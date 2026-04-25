Depuis la prise de fonctions d’Ole Book au poste de directeur sportif du Borussia Dortmund, les spéculations vont bon train sur les recrues potentielles correspondant au profil recherché par le nouveau responsable. Mais le quadragénaire doit également se pencher sur les joueurs déjà sous contrat avec le BVB.
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Des déclarations tonitruantes, des chiffres qui donnent le frisson : un joueur prêté par le BVB occupe la dernière place du classement européen
La situation est toutefois légèrement différente pour quatre d’entre eux. Les prêts de Julien Duranville (FC Bâle), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) et Kjell Wätjen (VfL Bochum) arriveront à échéance le 30 juin. Même situation pour le gardien Diant Ramaj, actuellement au 1. FC Heidenheim, dont le poste pose une problématique spécifique par rapport aux joueurs de champ.
En février 2025, le Borussia l’avait recruté de manière surprenante en provenance de l’Ajax Amsterdam, avant de le prêter immédiatement au FC Copenhague. Là, le gardien, aujourd’hui âgé de 24 ans, a immédiatement convaincu et a remporté le doublé avec les Danois. Le club danois aurait aimé le conserver, mais Ramaj a choisi de revenir en Bundesliga « pour gagner en visibilité », comme il l’a expliqué.
Pourtant, il s’était déjà mis en évidence bien avant cela. Moins de deux mois après son arrivée au BVB, Ramaj accordait un entretien à Sport Bild, des déclarations qui avaient alors surpris et suscité quelques tensions en interne à Dortmund.
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Diant Ramaj : une statistique « unique » en Europe
« Je suis, à mes yeux, le numéro un parmi les jeunes talents », a-t-il affirmé, avant d’enchaîner : « J’ai toujours dit que j’étais le meilleur gardien de la jeune génération. Je l’ai démontré ces derniers mois. » Interrogé sur le Borussia Dortmund, il a ajouté : « Je dois enchaîner les matchs, accumuler du temps de jeu, gagner en expérience. C’est clair : je ne viendrai pas à Dortmund pour être remplaçant. Je ne vais pas patienter derrière Gregor Kobel sans espoir de jouer. Je dois jouer. »
Sur ce plan, Ramaj est parfaitement dans les clous. Après avoir remplacé le vétéran Kevin Müller avec fracas, il garde désormais les cages de la lanterne rouge de la Bundesliga. Le FCH a déjà encaissé 66 buts, soit le pire total, à égalité avec le VfL Wolfsburg.
Mais Ramaj affiche surtout une statistique catastrophique qu’aucun autre gardien des cinq grands championnats européens ne surpasse : ce natif de Stuttgart est le seul portier à n’avoir encore jamais réussi à garder ses cages inviolées cette saison.
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Le dernier clean sheet remonte à onze mois.
La lutte pour éviter la relégation est une situation nouvelle pour Ramaj, et, quand on évolue avec la lanterne rouge, il est difficile de présenter un bilan positif. C’est pourquoi l’entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, déclarait déjà il y a quelques semaines : « Un gardien est toujours sous les projecteurs. Ces derniers temps, ce n’a certainement pas été facile pour lui, mais il reste positif, travaille sans relâche et est du genre à agir plutôt qu’à réagir. »
Néanmoins, le club de la Brenz a déjà réussi un clean sheet officiel : lors de la victoire 5-0 au premier tour de la Coupe d’Allemagne contre le Bahlinger SC, Ramaj avait même arrêté un penalty. C’était le 16 août. En championnat, il n’avait plus gardé ses cages inviolées depuis le 25 mai, alors qu’il évoluait encore avec Copenhague.
Polyvalent, Ramaj a d’abord été attaquant, et sa technique balle au pied lui permet d’effectuer des relances précises. Reste qu’il a commis quelques erreurs dans sa spécialité, la prise de balle, et n’a repoussé que 60 % des tirs cadrés, un ratio qui le positionne à la 17e place de Bundesliga, juste avant-dernier.
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Diant Ramaj : Heidenheim va-t-il changer de gardien ?
Six erreurs ayant conduit à un but, c'est trop, tout comme les 2,2 buts encaissés par match. Souvent sollicité, il réalise en moyenne 3,3 arrêts par 90 minutes, ce qui le place au sixième rang des gardiens.
« Si nous restons en Bundesliga », avait déclaré Ramaj au magazine kicker, « ce sera comme si nous avions remporté le championnat avec le Bayern Munich. Dans mon esprit, se maintenir avec Heidenheim vaut autant qu’un titre avec le Bayern. » Il lui sera toutefois difficile d’améliorer ses statistiques lors des quatre dernières journées : à sept points du barragiste, le club lutte pour sa survie et l’avenir du gardien reste flou.
L’entraîneur Schmidt, qui prépare déjà la saison de Ligue 2, envisage de faire de Frank Feller, actuel doublure de Ramaj, le nouveau numéro un. « Les contrats ne m’intéressent pas. Tout dépend des performances et de la stratégie du jour. En principe, c’est Diant Ramaj qui doit jouer, car il est notre numéro un, mais il se peut tout de même que nous envisagions de confier un match ou deux à Frank », a déclaré Schmidt à ce sujet.
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« Mon objectif est de m’imposer comme numéro 1 à Dortmund. »
Reste donc à savoir où Ramaj gardera les cages la saison prochaine. Tout au long de la saison, il a esquivé les questions sur son avenir avec des réponses stéréotypées. Heidenheim ne dispose pas d’option d’achat pour le conserver, tandis qu’au BVB, aucun indice ne laisse présager un départ : Gregor Kobel, numéro un incontesté, est sous contrat jusqu’en 2028, et Alexander Meyer, le numéro deux, a prolongé en décembre jusqu’en 2027.
« Les poissons morts vont avec le courant. Je sais ce dont je suis capable – et je n’ai aucun problème à le dire », avait déclaré Ramaj. « C’est très clair : je veux m’imposer comme numéro 1 à Dortmund. J’y travaille tous les jours. »
Pour le directeur sportif Sebastian Kehl et le BVB, le dossier Ramaj est un casse-tête. Un nouveau prêt dans un club ambitieux de même niveau paraît logique, mais combien de séjours temporaires un gardien ambitieux, sous contrat pour encore trois ans avec un club de Ligue des champions, peut-il encaisser ?
Diant Ramaj : ses statistiques au 1. FC Heidenheim
Matchs officiels Buts encaissés Sans encaisser de but Cartons jaunes 31 65 1 2