Des dossiers scandaleux, une mise à l'épreuve pour Nagelsmann, et pourtant « un modèle pour tous » ? Pourquoi Antonio Rüdiger est au centre de l'attention lors des matchs internationaux

Le dernier match disputé par Rüdiger sous le maillot de l'équipe nationale allemande remonte au 7 septembre, lors de la victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord. Quelques jours plus tôt seulement, le Berlinois d'origine avait livré ce qui fut sans doute sa plus mauvaise performance parmi ses 81 sélections lors de la défaite humiliante 0-2 contre la Slovaquie en qualifications pour la Coupe du monde : la star du Real Madrid a joué un rôle déterminant dans les deux buts encaissés et s'est révélé être le maillon faible de la défense à quatre dans un match globalement catastrophique.

Une performance dont Nagelsmann doit se souvenir, car le sélectionneur national semble avoir déjà trouvé un autre duo de défenseurs centraux pour la Coupe du monde. Dans sa grande interview accordée au magazine kicker début mars, il a laissé entendre qu’il appréciait particulièrement la combinaison Schlotterbeck/Tah : « Je trouve qu’ils ont très bien joué et qu’ils sont également très solides en championnat. Jona a connu des débuts difficiles au Bayern, mais depuis, il est très régulier. Et Schlotti est, comme je l’ai déjà dit, un joueur extrêmement important pour nous. »

À cet égard, Schlotterbeck bénéficie de son caractère unique au sein de l’équipe nationale allemande, comme l’a souligné Nagelsmann lui-même : « Il est actuellement notre seul gaucher et nous avons déjà eu d’énormes problèmes dans la relance du jeu lorsqu’il ne jouait pas. » En d’autres termes : en réalité, Rüdiger n’est plus en concurrence qu’avec Tah pour une place de titulaire à la Coupe du monde – et ce dernier est tout de même un leader et un pilier de l’une des meilleures équipes d’Europe du moment.

Nagelsmann a certes fait l’éloge de Rüdiger pour ses qualités en un contre un et dans les espaces restreints : « Il est exceptionnellement bon dans ce domaine, c’est un excellent duelliste. » Mais il a également précisé qu’il avait besoin d’un Rüdiger en pleine forme : « Antonio doit être en pleine forme et en bonne santé à 100 %. S'il a des petits bobos, comme ça lui est parfois arrivé chez nous, il n'atteint pas son plein potentiel, et ça n'a alors aucun sens. Mais il est sur la bonne voie. »

Rüdiger a du moins confirmé ce dernier point par une performance impressionnante lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Lors du match aller, il s’est une nouvelle fois occupé de son « adversaire préféré », Erling Haaland, qui n’a finalement pas réussi un seul tir au but.

Par le passé, Rüdiger occupait également le poste de leader de la défense en équipe nationale. Nagelsmann ne veut toutefois pas lui garantir ce rôle pour l’instant : « Ce n’est pas gravé dans le marbre et cela dépend beaucoup de ses performances. » Nagelsmann serait loin de « toujours désigner ce leader de défense classique, c’est une question de système ».