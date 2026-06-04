Plutôt que de précipiter son choix, le vétéran préfère pour l’instant ajourner la décision finale concernant son avenir sportif. « Bernardo se décidera après la Coupe du monde », a précisé Jorge Mendes, l’agent de Silva, au spécialiste des transferts Fabrizio Romano.
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Des déclarations sans équivoque de son conseiller ! Le joueur, pressenti pour un transfert, fait languir le FC Barcelone
Selon Romano, la course pour s’attacher les services de ce meneur de jeu très convoité est encore ouverte. L’international portugais, libre de tout contrat après neuf années couronnées de succès à Manchester City, pencherait en faveur d’un départ vers l’Espagne.
Pourtant, le dossier semblait déjà bien avancé au Camp Nou : selon la radio catalane RAC1, l’entraîneur barcelonais Hansi Flick a donné son feu vert à la direction sportive pour recruter ce créateur de 31 ans.
Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le récent champion d’Espagne disposerait même des meilleures cartes pour attirer le Portugais, d’autant que ce dernier aurait signifié aux dirigeants catalans son accord pour une baisse de salaire significative afin de rallier la Liga.
- bernaldo silva
Silva quitte Manchester City après neuf ans
Problème : sur le marché des transferts, un joueur de ce calibre disponible gratuitement est une perle rare qui attire inévitablement des prétendants de renom. Selon Romano, l’Atlético Madrid, rival en championnat, courtise également Silva avec insistance, tandis que la Juventus Turin est citée comme un autre prétendant potentiel.
Arrivé à Manchester City en 2017, le défenseur a brillé sous les ordres de Pep Guardiola, inscrivant son nom au front d’une ère dorée et guidant les Skyblues en tant que capitaine. En avril, le club et le joueur ont officialisé leur séparation à l’issue de la saison.
Il laisse derrière lui un palmarès bien rempli et des adieux chargés d’émotion : « Ce que nous avons gagné et accompli ensemble est une époque qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Ce n’était pas mal », a déclaré le vétéran aux supporters de l’Etihad Stadium via X pour leur dire au revoir.
Le Barça s’intéresse aussi à Alvarez
Désormais, le meneur de jeu se concentre pleinement sur la Coupe du monde à venir avec le Portugal. Si l’accord entre le Barça et Silva venait à capoter, le club s’activerait immédiatement pour trouver des alternatives.
Depuis quelques semaines, un autre nom revient avec insistance dans les rumeurs : Julian Álvarez. Pour s’attacher les services du champion du monde argentin de l’Atlético, les Catalans devraient toutefois débourser une somme bien supérieure à 100 millions d’euros.