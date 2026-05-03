« Des doutes existentiels » quant à son avenir : une grande star du FC Barcelone s'apprête-t-elle à prendre le large cet été ?

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2028, Raphinha pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival, ce qui déclencherait le versement d’une indemnité de transfert à son club formateur. Plusieurs formations saoudiennes suivent de près l’évolution de sa situation.

Néanmoins, le club catalan ne souhaite pas le pousser vers la sortie et entend le convaincre de rester, tant il reste décisif dans le dispositif de l’entraîneur Hansi Flick. En interne, l’optimisme prévaut quant à la réussite de cette démarche.

Lors de la rencontre face à CA Osasuna samedi dernier (2-1), Raphinha a réintégré le groupe pour la première fois depuis fin mars sans toutefois être aligné. Le joueur de 29 ans pourrait donc faire son retour de blessure lors du Clásico contre le Real Madrid dimanche prochain, match au cours duquel les Catalans pourraient mathématiquement assurer leur sacre en Liga.