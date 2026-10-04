Tuchel a officiellement renforcé ses options défensives en promouvant le jeune joueur de Manchester City Lewis dans l'équipe d'Angleterre A. Cette décision intervient avant la rencontre internationale de mardi contre la République tchèque, Lewis passant des moins de 21 ans afin d'apporter une couverture indispensable.

Cette convocation constitue une réponse directe à un souci de forme physique au sein du groupe impliquant un autre talent de City. Dans un premier temps, Tuchel et le staff de l'Angleterre avaient choisi de ne pas faire venir de remplaçant pour O'Reilly avant la correction 7-0 infligée à la Croatie samedi. Cependant, les exigences tactiques du prochain match contre la République tchèque ont provoqué un changement d'avis. Lewis rejoint désormais le rassemblement des A avec l'élan d'avoir aidé les moins de 21 ans à assurer leur place pour le Championnat d'Europe 2027 pendant cette trêve en cours.







