Selon ces informations, les premières discussions auraient déjà eu lieu et le club allemand, détenteur du record de titres, envisagerait de débourser environ 25 millions d’euros pour s’attacher les services du Sud-Coréen.

Kim, déjà passé par Fenerbaçhe lors de la saison 2021/22 avant de rejoindre le SSC Naples pour 19 millions d’euros, devrait accepter une baisse significative de salaire en cas de retour en Turquie.

Le Bayern ne s’opposerait pas à un départ, Kim n’étant que la troisième option en défense centrale la saison passée, derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah. Avec Josip Stanisic et Hiroki Ito, le club bavarois conserve par ailleurs deux autres options de qualité en réserve. Toutefois, Ito, lui aussi, pourrait être autorisé à partir contre un chèque de 20 millions d’euros après deux saisons perturbées par les blessures.