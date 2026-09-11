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Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Des dépenses folles et un début catastrophique : le rêve de De Zerbi va-t-il tourner au cauchemar ?

FEATURES
R. De Zerbi
O. Marmoush
Tottenham vs Everton
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Tottenham dépense 332 millions de livres et ne trouve le chemin ni de la victoire ni du but !

Même les plus pessimistes au sein de Tottenham ne s'attendaient pas à ce que le nouveau départ de l'équipe se transforme en une telle incertitude. Après un été exceptionnel durant lequel le club a dépensé environ 332 millions de livres sterling pour recruter 10 nouveaux joueurs, il était naturel que les attentes s'envolent et que les supporters espèrent une équipe différente, capable de rivaliser et de revenir sur le devant de la scène.

Mais la réalité, jusqu'à présent, prend une tout autre direction : trois journées de Premier League se sont écoulées, et Tottenham n'a remporté aucune victoire. Pire encore, l'équipe n'a inscrit aucun but à ce jour, comme l'a rapporté la chaîne "Sky Sports".

Après deux défaites face à Brentford et Newcastle, le match nul et vierge contre Nottingham Forest a offert à l'équipe son premier point de la saison, mais il a dans le même temps révélé un problème plus grave : la formation n'a pas réussi à cadrer une seule frappe, une situation qui ne lui était plus arrivée en match de championnat depuis plus de quatre ans.

Ainsi, l'entraîneur italien Roberto De Zerbi se retrouve face à une équation difficile : une équipe presque entièrement nouvelle, des dépenses colossales, des ambitions européennes, mais un début offensif qui figure parmi les pires des clubs du championnat.

À l'approche du duel contre Everton, les questions se multiplient : faut-il vraiment s'inquiéter ? Ou bien juger le projet de De Zerbi après seulement trois matchs serait-il précipité ?

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    332 millions de livres sterling font grimper les attentes

    Le début poussif de Tottenham ne peut être dissocié de l'ampleur des changements qu'a connus l'équipe durant la période des transferts. Le club ne s'est pas contenté d'ajouter un ou deux joueurs à un groupe stable, il a refaçonné des secteurs entiers de l'effectif, après l'arrivée de 10 nouveaux joueurs à Londres pour des investissements colossaux. C'est pourquoi exiger de l'équipe une cohésion immédiate paraît, d'un point de vue technique, irréaliste.

    Mais dans le même temps, l'ampleur des dépenses rend les supporters plus impatients. Lorsque l'on dépense plus de 300 millions de livres sterling, l'objectif ne peut se limiter à rester loin des zones de danger. L'attente naturelle est de revenir dans la course aux places européennes, et peut-être de retrouver une place en Ligue des champions si les choses se déroulent comme prévu.

    C'est pourquoi le début de saison actuel ne correspond en rien à l'ampleur du projet lancé par Tottenham. Il pourrait être facile de considérer les chiffres actuels comme un simple mauvais départ que l'on peut surmonter, mais les performances de Tottenham révèlent des problèmes plus profonds qu'une simple malchance devant le but.

    L'équipe a perdu face à Brentford, puis s'est inclinée devant Newcastle, avant de se contenter d'un match nul face à Nottingham Forest. Si le résultat contre Newcastle peut s'expliquer par un match qui aurait pu basculer dans n'importe quel sens, la défaite face à Brentford a été plus flagrante, Tottenham s'étant montré faible et son adversaire ayant mérité la victoire. Face à Forest, en revanche, le plus gros problème est apparu clairement : il n'y a pas assez d'efficacité offensive.

    Et bien que Tottenham n'occupe pas la dernière place en nombre de tirs, il figure en bas du championnat pour ce qui est de la valeur attendue par tir, ce qui signifie que le problème ne réside pas seulement dans le nombre de tentatives, mais aussi dans la qualité des occasions que l'équipe se crée.

    Le tableau s'assombrit davantage lorsque l'on examine le ratio de buts attendus : Tottenham occupe la troisième place en partant du bas au classement du total des buts attendus, et n'a atteint dans aucun match sous la direction de De Zerbi la moyenne de buts attendus par rencontre en Premier League, qui s'élève à environ 1,41 but.

    Autrement dit, la crise ne tient pas seulement au fait que le ballon refuse de rentrer dans les filets, mais au fait que l'équipe ne se crée tout simplement pas suffisamment d'occasions dangereuses.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham se reconstruit de zéro

    L'une des principales causes de la crise actuelle est liée à l'instabilité des choix offensifs. De Zerbi a utilisé trois combinaisons différentes en attaque lors des trois premiers matches de championnat cette saison, et sur les dix rencontres qu'il a dirigées avec Tottenham en championnat, il a aligné 10 joueurs différents sur les trois postes offensifs.

    Ce changement permanent rend plus difficile la construction d'une entente entre les joueurs, d'autant plus que l'équipe s'appuie sur un grand nombre de nouveaux éléments.

    Dans le même temps, certains des éléments les plus créatifs de l'équipe n'étaient pas totalement prêts. Des blessures ou un manque de préparation physique pour certains joueurs comme Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski et James Maddison, ainsi que d'autres circonstances liées à la préparation, ont privé De Zerbi d'un groupe offensif stable sur lequel s'appuyer.

    Par conséquent, l'entraîneur ne fait pas seulement face à un problème pour marquer des buts, mais aussi à une difficulté pour définir la meilleure formule offensive susceptible de donner une identité à l'équipe.

    Le changement ne s'est pas limité à l'attaque. L'équipe a abordé la saison avec un nouveau capitaine, une défense en grande partie nouvelle, un milieu de terrain différent et un groupe offensif remodelé. C'est pourquoi certains estiment que le véritable début de saison de Tottenham doit être calculé à partir de la fin de la période des transferts, et non de la première journée.

    Cette lecture accorde à De Zerbi une plus grande marge de manœuvre, car construire une équipe avec un tel degré de changement demande du temps. Même le nouveau défenseur Jan-Paul van Hecke est arrivé dans le cadre d'un transfert important malgré une seule année restante sur son contrat, tandis que De Zerbi a pris d'autres décisions difficiles concernant certains éléments de l'équipe, dans le cadre de sa volonté de bâtir un groupe correspondant à ses idées.

    Dès lors, juger le projet après seulement trois matches pourrait s'avérer bien trop sévère.

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Les chiffres inquiètent

    Si la crise d'harmonie peut s'expliquer par l'ampleur des changements, les données physiques ouvrent une autre porte à l'inquiétude. La saison dernière, sous la direction de De Zerbi, Tottenham était une équipe dotée d'un haut niveau physique, et aucun adversaire ne l'a surpassé en nombre de mètres parcourus, à une seule exception près sur les sept matches dirigés par l'entraîneur cette saison-là.

    Mais la situation a nettement changé cette saison. Tottenham a été dominé sur le plan physique lors des trois matches, et occupe actuellement l'avant-dernière place du championnat en matière de distance parcourue, tandis qu'il se classe seizième en matière de distance parcourue en course rapide.

    Cela représente un net recul par rapport à la saison dernière, lorsque l'équipe figurait parmi les cinq meilleurs clubs du championnat sur cet indicateur. Par conséquent, De Zerbi ne doit pas seulement améliorer la dernière touche, il lui faut aussi élever le niveau du travail physique de l'équipe et retrouver le pressing, le mouvement et la vitesse censés caractériser son style.

    Malgré ce mauvais début, un limogeage de De Zerbi ou une remise en question de sa capacité à mener le projet semblent une démarche bien trop précoce. L'entraîneur italien a bénéficié d'un large soutien de la direction du club, et Tottenham lui a accordé de vastes prérogatives pour façonner l'équipe selon sa vision. La saison dernière a par ailleurs été exceptionnelle par sa difficulté, l'équipe ayant frôlé la relégation avant de parvenir à éviter la catastrophe.

    Par conséquent, l'entraîneur dispose d'un crédit qui lui permet de bénéficier de temps. Mais cela ne signifie pas que ce temps soit illimité. Les dépenses colossales imposent à De Zerbi de commencer à afficher des signes clairs de progression. Il n'est pas demandé à Tottenham de devenir du jour au lendemain un candidat au titre, mais l'identité de l'équipe doit apparaître, la qualité des occasions doit s'élever et les nouveaux joueurs doivent commencer à s'intégrer.

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  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le moment du véritable jugement

    Il est peut-être encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur Tottenham. Avec un tel nombre de changements, l'équipe pourrait avoir besoin de plusieurs mois avant de trouver sa composition et son identité les plus stables. C'est pourquoi certains observateurs estiment que la véritable version de Tottenham pourrait ne pas se manifester avant novembre.

    Mais ce délai ne doit pas devenir un prétexte pour couvrir les erreurs. L'équipe est appelée à réaliser des progrès tangibles, d'autant que l'ambition du club après de telles dépenses est de renouer avec la compétition européenne. Même une place européenne ordinaire doit constituer l'objectif minimal, tandis qu'une qualification pour la Ligue des champions demeure l'ambition idéale.

    Le duel face à Everton intervient à un moment extrêmement délicat. Une victoire offrirait à Tottenham bien plus que trois points ; elle lui donnerait de la confiance, ouvrirait la porte à un nouveau départ et allégerait peut-être la pression sur De Zerbi et les nouvelles recrues. En revanche, la persistance de la stérilité offensive pourrait transformer le problème d'un simple départ poussif en une véritable crise.

    Et si Everton conserve sa cage inviolée, Tottenham inscrira un record négatif sans précédent, en devenant pour la première fois de son histoire incapable de marquer lors de ses quatre premiers matchs d'une saison de Premier League. C'est précisément à ce moment-là que le ton du discours passera de « laissez du temps à l'équipe » à « quand faut-il tirer la sonnette d'alarme ? ».

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pas de panique, mais impossible d'ignorer la situation

    La vérité se situe au milieu. Oui, il est illogique de juger le projet de De Zerbi après seulement trois matchs, surtout après que la physionomie de l'équipe a changé de façon presque totale. Et oui, les blessures, le manque de préparation et la brièveté de la période d'harmonisation sont des facteurs influents.

    Mais en revanche, zéro but après trois matchs, avec la faible qualité des occasions, le recul physique et la multiplication des compositions offensives, sont autant d'indicateurs qui ne peuvent être ignorés.

    Tottenham n'a pas dépensé 332 millions de livres sterling pour disputer une nouvelle saison en milieu de tableau. Le club a payé le prix de la reconstruction à l'avance, et attend désormais la contrepartie sur le terrain.

    C'est pourquoi la vraie question n'est pas de savoir si les supporters de Tottenham doivent paniquer après trois matchs, mais plutôt : combien de temps l'attente peut-elle se poursuivre avant que la patience ne se transforme en une véritable inquiétude ?

    La réponse pourrait commencer face à Everton, mais elle ne sera tranchée que lorsque l'équipe se stabilisera, que ses joueurs blessés retrouveront leur pleine disponibilité, et que De Zerbi commencera à découvrir la combinaison capable de transformer cette dépense colossale, d'un ensemble de nouveaux noms, en une équipe capable de créer des buts et des victoires.

    Car dans le football, l'argent peut acheter des joueurs, mais il ne peut pas acheter l'harmonie instantanément. Et Tottenham se trouve désormais face à l'étape la plus difficile de son projet : transformer 332 millions de livres sterling d'un investissement colossal en une équipe qui prouve sur le terrain que toute cette dépense faisait partie d'un plan, et non d'une simple tentative désespérée de sortir du passé.

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