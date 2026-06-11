Le Bayern s’apprête à vivre un été mouvementé alors que des tensions internes resurgissent concernant l’avenir de Kane à l’Allianz Arena. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, dont le contrat actuel court jusqu’en 2027, a vu les premières négociations en vue d’une prolongation s’enliser. Selon le magazine Kicker, il existe actuellement des « divergences concernant les conditions et la durée du nouveau contrat » entre l’attaquant et la direction du club.

Cette incertitude attire l’attention de plusieurs clubs européens aux moyens financiers importants, prêts à profiter d’une éventuelle rupture des discussions. Si Kane ne prolonge pas avant la Coupe du monde, le Bayern se retrouvera dans une position délicate et pourrait être contraint d’étudier les offres.