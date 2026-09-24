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Des débuts gâchés pour Klopp ! Les Pays-Bas arrachent une égalisation tardive après le but controversé de Nmecha et privent le nouveau sélectionneur de l’Allemagne d’une victoire en Ligue des nations
Polémique précoce autour de la VAR et coups durs sur blessure perturbent les débuts de Klopp
L’aube de l’ère Klopp pour l’Allemagne est arrivée avec toute l’intensité attendue d’un choc entre ces deux rivaux historiques. Si le spectacle sur le terrain était au rendez-vous, la première demi-heure a davantage été marquée par la discipline tactique que par des occasions franches. Les hôtes, emmenés par Xavi Hernandez, pensaient avoir ouvert le score très tôt lorsque Virgil van Dijk a catapulté de la tête un corner de Tijjani Reijnders au fond des filets. Cependant, les célébrations ont été écourtées après une vérification de la VAR qui a annulé le but, estimant que l’ancien attaquant du RB Leipzig Brian Brobbey avait gêné Marc-Andre ter Stegen dans la construction de l’action.
Les plans tactiques de Klopp ont été perturbés avant même le coup d’envoi, puisque Jamal Musiala a dû renoncer à sa place dans le onze de départ après avoir ressenti un problème musculaire à l’échauffement. Les soucis de blessure de l’Allemagne se sont aggravés seulement 30 minutes après le début de la rencontre lorsque l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz a été contraint de sortir. Havertz, qui était en grande forme avec Arsenal, s’est blessé à la suite d’un duel musclé avec Quinton Timber.
- Getty Images Sport
Nmecha frappe au milieu de la frustration néerlandaise
Le verrou a finalement sauté à la 32e minute sur une action qui a provoqué la colère des joueurs et des supporters néerlandais. Alors que Brobbey était allongé sur la pelouse, blessé, les Pays-Bas s’attendaient à ce que l’Allemagne mette le ballon en touche. Au lieu de cela, Joshua Kimmich a vu l’ouverture et a adressé un ballon diagonal tendu au débutant Philipp Treu. La tentative de centre en retrait du latéral de Fribourg pour Karim Adeyemi est finalement revenue à Felix Nmecha, qui n’a pas tremblé pour inscrire le premier but de l’ère Klopp. La frappe du milieu de terrain du Borussia Dortmund a été validée malgré les vives protestations du camp local, qui estimait que le jeu aurait dû être arrêté pour l’attaquant blessé.
L’Allemagne a eu une occasion en or de doubler la mise peu après l’ouverture du score. Nathaniel Brown a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour servir Adeyemi, mais l’attaquant de Barcelone, qui a récemment rejoint le Camp Nou en provenance de Dortmund, n’est inexplicablement pas parvenu à cadrer alors que le but était grand ouvert. Les Pays-Bas ont bien terminé la première période, Cody Gakpo passant tout près de profiter d’un rare moment d’inattention de Ter Stegen, mais la star de Liverpool n’a pas su conclure. La tension est restée vive au moment où les équipes ont regagné les vestiaires, les visiteurs conservant un avantage mince et contesté.
La persévérance néerlandaise est récompensée au bout du suspense
La seconde période a vu les Pays-Bas dominer la possession, tandis que l'Allemagne peinait à ressortir le ballon depuis son tiers défensif sous une pression constante. Les entrées de Joey Veerman et Mexx Meerdink ont apporté un nouvel élan à l'attaque néerlandaise. Meerdink, lui aussi nouveau venu, s'est montré particulièrement actif, mais s'est révélé maladroit devant le but. Il a d'abord manqué le cadre à bout portant après un excellent centre de Denzel Dumfries, avant de voir une reprise réflexe repoussée par un Ter Stegen solide.
Klopp a tenté de reprendre le contrôle en se tournant vers son banc, offrant une première sélection à Yannick Engelhardt et actant le retour de l'expérimenté Serge Gnabry. Cependant, la dynamique est restée clairement du côté des hôtes. Alors que le match entrait dans le temps additionnel, la pression a fini par payer. Ruben van Bommel, le fils de l'ancienne légende du Bayern Munich Mark van Bommel, a sorti un geste de grande classe avec une passe décisive spectaculaire pour trouver Gakpo, qui a conclu pour égaliser à 1-1.
- AFP
La Grèce prend tôt les devants dans le groupe A2 à l’approche de la deuxième journée
L'Allemagne et les Pays-Bas se retrouvent en concurrence dans le groupe 2 de la Ligue des nations A aux côtés de la Grèce et de la Serbie. Dans l'autre rencontre du groupe, la Grèce a décroché une victoire 2-1 contre la Serbie pour s'emparer très tôt de la première place du classement.
En vue de la prochaine journée, le 27 septembre, l'Allemagne recevra le leader du groupe, la Grèce, tandis que les Pays-Bas se déplaceront pour affronter la Serbie le même jour.
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