Van Dijk a définitivement inscrit son nom au panthéon des grands du football néerlandais en honorant sa 100e sélection contre la Serbie au Philips Stadion. Le pilier de Liverpool mène l’équipe de Xavi lors d’un match crucial de Ligue des nations, rejoignant un groupe prestigieux de centenaires néerlandais qui comprend Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu et Memphis Depay.

Le parcours jusqu’à ce cap a été marqué par la constance et le leadership. Depuis ses débuts avec l’équipe nationale A lors d’une victoire 2-1 contre le Kazakhstan pendant les qualifications à l’Euro 2016, le 10 octobre 2015, Van Dijk n’a pas seulement été un pilier défensif, mais aussi une menace offensive redoutable, avec 14 buts inscrits pour son pays.