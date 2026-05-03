Selon un article du journal barcelonais Sport, le Brésilien de 29 ans aurait traversé ces dernières semaines une « période de remise en question » ponctuée de « doutes existentiels quant à son avenir ».
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« Des doutes existentiels » quant à son avenir : une grande star du FC Barcelone s'apprête-t-elle à prendre le large cet été ?
Selon nos informations, l’attaquant en aurait déjà informé le club. À ce stade, son avenir au FC Barcelone reste incertain. Ses hésitations ne tiendraient pas au club lui-même, mais à des raisons personnelles.
Âgé de 29 ans, l’attaquant avait été l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or la saison passée, mais il n’a pas réussi à retrouver son meilleur niveau cette année. Victime de deux longues lésions musculaires à la cuisse, il n’a disputé que 31 matchs sous le maillot blaugrana, inscrivant tout de même 19 buts et délivrant huit passes décisives.
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Barcelone cherche à convaincre Raphinha de rester
Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2028, Raphinha pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival, ce qui déclencherait le versement d’une indemnité de transfert à son club formateur. Plusieurs formations saoudiennes suivent de près l’évolution de sa situation.
Néanmoins, le club catalan ne souhaite pas le pousser vers la sortie et entend le convaincre de rester, tant il reste décisif dans le dispositif de l’entraîneur Hansi Flick. En interne, l’optimisme prévaut quant à la réussite de cette démarche.
Lors de la rencontre face à CA Osasuna samedi dernier (2-1), Raphinha a réintégré le groupe pour la première fois depuis fin mars sans toutefois être aligné. Le joueur de 29 ans pourrait donc faire son retour de blessure lors du Clásico contre le Real Madrid dimanche prochain, match au cours duquel les Catalans pourraient mathématiquement assurer leur sacre en Liga.