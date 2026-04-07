Des détails incroyables… Des documents révèlent ce qui s'est passé dans les coulisses de la finale entre le Maroc et le Sénégal

Selon le journal espagnol « AS », les origines de la crise remontent aux jours qui ont précédé la finale, lorsque le Sénégal a commencé à avoir le sentiment que les choses tournaient à son désavantage dès son arrivée au Maroc.

La délégation des « Lions de la Teranga » a en effet été transférée d’un hôtel de luxe à Tanger vers le complexe Al-Rihab, qui ne figurait pas sur la liste des hébergements agréés par la CAF.

Après une protestation officielle, l'équipe a été transférée à l'hôtel Amfitrit, dans la banlieue de Rabat, un compromis qui n'a pas satisfait la partie sénégalaise.

Les tensions se sont accrues lorsque le complexe sportif Mohammed VI a été attribué aux entraînements du Sénégal, alors qu’il s’agit du même site que celui utilisé par la sélection marocaine comme quartier général pour son stage.

Les Sénégalais ont considéré cela comme une violation du principe d'égalité des chances et ont exprimé leurs craintes quant à la « possibilité que leurs entraînements soient surveillés » ou que leurs plans tactiques soient divulgués.

La crise liée à la sécurité et aux billets est venue aggraver la situation, le Sénégal se plaignant d’un manque d’organisation à son arrivée à Rabat et d’une « répartition inéquitable » des billets pour le match, ce qui l’a poussé à mettre publiquement en garde contre « un dysfonctionnement » quelques heures avant la finale.