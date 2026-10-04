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Des espoirs aux Three Lions ! Rico Lewis, de Manchester City, met fin à deux ans d’exil avec l’Angleterre alors que Thomas Tuchel fait appel à un renfort de dernière minute
Tuchel se tourne vers la star polyvalente de City
Tuchel a officiellement renforcé ses options défensives en promouvant le jeune joueur de Manchester City Lewis dans l'équipe d'Angleterre A. Cette décision intervient avant la rencontre internationale de mardi contre la République tchèque, Lewis passant des moins de 21 ans afin d'apporter une couverture indispensable.
Cette convocation constitue une réponse directe à un souci de forme physique au sein du groupe impliquant un autre talent de City. Dans un premier temps, Tuchel et le staff de l'Angleterre avaient choisi de ne pas faire venir de remplaçant pour O'Reilly avant la correction 7-0 infligée à la Croatie samedi. Cependant, les exigences tactiques du prochain match contre la République tchèque ont provoqué un changement d'avis. Lewis rejoint désormais le rassemblement des A avec l'élan d'avoir aidé les moins de 21 ans à assurer leur place pour le Championnat d'Europe 2027 pendant cette trêve en cours.
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Fin d’une longue attente pour Lewis
Pour Lewis, cette sélection marque la fin d’une longue absence de la scène internationale chez les seniors. Bien qu’il soit déjà un visage familier à St George's Park avec cinq sélections en équipe première à son actif, il n’a plus joué pour l’Angleterre depuis novembre 2024. Sa dernière apparition remonte à une nette victoire 3-0 contre la Grèce, où il a démontré sa polyvalence en évoluant au poste d’arrière gauche, une prestation qui reste sa contribution la plus récente à l’équipe première avant l’arrivée de Tuchel.
En club, les opportunités de Lewis ont été difficiles à obtenir cette saison, lui qui n’a disputé que trois matches avec Manchester City jusqu’à présent. Ses seules 90 minutes complètes sont arrivées lors du match de Carabao Cup contre Norwich City, tandis que son temps de jeu en Premier League s’est limité à une apparition de 57 minutes contre Bournemouth lors de la première journée. Le reste de ses minutes est arrivé dans le Community Shield, où il a joué pendant 30 minutes contre Arsenal.
O'Reilly de retour à Manchester
La place vacante dans le groupe a été créée par le départ malheureux d'O'Reilly, qui a été contraint de se retirer avant la récente démolition 7-0 de la Croatie. Bien que Tuchel ait précédemment promis de « tout essayer » pour remettre le joueur sur pied pour ce match, le staff médical a finalement déterminé qu'il n'était pas en mesure de participer. La blessure, décrite comme un coup, a nécessité un retour à Manchester City pour des examens complémentaires afin de s'assurer que le problème ne s'aggrave pas et ne se transforme pas en une absence de longue durée.
L'implication internationale d'O'Reilly pendant la trêve actuelle s'est limitée à la défaite 3-2 de l'Angleterre contre l'Espagne. Malgré ce revers, le jeune milieu de terrain a été un élément important de Manchester City cette saison, cumulant six apparitions toutes compétitions confondues et aidant l'équipe d'Enzo Maresca à conserver un parcours parfait en tête du classement de Premier League avec le maximum de 15 points.
- AFP
Le classement de l’Angleterre en Ligue des nations et sa forme récente
L'Angleterre occupe actuellement la deuxième place de son groupe de Ligue des nations de l'UEFA avec six points, derrière le leader, l'Espagne, qui affiche un bilan parfait de neuf points. L'Angleterre reste devant la Croatie, troisième avec trois points, et la République tchèque, lanterne rouge, qui n'a pas encore pris le moindre point. L'équipe de Tuchel s'était auparavant imposée 2-0 face aux Tchèques lors du match aller à Prague, le 29 septembre, grâce à des buts d'Anthony Gordon et Harry Kane.
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