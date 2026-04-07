Des détails incroyables… Des documents révèlent ce qui s'est passé dans les coulisses de la finale entre le Maroc et le Sénégal

Près de trois mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le continent africain reste sous le choc d'une situation absurde qui résume une crise sans précédent dans l'histoire du football africain, où le titre continental s'est transformé en un conflit juridique ouvert entre le Sénégal et le Maroc, dans une affaire qui menace la crédibilité de la Confédération africaine de football (CAF) et la place au cœur de la tempête.
La finale, qui s'est déroulée au stade Moulay Abdellah de Rabat, ne s'est pas réellement terminée malgré le coup de sifflet de l'arbitre, mais a marqué le début d'un nouveau chapitre du conflit.
Alors que le Sénégal affirme avoir gagné sur le terrain, le Maroc soutient que le titre doit lui être attribué administrativement suite au forfait de son adversaire. Entre les deux, le continent se trouve confronté à une impasse historique sans précédent.