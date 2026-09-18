Selon La Gazzetta dello Sport, des détails ayant fuité avant l’annonce officielle de la liste de Roberto Mancini suggèrent que le sélectionneur de retour convoquera jusqu’à 35 joueurs pour la prochaine fenêtre internationale. Plus de huit ans après sa nomination initiale en mai 2018, Mancini entame son deuxième passage à la tête de l’Italie.

La taille importante du groupe reflète un calendrier exigeant, avec quatre matches de Ligue des nations concentrés sur 11 jours.

L’Italie affrontera la Belgique à Rome le 25 septembre, avant des déplacements en Turquie et en France, puis de recevoir la Turquie à Bologne.