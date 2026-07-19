Des désaccords et des tensions… La soirée du « Classique » met en lumière les mauvaises relations entre Mbappé et Bellingham

L'équipe d'Angleterre a remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026, après sa victoire palpitante 6-4 face à l'équipe de France.

Une rencontre qui a transformé Jude Bellingham et Kylian Mbappé, coéquipiers au Real Madrid, en rivaux le temps d’une rencontre.

Selon le journal Mundo Deportivo, des rumeurs ont circulé toute la saison dernière concernant une ambiance tendue entre les deux hommes.

Après la rencontre, les spéculations se sont intensifiées, aucun cliché ne les a montrés en train de se saluer.

Le journal ajoute : « Les deux joueurs se sont serré la main avant le coup d’envoi, lors des poignées de main entre les joueurs des deux équipes ; Mbappé a même fait un clin d’œil à Jude Bellingham à ce moment-là. »

À la fin de la rencontre, la star française s’est dirigée vers le bord du terrain, tandis que Bellingham a tenu à serrer la main des joueurs de l’équipe de France, dont Ibrahima Konaté, son futur coéquipier au Real Madrid.

Quant à une éventuelle poignée de main entre les deux hommes, aucun plan ne l’a capturée, laissant penser qu’elle n’a pas eu lieu.