Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Des désaccords et des tensions… La soirée du « Classique » met en lumière les mauvaises relations entre Mbappé et Bellingham

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
Kylian Mbappé
J. Bellingham
France
Angleterre

L'équipe d'Angleterre a remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde 2026, après sa victoire palpitante 6-4 face à l'équipe de France.

Une rencontre qui a transformé Jude Bellingham et Kylian Mbappé, coéquipiers au Real Madrid, en rivaux le temps d’une rencontre.

Selon le journal Mundo Deportivo, des rumeurs ont circulé toute la saison dernière concernant une ambiance tendue entre les deux hommes.

Après la rencontre, les spéculations se sont intensifiées, aucun cliché ne les a montrés en train de se saluer.

Le journal ajoute : « Les deux joueurs se sont serré la main avant le coup d’envoi, lors des poignées de main entre les joueurs des deux équipes ; Mbappé a même fait un clin d’œil à Jude Bellingham à ce moment-là. »

À la fin de la rencontre, la star française s’est dirigée vers le bord du terrain, tandis que Bellingham a tenu à serrer la main des joueurs de l’équipe de France, dont Ibrahima Konaté, son futur coéquipier au Real Madrid. 

Quant à une éventuelle poignée de main entre les deux hommes, aucun plan ne l’a capturée, laissant penser qu’elle n’a pas eu lieu.

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    Au cœur du vestiaire parisien, la rivalité naissante entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham cristallise les attentions.

    La Coupe du monde a ramené sur le devant de la scène une séquence vidéo de la saison dernière au stade Santiago Bernabéu. On y voit Bellingham traverser le terrain près de Mbappé. L’attaquant français s’attendait à ce que le milieu anglais s’arrête pour le saluer, mais Bellingham l’a ignoré et a poursuivi son chemin, contraignant Mbappé à dissimuler son embarras et à faire comme si de rien n’était.

    Au cours de la saison, Mbappé n’a pas hésité à pointer du doigt certains de ses coéquipiers du vestiaire du Real Madrid pour leur manque de soutien envers Xabi Alonso, et Bellingham faisait partie des joueurs qui n’avaient pas rallié l’entraîneur espagnol. 

    Cette attitude pourrait expliquer les tensions persistantes entre les deux hommes.

    Désormais, l’entraîneur José Mourinho devra s’attacher à aplanir ces conflits d’ego au sein du vestiaire madrilène et à rétablir l’harmonie au sein du club.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google