Par Jochen Tittmar

Si Jobe Bellingham a débuté sur le banc lors du difficile succès du BVB en Coupe d’Allemagne à Essen, c’est en raison d’une intervention dentaire, et non parce que le milieu, recruté plus de 30 millions d’euros, devait encore prouver sa valeur à Niko Kovac. La performance insipide de son « principal concurrent » actuel, Felix Nmecha, a d’ailleurs démontré qu’il n’avait rien à prouver.

Au contraire, je suis convaincu que le jeune Anglais va rapidement s’imposer comme un pilier de cette équipe en quête de repères. Depuis son arrivée, il impressionne le BVB par sa maturité, sa personnalité et sa lucidité. Des atouts qu’il saura bientôt mettre en pratique sur le terrain, à l’image de son frère Jude après son transfert au Borussia.

Il s’imposera vite comme le leader technique et mental du groupe, animant le jeu avec énergie, passion, endurance et combativité. Reste à définir son positionnement optimal : ni véritable sentinelle, ni meneur de jeu pur, il peut évoluer dans plusieurs registres.

Kovac devrait d’abord l’aligner dans un rôle offensif. Si le problème persistait au poste de sentinelle, je n’exclus pas de voir Bellingham s’y imposer. Quel que soit son positionnement final, il suivra la trajectoire fulgurante de son frère et rapportera, le moment venu, une belle plus-value au Borussia.