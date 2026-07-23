Des débuts embarrassants pour Ange Postecoglou ! Le nouvel entraîneur d'Al-Nassr a assisté à la défaite de son équipe face à Benfica B, en l'absence de Cristiano Ronaldo

La première sortie d’Ange Postecoglou sur le banc d’Al-Nassr s’est limitée à 60 minutes, réparties en deux périodes de 30 minutes, et s’est déroulée à huis clos dans l’un des centres d’entraînement du Benfica, à Lisbonne. Ce format, réclamé par le staff technique pour permettre au groupe de travailler à l’abri des regards, s’est finalement soldé par une défaite 2-1 face à l’équipe réserve des Aigles.

Selon Al-Riyadiya, Al-Nassr avait pourtant idéalement lancé la partie lorsque le milieu de terrain Abdulmalik Al-Jaber a ouvert le score dès la 4^e minute, mais cet avantage précoce n’a pas duré. La jeune équipe portugaise a répliqué en inscrivant deux buts et en s’imposant, laissant Postecoglou avec de nombreuses questions à régler.