« Des décisions incompréhensibles ! » Le Real Madrid se sent fortement lésé par l'arbitre face au FC Bayern

Arbeloa avait au moins raison sur l'intervention de Tah, mais vu la prestation de l'arbitre, il n'aurait pas dû s'en plaindre si Oliver avait finalement désigné le point de penalty dans le temps additionnel et accordé un penalty de dernière minute au FC Bayern. Alvaro Carreras a clairement fait tomber Michael Olise dans la surface madrilène après un excellent contrôle de balle de la poitrine, mais Oliver a fait signe que ce n'était pas le cas.

« C'est vrai : le Real Madrid n'aurait pas dû se plaindre d'un penalty », a déclaré Wagner à propos de cette action, tout en prenant la défense d'Oliver : « Il a laissé passer certaines autres actions du même calibre – c'est pourquoi j'ai trouvé cela cohérent. Cette scène s'inscrivait donc dans sa ligne de conduite, même si, prise isolément, elle peut bien sûr faire l'objet d'une discussion controversée. »

Malgré la première défaite à domicile des Merengues face au FCB depuis 2012, Arbeloa n’avait toutefois pas l’intention de baisser les bras. « Si une équipe peut gagner à Munich, c’est bien le Real Madrid. Nous savons à quel point c’est difficile là-bas, mais nous allons tout tenter », a déclaré l’entraîneur du Real sur un ton combatif : « J’admire l’ambition de mes joueurs. Ceux qui n’y croient pas peuvent rester à Madrid. Nous allons à Munich pour gagner. »