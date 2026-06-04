Des déclarations sans équivoque de son conseiller ! Le joueur, pressenti pour un transfert, fait languir le FC Barcelone

Selon Romano, la course pour s’attacher les services de ce meneur de jeu très convoité est encore ouverte. L’international portugais, libre de tout contrat après neuf années couronnées de succès à Manchester City, pencherait en faveur d’un départ vers l’Espagne.

Pourtant, le dossier semblait déjà bien avancé au Camp Nou : selon la radio catalane RAC1, l’entraîneur barcelonais Hansi Flick a donné son feu vert à la direction sportive pour recruter ce créateur de 31 ans.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le récent champion d’Espagne disposerait même des meilleures cartes pour attirer le Portugais, d’autant que ce dernier aurait signifié aux dirigeants catalans son accord pour une baisse de salaire significative afin de rallier la Liga.