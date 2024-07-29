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Nino Duit
Traduit par

Des études universitaires avec Jamal Musiala et Steph Curry : l’histoire singulière d’Aaron Danks, adjoint de Kompany au Bayern Munich

Bayern Munich

Il a quitté l’école, mais a achevé un « cursus universitaire » à la FA et croisé au passage Jamal Musiala et Steph Curry. Vincent Kompany qualifie Aaron Danks, son nouvel adjoint qui l’a déjà été par le passé, d’« un des entraîneurs les plus talentueux d’Angleterre ». Qui est ce vieux routier de seulement 39 ans ?

Avec Vincent Kompany, le Bayern Munich n’a pas seulement accueilli un jeune entraîneur cet été, mais aussi un jeune staff. Le patron a 38 ans et ses trois adjoints n’ont pas encore franchi le cap des 40 ans. Pourtant, le groupe compte aussi, d’une certaine manière, un vétéran : Aaron Danks. Il n’a que 39 ans, mais entraîne déjà depuis 24 ans. Ses amis le surnomment « Danksy ». Kompany le considère comme « l’un des entraîneurs les plus talentueux d’Angleterre ».

Né à Birmingham, en Angleterre, Danks a rapidement trouvé sa vocation. À 15 ans, il a commencé à entraîner à Birmingham City, allant jusqu’à quitter l’enseignement secondaire pour s’y consacrer. Il s’est d’abord occupé du sport amateur. Équipé « d’un sac de ballons, de chasubles et d’un ticket de bus », comme il l’a raconté plus tard, il sillonnait la ville pour diriger des séances d’entraînement dans les écoles et les camps de vacances.

Danks a ensuite entraîné au sein de l’académie de Birmingham City, avant de rejoindre le rival local, West Bromwich Albion. C’est là qu’il a rencontré Dan Ashworth, l’un des esprits les plus brillants du football anglais. Devenu récemment directeur sportif de Manchester United, Ashworth s’était auparavant illustré à Brighton & Hove Albion et à Newcastle United, et avait fait entrer la fédération anglaise dans la modernité.

En 2013, Ashworth a quitté West Brom pour la fédération anglaise. En tant que directeur du développement, il a créé « England DNA », un document stratégique pour la formation des jeunes footballeurs anglais qui a posé les bases des succès futurs. Au moment de pourvoir des postes nouvellement créés, Ashworth s’est souvenu de Danks et l’a nommé entraîneur chargé du jeu de possession des sélections nationales de jeunes.

  • SPOXimago images

    Musiala, Bellingham, Steph Curry : les « études universitaires » de Danks à la FA

    Avec les U20, Danks a remporté dans ce rôle le titre de champion du monde en 2017. Chez les U21, il a travaillé avec des talents comme Jude Bellingham, Emile Smith Rowe et Jamal Musiala. Ce dernier a finalement choisi de jouer pour l’équipe nationale allemande. Au Bayern Munich, Danks retrouve aujourd’hui son ancien protégé. « Je suis vraiment très heureux de revoir Jamal », a-t-il déclaré aux médias du club. « C’est un joueur extrêmement talentueux et, au-delà de ça, une personne adorable. »

    Pendant ses années à la FA, que Danks qualifierait plus tard d’« études universitaires », il n’a pas seulement côtoyé des footballeurs d’exception. Il a aussi rencontré des stars d’autres sports. Pour se perfectionner, il s’est notamment rendu aux États-Unis afin de percer les secrets de la réussite des Golden State Warriors, équipe de NBA. « D’une manière ou d’une autre, Aaron a réussi à passer une journée entière avec les entraîneurs des GSW », a raconté plus tard Matt Crocker, qui travaillait alors avec lui à la FA. « Une heure avant le début d’un grand match de play-offs, il a observé Steph Curry travailler ses tirs à trois points avec son entraîneur personnel, puis il s’est aussi retrouvé dans le vestiaire. »

    Ces expériences ont ouvert de tout nouveaux horizons à Danks. « On met de côté la tactique et la technique pour se concentrer uniquement sur le coaching, sur la manière dont les entraîneurs tirent le meilleur des joueurs », a-t-il expliqué.

  • SPOXgetty

    Danks et Kompany : deux mois à Anderlecht, désormais au Bayern Munich

    En 2021, Danks achève son cursus universitaire à la FA après cinq ans, en quelque sorte avec un diplôme de master. À l’origine de son départ : Vincent Kompany. Le Belge avait remarqué Danks lorsqu’il jouait à Manchester City et l’a alors attiré au RSC Anderlecht, où Kompany faisait ses premières armes comme entraîneur principal. Leur collaboration n’a duré que deux mois. Danks est ensuite retourné en Angleterre comme entraîneur adjoint d’Aston Villa, d’abord auprès de Dean Smith, puis de Steven Gerrard et enfin d’Unai Emery.

    Danks a lui-même dirigé l’équipe par intérim lors de deux matches, notamment lors d’une victoire 4-0 contre Brentford FC. « Il a été impressionnant », a salué ensuite Leon Bailey, joueur de Villa. « Il a pris ses responsabilités très rapidement et nous a expliqué très clairement ce qu’il attendait de nous. » Après un an et demi comme adjoint de Michael Carrick à Middlesbrough FC, club de deuxième division, Danks retrouve aujourd’hui Kompany.

    Au sein du nouveau staff technique du Bayern Munich, Danks est avant tout chargé de la planification quotidienne des entraînements. Rene Maric (31 ans), ancien entraîneur des moins de 19 ans, doit quant à lui se consacrer principalement à l’élaboration des plans de match. Floribert Ngalula (37 ans), qui a déjà travaillé avec Kompany à Anderlecht, est appelé à faire le lien avec l’équipe sur le plan de la communication.

  • Aaron Danks : les étapes de sa carrière

    PériodeClubFonction
    De 2000 à 2005Birmingham CityEntraîneur des jeunes
    De 2005 à 2016West Bromwich AlbionEntraîneur des jeunes
    De 2016 à 2021AngleterreEntraîneur des jeunes
    2021RSC AnderlechtEntraîneur adjoint
    De 2021 à 2022Aston VillaEntraîneur adjoint
    De 2022 à 2024Middlesbrough FCEntraîneur adjoint
    Depuis 2024Bayern MunichEntraîneur adjoint

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