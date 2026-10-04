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Des débuts en 2015 à 100 sélections ! La légende des Pays-Bas Virgil van Dijk rejoint le club très fermé des centenaires lors du match contre la Serbie
Un cap légendaire à Eindhoven
Van Dijk a définitivement inscrit son nom au panthéon des grands du football néerlandais en honorant sa 100e sélection contre la Serbie au Philips Stadion. Le pilier de Liverpool mène l’équipe de Xavi lors d’un match crucial de Ligue des nations, rejoignant un groupe prestigieux de centenaires néerlandais qui comprend Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu et Memphis Depay.
Le parcours jusqu’à ce cap a été marqué par la constance et le leadership. Depuis ses débuts avec l’équipe nationale A lors d’une victoire 2-1 contre le Kazakhstan pendant les qualifications à l’Euro 2016, le 10 octobre 2015, Van Dijk n’a pas seulement été un pilier défensif, mais aussi une menace offensive redoutable, avec 14 buts inscrits pour son pays.
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Éloges depuis la touche
Le sélectionneur néerlandais Xavi n’a pas tari d’éloges sur son capitaine à l’approche du match, soulignant l’importance de cet accomplissement pour le joueur comme pour l’équipe. « Cela pourrait être une journée chargée en émotion pour Virgil », a indiqué l’entraîneur avant la rencontre, qualifiant d’incroyable le cap des 100 sélections. Il a également insisté sur l’influence du défenseur au sein du groupe, décrivant l’ancien de Southampton comme « un véritable leader » qui continue de montrer la voie à la nouvelle génération de talents néerlandais.
Malgré ces distinctions personnelles, Van Dijk est resté fidèle à son professionnalisme, gardant son attention sur l’échéance immédiate dans le groupe A2, où les Pays-Bas occupent la deuxième place avec cinq points, derrière la Grèce, leader avec sept points, et avec une courte avance sur l’Allemagne, troisième avec quatre points. Après un nul arraché au terme d’une remontée spectaculaire contre la Grèce, le défenseur n’a pas tardé à en demander davantage à ses coéquipiers. « C’est une grande étape, mais ce n’est pas là-dessus que l’attention est portée en ce moment », a-t-il déclaré.
Des inquiétudes défensives et un cap symbolique partagé
Si son statut d’icône nationale est assuré, les récentes performances de Van Dijk dans le dispositif tactique de Xavi ont suscité ponctuellement l’attention critique des médias locaux. Les Pays-Bas ont manqué de solidité défensive tout au long de l’année 2026, sans parvenir à garder leur cage inviolée lors de 11 matches consécutifs.
Le timing de cet accomplissement fait également écho à un succès similaire pour son ancien coéquipier à Liverpool, Andy Robertson, qui a honoré sa 100e sélection avec l’Écosse face à la Macédoine du Nord à peine 24 heures plus tôt.
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Guider les Pays-Bas lors des grands tournois
Tout au long de sa carrière internationale, Van Dijk a été central dans les parcours d’envergure des Pays-Bas en tournoi majeur, guidant les Pays-Bas jusqu’à la finale inaugurale de la Ligue des nations en 2019, aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022 et aux demi-finales de l’Euro 2024.
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