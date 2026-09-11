Même les plus pessimistes au sein de Tottenham ne s'attendaient pas à ce que le nouveau départ de l'équipe se transforme en une telle incertitude. Après un été exceptionnel durant lequel le club a dépensé environ 332 millions de livres sterling pour recruter 10 nouveaux joueurs, il était naturel que les attentes s'envolent et que les supporters espèrent une équipe différente, capable de rivaliser et de revenir sur le devant de la scène.

Mais la réalité, jusqu'à présent, prend une tout autre direction : trois journées de Premier League se sont écoulées, et Tottenham n'a remporté aucune victoire. Pire encore, l'équipe n'a inscrit aucun but à ce jour, comme l'a rapporté la chaîne "Sky Sports".

Après deux défaites face à Brentford et Newcastle, le match nul et vierge contre Nottingham Forest a offert à l'équipe son premier point de la saison, mais il a dans le même temps révélé un problème plus grave : la formation n'a pas réussi à cadrer une seule frappe, une situation qui ne lui était plus arrivée en match de championnat depuis plus de quatre ans.

Ainsi, l'entraîneur italien Roberto De Zerbi se retrouve face à une équation difficile : une équipe presque entièrement nouvelle, des dépenses colossales, des ambitions européennes, mais un début offensif qui figure parmi les pires des clubs du championnat.

À l'approche du duel contre Everton, les questions se multiplient : faut-il vraiment s'inquiéter ? Ou bien juger le projet de De Zerbi après seulement trois matchs serait-il précipité ?

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