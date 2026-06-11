Getty Images Sport
Traduit par
Des « divergences » opposent Harry Kane au Bayern Munich sur les modalités de la prolongation de son contrat, et plusieurs « grands clubs » guettent déjà une opportunité de recrutement pour l’été
L'impasse contractuelle inquiète les géants européens
Le Bayern s’apprête à vivre un été mouvementé alors que des tensions internes resurgissent concernant l’avenir de Kane à l’Allianz Arena. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, dont le contrat actuel court jusqu’en 2027, a vu les premières négociations en vue d’une prolongation s’enliser. Selon le magazine Kicker, il existe actuellement des « divergences concernant les conditions et la durée du nouveau contrat » entre l’attaquant et la direction du club.
Cette incertitude attire l’attention de plusieurs clubs européens aux moyens financiers importants, prêts à profiter d’une éventuelle rupture des discussions. Si Kane ne prolonge pas avant la Coupe du monde, le Bayern se retrouvera dans une position délicate et pourrait être contraint d’étudier les offres.
- Getty Images Sport
Le Bayern détient une avance décisive dans le dossier Kane.
Malgré les rumeurs, le Bayern conserve pour l’instant l’avantage : Kane a décidé de ne pas activer la clause de départ prévue lors du mercato d’hiver dans son contrat. Toutefois, des « marques d’intérêt » ont déjà été transmises à son entourage, mettant la pression sur la direction munichoise pour qu’elle règle les « divergences » contractuelles avant qu’un club rival ne soumette une offre trop alléchante pour être ignorée.
La saison passée, l’attaquant a participé à 68 buts en 51 matchs sous le maillot bavarois (61 réalisations, 7 passes décisives), a décroché le doublé national et mené son équipe jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions, où elle a buté sur le futur lauréat, le Paris Saint-Germain.
Candidat au Ballon d’Or
Kane a remporté le Soulier d’or européen 2025-2026 en inscrivant 36 buts en seulement 31 matches de Bundesliga, totalisant ainsi 72 points et dominé le classement continental avec 18 unités d’avance sur Haaland, auteur de 27 réalisations pour Manchester City.
Au terme d’une saison exceptionnelle, l’Anglais de 32 ans se considère comme « l’un des favoris » pour le très convoité Ballon d’Or. « Compte tenu des trophées que j’ai remportés cette saison et des buts que j’ai marqués, je serais dans la course », a-t-il déclaré à L’Équipe. Il a ajouté : « Surtout si l'Angleterre venait à remporter la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, on pourrait imaginer que le trophée revienne à un joueur anglais. »
- Getty Images Sport
Le Real Madrid envisage le transfert d'Olise
Harry Kane n’est pas la seule star surveillée par l’élite mondiale. Michael Olise serait devenu une cible prioritaire du Real Madrid. Après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club, le géant espagnol s’apprête à lancer une « offensive de grande envergure » pour recruter l’ailier français.
L’intérêt madrilène s’est renforcé après que l’Atlético a rejeté une offre de 150 millions d’euros pour Julián Álvarez. Sous contrat jusqu’en 2029, Olise ne quittera pas le Bayern, assure le président d’honneur bavarois Uli Hoeness. « Vendre Michael Olise pour 200 millions d’euros ? Il ne sera pas vendu », a tranché Hoeness. « Nous jouons pour nos supporters… avoir 200 millions en banque ne leur sert à rien s’ils voient une équipe moins compétitive chaque samedi. »