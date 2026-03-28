L'attaquant Nicolo Tresoldi n'est sans doute pas passé sous les feux des projecteurs de nombreux grands clubs internationaux seulement depuis son doublé lors de la victoire 3-0 de l'équipe d'Allemagne U21 contre l'Irlande du Nord vendredi soir, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Comme le rapporte désormais Sky, le joueur de 21 ans aspire à rejoindre l'été prochain un club participant à la Ligue des champions.
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Des discussions seraient déjà en cours : la star des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi, rejoindra-t-il la Bundesliga cet été ?
Selon ces informations, l'entourage de Tresoldi, qui évolue actuellement au FC Bruges, serait déjà en pourparlers à huis clos avec des clubs espagnols, italiens et allemands qui devraient disputer la Ligue des champions l'année prochaine – aucun nom concret n'est toutefois cité.
Après une excellente saison en Belgique, au cours de laquelle il a inscrit 17 buts en 48 matches officiels sous les ordres de l'entraîneur Ivan Leko, l'Italo-Allemand semble vouloir franchir une nouvelle étape et pourrait quitter le club pour une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros, malgré un contrat courant jusqu'en 2029.
L'Allemagne ou l'Italie : quel choix fera Tresoldi ?
Ce n'est qu'à l'été 2025, peu après la finale perdue du Championnat d'Europe des moins de 21 ans en Slovaquie, que Tresoldi a quitté Hanovre 96 pour rejoindre la Belgique pour 7,5 millions d'euros, où il a également fait sensation en Ligue des champions. « Beaucoup pensaient que ce n'était peut-être pas la bonne voie, que j'aurais dû rester en Allemagne. Mais j'avais un bon pressentiment, c'était la bonne décision », a déclaré Tresoldi.
Une autre décision qui devrait se présenter dans un avenir proche est le choix de l'équipe nationale A. Fils d'un père italien et d'une mère argentine, Tresoldi est né à Cagliari, en Italie, mais a déménagé très jeune avec ses parents en Allemagne – où il a jusqu'à présent fait partie de toutes les sélections juniors.
Des chances pour la Coupe du monde ? Tresoldi n'est pas en contact avec Nagelsmann
Mais la Fédération italienne suit la situation de près. « Si Gattuso souhaite me parler, j’en serais très heureux », avait déclaré Tresoldi en octobre, se laissant une porte ouverte pour la Squadra Azzurra, même s’il avait également évoqué un choix délibéré en faveur de la DFB.
Il ne refuserait sans doute pas une place pour la Coupe du monde – si l'Italie se qualifiait lors de la finale des barrages contre la Bosnie –, ce qui ferait perdre à la DFB un nouveau talent de premier plan, après des joueurs comme Josip Stanisic (Croatie), Can Uzun ou Kenan Yildiz (tous deux turcs).
En tout cas, il n'y a pas encore eu de contact avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann. « Personne ne m'a contacté », a déclaré Tresoldi mardi auprès de l'équipe allemande des moins de 21 ans, interrogé sur une éventuelle chance de participer à la Coupe du monde avec l'équipe de la DFB.
Nicolo Tresoldi : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Jupiler Pro League
30
13
3
Ligue des champions
10
3
1
Qualifications pour la Ligue des champions
4
1
1
Supercoupe Volkswagen
1
-
-
Croky Cup
3
-
-