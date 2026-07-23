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Des débuts embarrassants pour Ange Postecoglou ! Le nouvel entraîneur d'Al-Nassr a assisté à la défaite de son équipe face à Benfica B, en l'absence de Cristiano Ronaldo
Des débuts difficiles pour le nouveau patron
La première sortie d’Ange Postecoglou sur le banc d’Al-Nassr s’est limitée à 60 minutes, réparties en deux périodes de 30 minutes, et s’est déroulée à huis clos dans l’un des centres d’entraînement du Benfica, à Lisbonne. Ce format, réclamé par le staff technique pour permettre au groupe de travailler à l’abri des regards, s’est finalement soldé par une défaite 2-1 face à l’équipe réserve des Aigles.
Selon Al-Riyadiya, Al-Nassr avait pourtant idéalement lancé la partie lorsque le milieu de terrain Abdulmalik Al-Jaber a ouvert le score dès la 4^e minute, mais cet avantage précoce n’a pas duré. La jeune équipe portugaise a répliqué en inscrivant deux buts et en s’imposant, laissant Postecoglou avec de nombreuses questions à régler.
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Pourquoi Ronaldo a été écarté
L'absence la plus remarquée lors du premier match amical d'Al-Nassr a été celle de Cristiano Ronaldo, une absence facile à expliquer. Fraîchement revenu de la campagne de qualification du Portugal pour la Coupe du monde 2026, le joueur de 41 ans s'est vu accorder un temps de repos avant de retrouver ses coéquipiers pour la préparation estivale. Le club préfère gérer sa charge de travail plutôt que de le précipiter sur le terrain, selon World Soccer Talk.
Le parcours du Portugal s’est arrêté en huitièmes de finale, suite à une défaite 1-0 contre l’Espagne, refermant une nouvelle fois la porte à la quête de Ronaldo pour remporter le seul trophée majeur qui manque encore à son palmarès. Aucun calendrier précis n’ayant encore été annoncé pour son retour, Al-Nassr préfère laisser son capitaine se remettre complètement avant de l’accueillir à nouveau au sein de l’équipe.
À la poursuite d'un titre insaisissable
Ronaldo, qui a rejoint Al-Nassr en janvier 2023, a remporté le titre de la Saudi Pro League – son premier avec le club – la saison dernière. La star portugaise a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, marquant 30 buts et délivrant cinq passes décisives.
Pour la suite, le quintuple Ballon d’Or entend conquérir de nouveaux titres avec Al-Nassr, en mettant particulièrement l’accent sur l’Elite de la Ligue des champions de l’AFC, un trophée continental qui échappe encore au club saoudien.
D’autres essais de pré-saison sont prévus en Europe.
Cette défaite n’est que le début d’une préparation estivale exigeante pour Al-Nassr. Trois autres matchs amicaux sont déjà prévus : face à Mérida (Espagne) le 28 juillet, sur la pelouse d’Estrela Amadora (Portugal) le 1^(er) août, puis contre Almería – club dont Ronaldo est copropriétaire – le 4 août.
Postecoglou et son staff estiment que ces minutes supplémentaires sur le terrain d’entraînement permettront à l’équipe de trouver son rythme avant l’arrivée de Ronaldo et des autres joueurs clés. Alors que la défense du titre se rapproche, les semaines à venir en Europe s’annoncent décisives pour mesurer la vitesse d’intégration des idées du nouvel entraîneur.
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