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Des détails fuités sur la liste de l’Italie suggèrent une sélection élargie à 35 joueurs pour le retour de Roberto Mancini
Des rapports divulgués laissent entrevoir un élargissement massif de l’effectif
Selon La Gazzetta dello Sport, des détails ayant fuité avant l’annonce officielle de la liste de Roberto Mancini suggèrent que le sélectionneur de retour convoquera jusqu’à 35 joueurs pour la prochaine fenêtre internationale. Plus de huit ans après sa nomination initiale en mai 2018, Mancini entame son deuxième passage à la tête de l’Italie.
La taille importante du groupe reflète un calendrier exigeant, avec quatre matches de Ligue des nations concentrés sur 11 jours.
L’Italie affrontera la Belgique à Rome le 25 septembre, avant des déplacements en Turquie et en France, puis de recevoir la Turquie à Bologne.
- Zink
De nouveaux visages se présentent pour de possibles débuts
Parmi les inclusions surprises attendues figurent les espoirs non capés Romano, Zoma et Samuel Inacio, ainsi que des convocations potentielles pour Doumbia et Ahanor. Le gardien de Bologne Pessina pourrait également obtenir une place aux côtés de Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi et Guglielmo Vicario.
Le milieu de terrain Romano a impressionné par sa forme récente, ce qui a conduit à son examen en raison d’options limitées dans l’axe.
Pendant ce temps, l’attaquant Zoma, qui évolue en Allemagne, est pressenti pour renforcer un secteur offensif à la recherche de largeur.
Des vétérans conservés aux côtés de possibles retours surprises
Des membres clés du sacre de l’Italie à l’Euro 2020 restent au centre des plans de Mancini, avec Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante et Alessandro Bastoni attendus. L’ancien vainqueur de l’Euro Federico Bernardeschi et le milieu Rolando Mandragora sont également envisagés pour des rappels surprises.
Cependant, des blessures ont écarté plusieurs joueurs importants, dont Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli et Alessandro Buongiorno.
Mateo Retegui est toujours en vacances en Argentine, même s’il pourrait être convoqué si nécessaire.
- LaPresse
Les stars des moins de 21 ans protégées pour la campagne de l’Euro
Pour éviter d’affaiblir l’équipe d’Italie Espoirs, Mancini a reporté une révolution totale de l’effectif. De jeunes talents clés comme Cher Ndour, Niccolo Pisilli et Luca Koleosho resteront avec le groupe de Bernardo Baldini pour leurs qualifications européennes cruciales.
La rotation de l’effectif s’avérera essentielle alors que l’Italie vise une place dans les deux premiers du groupe A de la Ligue des nations afin de se qualifier pour les quarts de finale.
Les prochaines rencontres auront également un impact sur les têtes de série pour le tirage au sort des qualifications à l’Euro 2028 à Belfast.
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