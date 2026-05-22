Selon les informations du magazine « kicker », Fenerbahçe Istanbul s’intéresserait au défenseur central de 29 ans et souhaiterait le recruter lors du prochain mercato.
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Des discussions auraient déjà eu lieu : le FC Bayern pourrait enregistrer une importante plus-value sur le transfert d’un joueur destiné à être vendu
Selon ces informations, les premières discussions auraient déjà eu lieu et le club allemand, détenteur du record de titres, envisagerait de débourser environ 25 millions d’euros pour s’attacher les services du Sud-Coréen.
Kim, déjà passé par Fenerbaçhe lors de la saison 2021/22 avant de rejoindre le SSC Naples pour 19 millions d’euros, devrait accepter une baisse significative de salaire en cas de retour en Turquie.
Le Bayern ne s’opposerait pas à un départ, Kim n’étant que la troisième option en défense centrale la saison passée, derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah. Avec Josip Stanisic et Hiroki Ito, le club bavarois conserve par ailleurs deux autres options de qualité en réserve. Toutefois, Ito, lui aussi, pourrait être autorisé à partir contre un chèque de 20 millions d’euros après deux saisons perturbées par les blessures.
- AFP
Min-Jae Kim se sent bien au FC Bayern Munich
Kim a récemment réaffirmé son bien-être à Munich et sa satisfaction quant à son rôle. « J'ai toujours pensé que jouer régulièrement était la solution, mais maintenant je suis satisfait de mon rôle de challenger », a-t-il déclaré au média coréen Footballist. « Je n'ai jamais connu de longue période sans jouer, donc ça a été un peu difficile au début. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cela avait aussi un côté positif », a souligné le Sud-Coréen.
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2028, Kim a déjà été annoncé partant lors des deux derniers mercatos. On rapportait alors qu’il voulait attendre l’été pour évaluer sa situation. Las, rien n’a changé : Tah et Upamecano demeurent titulaires. La position du club reste inchangée : en cas d’offre satisfaisante, le Sud-Coréen pourrait partir en fin de saison.
La Juventus Turin, l’AC Milan ainsi que les poids lourds turcs Galatasaray et Besiktas suivent le dossier. Selon les dernières informations, la Vieille Dame aurait même déjà pris contact avec l’international sud-coréen.