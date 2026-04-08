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Alavro ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

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« Des décisions incompréhensibles ! » Le Real Madrid se sent fortement lésé par l'arbitre face au FC Bayern

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Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
J. Tah
Kylian Mbappé
A. Arbeloa

Alvaro Arbeloa a fait sensation en critiquant vivement l'arbitrage après la défaite contre le FC Bayern.

Il a qualifié la défaite 1-2 du Real Madrid de malheureuse et a souligné qu'on aurait pu éviter cet échec « avec un peu plus de chance ». Mais c'est surtout l'arbitre Michael Oliver et deux « décisions incompréhensibles » qui ont particulièrement irrité l'Espagnol.

FC Bayern vs Real Madrid : les notes et les critiques individuelles

  • Du point de vue d'Arbeloa, il y a d'abord eu le carton jaune reçu par Aurélien Tchouameni à la 36e minute, qui l'empêchera de disputer le match retour mercredi prochain. « C'est une absence importante pour un carton dont je ne comprends pas ce que l'arbitre a vu », s'est emporté Arbeloa. 

    Mais il n'avait en réalité pas vraiment de raison de se plaindre. Tchouameni avait taclé Michael Olise, qui s'élançait vers le but, ce qu'Oliver a jugé à juste titre comme une faute tactique et a logiquement sanctionné d'un carton jaune.

    En revanche, le tacle malheureux de Jonathan Tah sur Kylian Mbappé à la 71e minute était tout à fait discutable. Le défenseur du FC Bayern a touché Mbappé au talon avec la semelle lors d’un tacle agressif, et Oliver s’est contenté de lui donner un carton jaune. 

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  • Arbeloa réclame un carton rouge pour Tah après son tacle sur Mbappé

    « Pour moi, personnellement, ça passe encore, mais uniquement parce que le pied est encore relativement bas », a estimé Lutz Wagner, expert en arbitrage, sur Amazon Prime, qualifiant cette action de « très limite ». Benedikt Höwedes, expert sur Prime, a quant à lui salué Michael Oliver pour son doigté dans l'évaluation de la scène. « Cela correspond parfaitement à la ligne qu'il suit aujourd'hui. Il reste fidèle à lui-même et prend en fait les bonnes décisions à chaque fois. »

    Arbeloa, quant à lui, voyait les choses tout autrement après le match. « Je ne comprends pas comment il [Tah, ndlr] n’a pas pu recevoir de carton rouge pour la faute sur Mbappé, ce sont des décisions incompréhensibles », s’est emporté le joueur de 43 ans, qui avait pris la relève de Xabi Alonso à la tête des Merengues en cours de saison.

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    Le FC Bayern ne se voit pas accorder un penalty suite à une faute sur Michael Olise

    Arbeloa avait au moins raison sur l'intervention de Tah, mais vu la prestation de l'arbitre, il n'aurait pas dû s'en plaindre si Oliver avait finalement désigné le point de penalty dans le temps additionnel et accordé un penalty de dernière minute au FC Bayern. Alvaro Carreras a clairement fait tomber Michael Olise dans la surface madrilène après un excellent contrôle de balle de la poitrine, mais Oliver a fait signe que ce n'était pas le cas.

     « C'est vrai : le Real Madrid n'aurait pas dû se plaindre d'un penalty », a déclaré Wagner à propos de cette action, tout en prenant la défense d'Oliver : « Il a laissé passer certaines autres actions du même calibre – c'est pourquoi j'ai trouvé cela cohérent. Cette scène s'inscrivait donc dans sa ligne de conduite, même si, prise isolément, elle peut bien sûr faire l'objet d'une discussion controversée. »

    Malgré la première défaite à domicile des Merengues face au FCB depuis 2012, Arbeloa n’avait toutefois pas l’intention de baisser les bras. « Si une équipe peut gagner à Munich, c’est bien le Real Madrid. Nous savons à quel point c’est difficile là-bas, mais nous allons tout tenter », a déclaré l’entraîneur du Real sur un ton combatif : « J’admire l’ambition de mes joueurs. Ceux qui n’y croient pas peuvent rester à Madrid. Nous allons à Munich pour gagner. »

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