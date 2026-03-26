Des dossiers scandaleux, une mise à l'épreuve pour Nagelsmann, et pourtant « un modèle pour tous » ? Pourquoi Antonio Rüdiger est au centre de l'attention lors des matchs internationaux

Nagelsmann a plutôt pris sa défense. Rüdiger serait un joueur qui « divise », dont « on fait toute une histoire, plus que pour les autres ». Le capitaine de l'équipe d'Allemagne, Joshua Kimmich, a lui aussi défendu son coéquipier : « Toni est bien sûr un joueur très important pour nous. J'ai parfois l'impression qu'en Allemagne, on oublie ce que Toni a accompli ces trois ou quatre dernières années. » Rüdiger serait quelqu'un « sur qui on peut compter et que l'on peut aligner à chaque match sans que ses coéquipiers aient à s'en inquiéter ou à avoir des remords. » L'entraîneur du Real, Arbeloa, est même allé encore plus loin dans ses éloges. « Si vous me demandez mon avis, j’aimerais faire faire une statue de Rüdiger et l’installer dans mon jardin », a-t-il déclaré, qualifiant son protégé de « modèle pour tous ».
Rüdiger est un joueur qui suscite de vives réactions et dont la mentalité présente des aspects tant positifs que négatifs. Il n’est d’ailleurs pas toujours le coupable, comme par exemple après le match contre la Slovaquie, lorsque lui-même, Nnamdi Collins et Jonathan Tah ont été victimes d’insultes racistes sur Internet de la part de personnes dérangées.
Le double vainqueur de la Ligue des champions souhaite néanmoins assumer ses responsabilités et a annoncé qu’il allait s’améliorer : « Cette discussion me montre une fois de plus que j’ai une responsabilité à laquelle je n’ai pas toujours été à la hauteur. Je prends au sérieux les critiques formulées de manière sérieuse et objective, car je sais moi-même que j’ai eu des écarts de conduite qui allaient clairement trop loin. Je ne veux pas être une source de troubles, mais apporter stabilité et sécurité. »
Le rôle que le joueur de 33 ans jouera à l’avenir en équipe nationale et lors de la Coupe du monde pourrait déjà se dessiner lors des prochains matchs internationaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars). Pour pratiquement aucun autre joueur, ces deux rencontres n’ont sans doute une importance aussi grande pour son avenir au sein de l’équipe nationale allemande. Lui-même aborde toutefois la situation avec sérénité et se mettrait au service de l’équipe même si la décision était prise contre lui et en faveur de Schlotterbeck et Tah. Il l’a encore souligné auprès du magazine kicker.
« Jona et Nico jouent très bien cette saison, et surtout de manière très régulière », a déclaré Rüdiger, tout en précisant : « Pendant une Coupe du monde, nous avons de toute façon besoin de plus de onze joueurs, et ce d'autant plus cet été. Les conditions seront très exigeantes, tout comme les déplacements et le nombre de matchs un peu plus élevé. »
Pour lui, une chose est sûre : « Si Julian a besoin de moi, je serai là – que ce soit dans le onze de départ ou en tant que remplaçant, pour assurer le résultat. »
Une déclaration que Nagelsmann prendra certainement en compte avec bienveillance.