Des déclarations tonitruantes, des chiffres qui donnent le frisson : un joueur prêté par le BVB occupe la dernière place du classement européen

La situation est toutefois légèrement différente pour quatre d’entre eux. Les prêts de Julien Duranville (FC Bâle), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) et Kjell Wätjen (VfL Bochum) arriveront à échéance le 30 juin. Même situation pour le gardien Diant Ramaj, actuellement au 1. FC Heidenheim, dont le poste pose une problématique spécifique par rapport aux joueurs de champ.

En février 2025, le Borussia l’avait recruté de manière surprenante en provenance de l’Ajax Amsterdam, avant de le prêter immédiatement au FC Copenhague. Là, le gardien, aujourd’hui âgé de 24 ans, a immédiatement convaincu et a remporté le doublé avec les Danois. Le club danois aurait aimé le conserver, mais Ramaj a choisi de revenir en Bundesliga « pour gagner en visibilité », comme il l’a expliqué.

Pourtant, il s’était déjà mis en évidence bien avant cela. Moins de deux mois après son arrivée au BVB, Ramaj accordait un entretien à Sport Bild, des déclarations qui avaient alors surpris et suscité quelques tensions en interne à Dortmund.