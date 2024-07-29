Avec Vincent Kompany, le Bayern Munich n’a pas seulement accueilli un jeune entraîneur cet été, mais aussi un jeune staff. Le patron a 38 ans et ses trois adjoints n’ont pas encore franchi le cap des 40 ans. Pourtant, le groupe compte aussi, d’une certaine manière, un vétéran : Aaron Danks. Il n’a que 39 ans, mais entraîne déjà depuis 24 ans. Ses amis le surnomment « Danksy ». Kompany le considère comme « l’un des entraîneurs les plus talentueux d’Angleterre ».

Né à Birmingham, en Angleterre, Danks a rapidement trouvé sa vocation. À 15 ans, il a commencé à entraîner à Birmingham City, allant jusqu’à quitter l’enseignement secondaire pour s’y consacrer. Il s’est d’abord occupé du sport amateur. Équipé « d’un sac de ballons, de chasubles et d’un ticket de bus », comme il l’a raconté plus tard, il sillonnait la ville pour diriger des séances d’entraînement dans les écoles et les camps de vacances.

Danks a ensuite entraîné au sein de l’académie de Birmingham City, avant de rejoindre le rival local, West Bromwich Albion. C’est là qu’il a rencontré Dan Ashworth, l’un des esprits les plus brillants du football anglais. Devenu récemment directeur sportif de Manchester United, Ashworth s’était auparavant illustré à Brighton & Hove Albion et à Newcastle United, et avait fait entrer la fédération anglaise dans la modernité.

En 2013, Ashworth a quitté West Brom pour la fédération anglaise. En tant que directeur du développement, il a créé « England DNA », un document stratégique pour la formation des jeunes footballeurs anglais qui a posé les bases des succès futurs. Au moment de pourvoir des postes nouvellement créés, Ashworth s’est souvenu de Danks et l’a nommé entraîneur chargé du jeu de possession des sélections nationales de jeunes.