement difficile.