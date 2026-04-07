Goal.com
En direct
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Des détails incroyables… Des documents révèlent ce qui s'est passé dans les coulisses de la finale entre le Maroc et le Sénégal

Maroc
Sénégal
Maroc
Sénégal

La finale qui n'en finit pas... De nouveaux documents placent la CAF dans une impasse historique !

Près de trois mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le continent africain reste sous le choc d'une situation absurde qui résume une crise sans précédent dans l'histoire du football africain, où le titre continental s'est transformé en un conflit juridique ouvert entre le Sénégal et le Maroc, dans une affaire qui menace la crédibilité de la Confédération africaine de football (CAF) et la place au cœur de la tempête.

La finale, qui s'est déroulée au stade Moulay Abdellah de Rabat, ne s'est pas réellement terminée malgré le coup de sifflet de l'arbitre, mais a marqué le début d'un nouveau chapitre du conflit.

Alors que le Sénégal affirme avoir gagné sur le terrain, le Maroc soutient que le titre doit lui être attribué administrativement suite au forfait de son adversaire. Entre les deux, le continent se trouve confronté à une impasse historique sans précédent.

  • Le début de la crise

    Selon le journal espagnol « AS », les origines de la crise remontent aux jours qui ont précédé la finale, lorsque le Sénégal a commencé à avoir le sentiment que les choses tournaient à son désavantage dès son arrivée au Maroc.

    La délégation des « Lions de la Teranga » a en effet été transférée d’un hôtel de luxe à Tanger vers le complexe Al-Rihab, qui ne figurait pas sur la liste des hébergements agréés par la CAF.

    Après une protestation officielle, l'équipe a été transférée à l'hôtel Amfitrit, dans la banlieue de Rabat, un compromis qui n'a pas satisfait la partie sénégalaise.

    Les tensions se sont accrues lorsque le complexe sportif Mohammed VI a été attribué aux entraînements du Sénégal, alors qu’il s’agit du même site que celui utilisé par la sélection marocaine comme quartier général pour son stage.

    Les Sénégalais ont considéré cela comme une violation du principe d'égalité des chances et ont exprimé leurs craintes quant à la « possibilité que leurs entraînements soient surveillés » ou que leurs plans tactiques soient divulgués.

    La crise liée à la sécurité et aux billets est venue aggraver la situation, le Sénégal se plaignant d’un manque d’organisation à son arrivée à Rabat et d’une « répartition inéquitable » des billets pour le match, ce qui l’a poussé à mettre publiquement en garde contre « un dysfonctionnement » quelques heures avant la finale.

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Une véritable pagaille le jour du match

    Le soir de la finale, le stade Moulay Abdallah s'est transformé en scène de chaos : un but controversé du Sénégal a été annulé, puis le Maroc s'est vu accorder un penalty qui a suscité de vives protestations, avant que la situation ne dégénère avec le retrait quasi total de la délégation sénégalaise du terrain, en signe de protestation contre ce qu'elle a qualifié d'« injustice arbitrale flagrante ».

    Après leur retour, Ibrahim Diaz a tenté de tirer le penalty à la manière de « Panenka », mais il l'a manqué, avant que le Sénégal ne parvienne à s'imposer en prolongation sur un but sans réponse.

    Le Maroc, quant à lui, a considéré ce retrait comme un forfait officiel entraînant la défaite du Sénégal sur le score de 3-0, ce que la CAF a ensuite entériné dans sa première décision, avant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne l'annule suite à l'appel interjeté par la partie sénégalaise.

  • Le CAF dans la ligne de mire

    « AS » a révélé des détails croustillants concernant la réunion du Comité exécutif de la CAF à Dar es-Salaam le 13 février, au cours de laquelle le président de la Commission d'arbitrage, Olivier Safary, a reconnu que l'arbitre avait reçu des « instructions institutionnelles » de ne pas expulser les joueurs sénégalais pendant l'interruption du match, afin d'en assurer la continuité.

    Selon le journal, cet aveu a déclenché une polémique au sein de la CAF et ouvert la voie à des accusations d'ingérence dans les décisions arbitrales.

    Une audience d'appel controversée

    Lors d’une conférence de presse à Paris le 26 mars, les avocats de la Fédération sénégalaise ont qualifié l’audience d’appel devant la CAS de « catastrophique », affirmant que le juge semblait avoir pris sa décision à l’avance.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Un conflit d'intérêts qui suscite des doutes

    Le Sénégal a également soulevé la question d'un conflit d'intérêts au sein de la commission d'appel, suite à la participation de l'avocat Moez Nasri, qui occupe également la présidence de la Fédération tunisienne de football, ce qu'il a qualifié de « conflit évident entre son rôle de juge et celui de partie prenante dans la compétition » ; même le président de la CAF, Patrice Motsepe, a fait part de son étonnement quant à la présence de Nasri au sein de la commission.

    Pas de champion… et pas de fin en vue

    Aujourd’hui, 77 jours après le coup de sifflet final, le continent africain n’a toujours pas de champion officiel. Le Sénégal soutient qu’il a gagné sur le terrain, tandis que le Maroc insiste sur le fait que la loi lui attribue le titre. La CAF se retrouve quant à elle dans la position de l’accusé face aux deux parties, accusée de « mauvaise gestion » et de « manque de transparence ».

  • Ni héros… ni fin en vue

    Aujourd'hui, 77 jours après le coup de sifflet final, le continent africain n'a toujours pas de champion officiel. Le Sénégal soutient qu'il a gagné sur le terrain, tandis que le Maroc insiste sur le fait que le règlement lui attribue le titre. Quant à la CAF, elle se retrouve dans la position de l'accusé face aux deux parties, qui lui reprochent une « mauvaise gestion » et un « manque de transparence ».