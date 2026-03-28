Des discussions seraient déjà en cours : la star des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi, rejoindra-t-il la Bundesliga cet été ?

Mais la Fédération italienne suit la situation de près. « Si Gattuso souhaite me parler, j’en serais très heureux », avait déclaré Tresoldi en octobre, se laissant une porte ouverte pour la Squadra Azzurra, même s’il avait également évoqué un choix délibéré en faveur de la DFB.

Il ne refuserait sans doute pas une place pour la Coupe du monde – si l'Italie se qualifiait lors de la finale des barrages contre la Bosnie –, ce qui ferait perdre à la DFB un nouveau talent de premier plan, après des joueurs comme Josip Stanisic (Croatie), Can Uzun ou Kenan Yildiz (tous deux turcs).

En tout cas, il n'y a pas encore eu de contact avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann. « Personne ne m'a contacté », a déclaré Tresoldi mardi auprès de l'équipe allemande des moins de 21 ans, interrogé sur une éventuelle chance de participer à la Coupe du monde avec l'équipe de la DFB.