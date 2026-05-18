Vous découvrirez des hypothèses audacieuses sur l’Eintracht Francfort, Niko Kovac et Nick Woltemade – mais lesquelles se sont réellement vérifiées ? Retour en arrière…
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Des erreurs grossières, mais aussi quelques coups de maître ! Voici nos pronostics pour la saison 2025/26 de la Bundesliga
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Jude Bellingham s’impose d’emblée comme le nouveau leader incontesté du BVB.
Par Jochen Tittmar
Si Jobe Bellingham a débuté sur le banc lors du difficile succès du BVB en Coupe d’Allemagne à Essen, c’est en raison d’une intervention dentaire, et non parce que le milieu, recruté plus de 30 millions d’euros, devait encore prouver sa valeur à Niko Kovac. La performance insipide de son « principal concurrent » actuel, Felix Nmecha, a d’ailleurs démontré qu’il n’avait rien à prouver.
Au contraire, je suis convaincu que le jeune Anglais va rapidement s’imposer comme un pilier de cette équipe en quête de repères. Depuis son arrivée, il impressionne le BVB par sa maturité, sa personnalité et sa lucidité. Des atouts qu’il saura bientôt mettre en pratique sur le terrain, à l’image de son frère Jude après son transfert au Borussia.
Il s’imposera vite comme le leader technique et mental du groupe, animant le jeu avec énergie, passion, endurance et combativité. Reste à définir son positionnement optimal : ni véritable sentinelle, ni meneur de jeu pur, il peut évoluer dans plusieurs registres.
Kovac devrait d’abord l’aligner dans un rôle offensif. Si le problème persistait au poste de sentinelle, je n’exclus pas de voir Bellingham s’y imposer. Quel que soit son positionnement final, il suivra la trajectoire fulgurante de son frère et rapportera, le moment venu, une belle plus-value au Borussia.
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L'Eintracht Francfort termine deuxième du championnat.
Par Justin Kraft
Derrière le FC Bayern, le chaos règne autant au sein du club champion en titre que sur le marché des transferts, où la concurrence financière de l’Angleterre et de l’Arabie saoudite complique le renforcement des effectifs et la rétention des joueurs clés.
Le Bayer Leverkusen se prépare à un nouveau départ, le BVB cherche toujours le sien sans succès, et plusieurs autres prétendants à la Ligue des champions vacillent. L’Eintracht Francfort peut donc en profiter.
Bien sûr, l’Eintracht Francfort a lui aussi perdu des piliers : Omar Marmoush est parti dès l’hiver, et Hugo Ekitike vient de le suivre. Un coup dur, même si le club peut s’appuyer sur un effectif stable et éprouvé, un atout non négligeable alors que Leipzig doit lui aussi se réorganiser.
Un départ canon pourrait même offrir aux Aigles la deuxième place du classement.
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En 2026, les offres pour Nick Woltemade s’élèvent à 30 millions d’euros.
Par Daniel Buse
Nick Woltemade est au cœur de cette interminable saga de transfert estivale. Dès fin juin, soit il y a environ deux mois, le FC Bayern Munich s’était mis d’accord avec l’attaquant du VfB Stuttgart sur les conditions de son arrivée. Jusque-là, tout allait bien du point de vue du Bayern. Seul problème : le club du Bade-Wurtemberg s’est montré récalcitrant à l’idée de se séparer de son avant-centre et a maintenu une exigence financière de 75 millions d’euros, jugée excessive par le champion d’Allemagne.
Dans un an, les Souabes risquent de regretter leur intransigeance : plus personne ne sera prêt à débourser 65 millions d’euros pour Woltemade, comme le Bayern semblait disposé à le faire. Non pas que le joueur aura soudainement perdu sa touche magique. Mais après une saison correcte sans être exceptionnelle, la pépite, aujourd’hui sur le devant de la scène des transferts en Bundesliga, verra sa cote redescendre – et son prix baisser en conséquence.
Après cette « montée de tête », Woltemade peinera à retrouver sa légèreté, et la question d’un transfert resurgira périodiquement. Reste à savoir si le Bayern le voudra encore dans douze mois. Et même si d’autres clubs frappent à la porte de Stuttgart, le VfB ne tirera plus jamais un tel pactole de sa pépite.
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À Leverkusen, Erik ten Hag aura fait son temps au plus tard à la trêve hivernale
Par Christian Guinin
Avec les départs de Florian Wirtz, Jérémie Frimpong, Granit Xhaka, Lukas Hradecky, Jonathan Tah et Odilon Kossounou, le Bayer 04 Leverkusen a perdu cet été la quasi-totalité des piliers de son équipe championne. Mais, à mes yeux, le départ le plus lourdingue est celui de l’entraîneur : après un peu plus de deux ans et demi, Xabi Alonso fait ses adieux et répond à l’appel de son ancien club, le Real Madrid.
Trouver un successeur s’annonçait déjà complexe, Xabi Alonso ayant permis à une équipe chroniquement privée de trophées de remporter trois titres en deux ans et demi. Mais le choix des dirigeants de confier le poste à Erik ten Hag a douché l’enthousiasme de nombreux supporters à l’aube de la nouvelle saison.
À Manchester, il a justement fait preuve de lacunes flagrantes : manque de vision de jeu, gestion humaine perfectible, communication interne maladroite, comme l’ont illustré les dossiers Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho.
Je doute qu’un technicien, dont le seul véritable succès remonte à son passage à l’Ajax, soit capable de faire jouer une équipe entièrement remaniée de manière performante. Leverkusen risque donc de manquer la qualification en Ligue des champions. Quant à Ten Hag, il pourrait quitter le banc dès la trêve hivernale.
Le FC Augsbourg accède aux barrages avec Sandro Wagner.
Par David Heermann
Le FC Augsbourg est souvent discret mais termine généralement autour de la 15e place. Cette fois, c’est différent : le club est en barrages. Pourquoi ? Je reste sceptique face au battage médiatique autour de Sandro Wagner.
Certes, Wagner n’est pas le pire des entraîneurs, mais il n’est pas non plus un nouveau Julian Nagelsmann capable de tout bouleverser ou d’imposer un concept de jeu génial. Je le vois plutôt comme un technicien pragmatique et impulsif, capable de mettre le feu à un club. Mais peut-on vraiment embraser l’AUG ?
À Augsbourg, l’ambiance n’est certes pas mauvaise, mais il reste difficile d’imaginer la WWK-Arena aussi bouillante que le Millerntor ou l’Alte Försterei.
Or, l’effectif n’a rien d’exceptionnel et, à mes yeux, la moitié du championnat peut encore se retrouver engagée dans la course au maintien. Cette hypothèse est donc osée, mais pas totalement irréaliste.
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Bazoumana Touré s’engagera en 2026 vers un club anglais pour un transfert évalué à au moins 30 millions d’euros.
Par Dennis Klose
Bazoumana Touré a quitté Hammarby IF pour rejoindre le TSG Hoffenheim l’hiver dernier, pour un montant de dix millions d’euros. Ce transfert a suscité des interrogations : était-il judicieux d’investir une telle somme dans un joueur de 18 ans évoluant encore en Allsvenskan ?
Andreas Schicker, directeur sportif du club, appelait alors à la patience : « Il aura le temps nécessaire pour s’acclimater ici, dans le Kraichgau, en toute tranquillité et pour franchir les prochaines étapes sur le plan sportif. »
La phase retour a pourtant démontré que le jeune homme n’avait pas de temps à perdre : 13 titularisations, 3 passes décisives et une contribution déterminante au maintien. Cette saison, à 19 ans, il s’est rendu incontournable dans le onze de départ, malgré une concurrence offensive qui a compté jusqu’à 14 joueurs.
Certains ignorent encore ce joueur vif. Mais « Bazou », comme on le surnomme au sein de l’équipe, poursuit son ascension fulgurante et devrait rejoindre l’Angleterre dès l’été 2026 pour au moins 30 millions d’euros. Les profils rapides et dynamiques sont en effet très recherchés, notamment en Premier League.
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Niko Kovac ne devrait pas rester sur le banc du BVB jusqu'à la fin de la saison.
Par Justin Kraft
Une activité au ralenti sur le marché des transferts, une seconde partie de saison qui a masqué les problèmes : au BVB, tout est à nouveau en place pour une campagne potentiellement catastrophique. Autant Niko Kovac a été sous-estimé à son arrivée, autant il est désormais surestimé. L’entraîneur excelle à insuffler à son groupe une mentalité ancrée dans les fameuses vertus allemandes. Mais il n’a jamais vraiment occupé de poste à long terme, et ce n’est pas un hasard.
Son impact s’épuise souvent rapidement : dès que la performance mentale ne suffit plus, les limites du collectif apparaissent faute d’une véritable identité de jeu et de structures de possession solides. C’est précisément ce qu’il n’avait pas réussi à instaurer au Bayern Munich, malgré un effectif de qualité.
Il doit désormais travailler avec un effectif dont la composition soulève de nombreuses interrogations, conséquence d’un passé marqué par l’absence de ligne directrice claire et d’un été 2025 mouvementé.
Il est certes possible que l’entraîneur surprenne encore une fois son monde en tirant les enseignements du passé. Le scénario le plus probable ? Une première partie de saison irrégulière, une attachement trop long à l’idée que le système a fonctionné lors du dernier exercice, puis une réaction tardive, synonyme du départ de Kovac.
Deniz Undav termine meilleur buteur avec plus de 25 réalisations.
Par Aleksander Swiatek
Tout l’été, un nom a occupé les conversations autour du VfB Stuttgart : Nick Woltemade. Pourtant, d’ici les neuf prochains mois, un autre joueur va imposer son visage à une équipe du VfB enfin redevenue flamboyante : Deniz Undav.
L’imposant avant-centre, enfin épargné par les blessures, devrait semer la terreur dans les défenses de Bundesliga grâce à la puissance de ses tirs. Harry Kane ? Serhou Guirassy ? Woltemade ?
Nul ne pourra rivaliser avec ce mélange parfait de puissance et de ruse, si bien qu’Undav sera sacré meilleur buteur avec au moins 25 réalisations. À la fin de la saison, les prétendants se presseront forcément à sa porte.
Ole Werner devrait être le premier entraîneur à être limogé cette saison.
Par Aleksander Swiatek
D’après les supporters et les observateurs, plusieurs clubs suscitent déjà des inquiétudes cette saison. Et ce n’est pas Leverkusen, Brême ou le HSV qui ont commis le premier faux pas – j’occulte volontairement le premier tour de la Coupe d’Allemagne – mais bien le RB Leipzig.
Parti à Manchester United, l’attaquant Benjamin Sesko laisse un vide devant, tandis que Xavi Simons semble déjà avoir la tête en Premier League. L’absence de Yussuf Poulsen se fera aussi sentir, davantage dans le vestiaire que sur le plan purement sportif. Sur le banc, le point d’interrogation est de taille.
Certes, Ole Werner a posé les bases de la future montée à Kiel et a solidement établi Brême en Bundesliga. Mais tout le monde sait que, dans le nord de la République, les ambitions sont moins élevées qu’au sein d’un club soutenu par un géant des boissons gazeuses valorisé à plusieurs milliards.
D’autant plus que ce même groupe a depuis nommé l’un des entraîneurs les plus titrés du siècle au poste de « Head of Global Soccer ». Werner n’aura donc guère de temps pour s’acclimater à son nouveau banc prestigieux.
Mon scénario est le suivant : Leipzig va d’abord subir une leçon à Munich lors de l’ouverture, puis grappiller au mieux une victoire en six journées. Dès que le HSV viendra prendre les trois points à la 7^e, le sourire de Jürgen Klopp s’effacera et le club rouge et blanc sera le premier à limoger son coach.
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Luis Diaz totalise plus de points que Michael Olise
Par David Heermann
Je ne prétends pas que Michael Olise connaîtra une mauvaise saison : il restera l’un des joueurs les plus décisifs du Bayern. Néanmoins, j’estime que Luis Díaz est sous-évalué.
Ses statistiques avec Liverpool ne sont certes pas étincelantes, mais il évoluait dans l’ombre de Mohamed Salah, machine à chiffres astronomiques. Reste qu’il était l’un des piliers du titre des Reds la saison passée.
En Bundesliga, où plusieurs adversaires sont moins bien armés que les formations du bas de classement de Premier League, il possède donc un réel potentiel buteur. Olise, auteur d’une saison 2023-2024 de haut niveau, était, avec Harry Kane, l’un des seuls atouts offensifs constants du Bayern.
Une petite rivalité interne pour le titre de meilleur buteur pourrait même émerger entre les deux hommes, avec Diaz en léger favori.
Merlin Polzin qualifie le HSV pour l’Europe
Par Ole Labes
Lorsque cette idée m’est venue, le coup d’envoi de la saison était encore fixé dans quatre semaines et les matchs amicaux du HSV ressemblaient à une véritable gueule de bois post-promotion. Depuis, les événements ne laissent guère espérer un avenir européen radieux pour les Hambourgeois.
Néanmoins, la vague d’euphorie suscitée par cette accession tant attendue ne retombe pas dans la ville hanseatique, malgré une préparation perfectible. Les recrues inspirent pourtant confiance : arrivés de Kiel et de Salzbourg, Nicolai Remberg et Nicolas Capaldo doivent apporter plus de solidité au milieu de terrain. Rayan Philippe, qui a presque à lui seul maintenu Brunswick en D2, ainsi que l’expérimenté Yussuf Poulsen, renforcent davantage l’effectif.
Beaucoup d’attentes reposent sur Jordan Torunarigha, recruté pour devenir le nouveau pilier de la défense. À 28 ans, le central, récemment en difficulté, doit prouver qu’il a été sous-estimé durant ses années en Belgique et apporter enfin la stabilité défensive.
Reste à Merlin Polzin, plébiscité par le public, le groupe et la direction, à démontrer qu’il possède l’étoffe d’un entraîneur de Bundesliga. À 34 ans, il a déjà imposé une identité claire et redonné confiance à son effectif. Sur le côté gauche, Jean-Luc Dompe et le spécialiste des coups de pied arrêtés Miro Muheim forment un duo capable de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.
Le top 6 de la Bundesliga, composé du Bayern Munich, du BVB Dortmund, de Stuttgart, de Francfort, de Leipzig et de Leverkusen, semble acquis. Derrière, tout reste ouvert : avec le bon mélange d’euphorie, l’ambiance survoltée du Volksparkstadion et la patte du magicien Polzin, tout peut arriver – même si la préparation a pour l’instant mis cette thèse à mal.
Haris Tabakovic a inscrit plus de dix buts pour Mönchengladbach.
Par David Heermann
Oui, l’attaquant prêté par Gladbach, Haris Tabakovic, a encore peiné à s’imposer en Coupe. Néanmoins, j’estime que le Bosnien, parfaitement alimenté par Kevin Stöger, Robin Hack et Franck Honorat, pourrait rapidement faire oublier Tim Kleindienst.
Ses passages à l’Austria Vienne (42 matchs, 21 buts) et au Hertha BSC (39 matchs, 25 buts) attestent de son efficacité devant le but. Son principal problème la saison dernière ? Il a évolué dans un club en plein chaos.
À Hoffenheim, aucune constance : les joueurs passaient sans cesse des tribunes au banc puis dans le onze de départ, et les performances de l’équipe étaient souvent lamentables. Dans ces conditions, s’intégrer était mission impossible.
À mon avis, le Borussia offre des conditions idéales pour un avant-centre : un milieu de terrain capable de délivrer des passes décisives et de tirer les coups de pied arrêtés avec précision. Pour peu qu’il reçoive des ballons dans la surface, Tabakovic a toutes les chances de faire trembler les filets.
Le Werder Brême termine derrière le HSV et est relégué
Par Tim Ursinus
Le HSV et Brême n’ont pas brillé jusqu’ici. Leurs effectifs respectifs manquent d’équilibre, et la lutte pour le maintien s’annonce inévitable. Toutefois, le SVW dégage une impression encore plus chaotique. Je prédis même que Werder terminera derrière son rival de toujours et descendra en deuxième division – thèse que je défendais déjà avant son élimination peu surprenante en Coupe.
Les nerfs sont désormais à vif : le capitaine Marco Friedl évoque une « pression énorme sur Kassel » et met en cause le directeur sportif Clemens Fritz pour sa gestion de l’effectif – à juste titre. Presque aucun départ n’a été compensé ; la profondeur du groupe est illusoire. L’attaque, orpheline de Marvin Ducksch, réclame des renforts immédiats. L’indisponibilité de plusieurs semaines de la nouvelle recrue Maximilian Wöber, ainsi que la polémique autour du poste de gardien, ont accentué le trouble sur les bords de la Weser.
Si Fritz a promis des renforts, cette longue hésitation reste discutable. La tâche qui attend le nouvel entraîneur Horst Steffen pour sa première saison en Bundesliga aurait déjà été suffisamment lourde même si le mercato s’était déroulé dans le calme.
Avec un effectif trop court et encore en rodage, il doit d’abord faire passer son idée de jeu aux renforts tant attendus. L’objectif de tout club, à savoir arriver rodé pour la 1^(re) journée, est déjà manqué.
Nul ne sait combien de temps il faudra pour que les engrenages s’emboîtent. Un départ manqué, et la « marmite » pourrait exploser aussitôt. Une fois englué dans la spirale descendante, il est difficile d’en réchapper. Bref, la saison s’annonce longue pour le Werder – ou, comme le dit Nicola, la compagne de Mats Hummels : « Ah Brrreemen. »
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Dzenan Pejcinovic a inscrit plus de dix buts pour Wolfsburg et se rapproche ainsi de la sélection allemande.
Par Ole Labes
Dženan qui ? Si vous n’avez pas suivi les championnats juniors allemands ni Fortuna Düsseldorf la saison passée, le nom de Dženan Pejčinović vous est sans doute inconnu. Pourtant, ce membre de l’équipe d’Allemagne espoirs pourrait débuter la nouvelle saison comme attaquant numéro un du VfL Wolfsburg – et, dans ce cas, le sélectionneur national Julian Nagelsmann aurait tout intérêt à garder un œil sur lui.
À 17 ans, il a quitté le FC Augsbourg pour rejoindre la ville de l’automobile contre un chèque de 1,25 million d’euros. Il possède un physique idéal et, surtout, un profil parfaitement adapté au rôle de numéro 9 moderne : 1,90 m, une finition impitoyable des deux pieds et de la tête, ainsi qu’une réelle finesse technique.
Le SV Hemlingen, modeste formation d’Oberliga, en a fait les frais au premier tour de la Coupe d’Allemagne : trois buts et une passe décisive à son actif, preuve qu’un avant-centre doit avant tout marquer, quel que soit l’adversaire. La barre des dix réalisations en Bundesliga est donc à sa portée.
Dans la hiérarchie des avant-postes, il devance actuellement Jonas Wind, tandis que le meilleur buteur de la saison passée, Mohamed Amoura, pourrait quitter le club : la voie est donc dégagée pour une première saison de titulaire.
Avec un profil aussi complet, il pourrait même rapidement s’immiscer en équipe nationale. Les titulaires actuels, Tim Kleindienst et Niclas Füllkrug, doivent encore confirmer leur niveau. Pourquoi ne pas lancer ce jeune talent comme joker en vue de la Coupe du monde ?
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Au FC Bayern, Lennart Karl totalise dix points au classement des passeurs et buteurs.
Par Justin Kraft
L’effectif du FC Bayern Munich fait beaucoup parler cet été. L’une des raisons avancées est le manque supposé de profondeur, les jeunes du Campus étant chroniquement sous-estimés, y compris par leurs propres responsables. Cette situation, seule explication plausible aux récents échecs des talents en herbe, offre pourtant une opportunité inattendue.
Heureusement, le club a décidé de serrer la ceinture et ne s’est pas encore fixé sur sa véritable priorité. Cette situation offre une chance unique à Lennart Karl. Le jeune homme de 17 ans devrait en profiter et marquer au moins dix points en Bundesliga.
Talentueux, confiant et insouciant, il apporte cette fraîcheur dont le club a tant besoin pour se libérer des turbulences de la Säbener Straße. En s’installant durablement aux 6^e ou 7^e places de l’attaque, il offrira au FC Bayern un rendement à la hauteur de son potentiel.