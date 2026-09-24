L’aube de l’ère Klopp pour l’Allemagne est arrivée avec toute l’intensité attendue d’un choc entre ces deux rivaux historiques. Si le spectacle sur le terrain était au rendez-vous, la première demi-heure a davantage été marquée par la discipline tactique que par des occasions franches. Les hôtes, emmenés par Xavi Hernandez, pensaient avoir ouvert le score très tôt lorsque Virgil van Dijk a catapulté de la tête un corner de Tijjani Reijnders au fond des filets. Cependant, les célébrations ont été écourtées après une vérification de la VAR qui a annulé le but, estimant que l’ancien attaquant du RB Leipzig Brian Brobbey avait gêné Marc-Andre ter Stegen dans la construction de l’action.

Les plans tactiques de Klopp ont été perturbés avant même le coup d’envoi, puisque Jamal Musiala a dû renoncer à sa place dans le onze de départ après avoir ressenti un problème musculaire à l’échauffement. Les soucis de blessure de l’Allemagne se sont aggravés seulement 30 minutes après le début de la rencontre lorsque l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz a été contraint de sortir. Havertz, qui était en grande forme avec Arsenal, s’est blessé à la suite d’un duel musclé avec Quinton Timber.