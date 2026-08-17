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Des débuts à oublier ! Enzo Maresca admet que Manchester City doit s’améliorer après avoir égalé un record indésirable vieux de 120 ans lors de sa défaite 3-0 contre Arsenal dans le Community Shield
Maresca entre dans l’histoire pour de mauvaises raisons
La nouvelle ère de Manchester City sous Maresca a débuté de façon catastrophique, avec une nette défaite face au champion de Premier League, Arsenal. La rencontre s’est rapidement transformée en mission impossible dès le coup d’envoi, Riccardo Calafiori trouvant le chemin des filets après seulement 23 secondes pour laisser l’arrière-garde de City sous le choc. Kai Havertz a doublé l’avantage d’Arsenal avant la demi-heure de jeu, puis Martin Odegaard a lui aussi marqué après la pause pour sceller une large victoire 3-0.
L’ampleur de la défaite a fait entrer Maresca dans l’histoire pour de mauvaises raisons. Il a subi l’une des plus lourdes défaites pour un entraîneur de City lors de son premier match officiel à la tête de l’équipe. Le seul autre homme à avoir connu un tel départ est Harry Newbould, en 1906, qui avait supervisé une défaite 4-1, coïncidence également face à Arsenal.
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Maresca revient sur son coup d’arrêt précoce
S'exprimant après le coup de sifflet final, Maresca a reconnu avec franchise à quel point l'ouverture du score précoce de Calafiori avait dicté le rythme du match. Il a souligné que, même si ses joueurs ont tenté de réagir, le réalisme d'Arsenal devant le but a fait la différence. « Je pense qu'une grande partie du match s'est jouée sur le premier but que nous avons encaissé. Malheureusement, après 30 secondes, nous avons encaissé le premier », a déclaré Maresca après la rencontre.
L'entraîneur de City a ensuite développé sur le déroulement du match : « Je pense que la réaction [après le but] a été bonne, avant qu'ils ne marquent le deuxième but nous avons eu trois ou quatre occasions de marquer et d'égaliser. Malheureusement, nous n'avons pas concrétisé ces occasions, puis après le deuxième but c'est devenu plus difficile. Il y a eu une erreur à ce moment-là, mais ce n'est que le début. »
Les difficultés de Haaland et Foden
L’un des aspects les plus préoccupants pour les supporters de City a été le manque de munitions pour leurs principales menaces offensives. Erling Haaland et Phil Foden sont largement restés en périphérie pendant l’ensemble des 90 minutes. Bien que City ait tenté 12 frappes, dont cinq cadrées, l’équipe n’a cumulé qu’un maigre total de 0,8 but attendu (xG), selon FotMob.
Maresca a reconnu que le travail ne faisait que commencer et que même les victoires ne l’empêcheraient pas de chercher des améliorations. « Nous avons beaucoup de choses à travailler. La saison vient juste de commencer, donc il y a beaucoup de choses que nous devons mieux faire, mais même quand nous gagnons des matches, il y a des choses que nous devons mieux faire », a-t-il ajouté.
- Getty Images Sport
Le focus se déplace vers la Premier League
Malgré le caractère historique de cette défaite, Maresca tente de rester calme et concentré sur le projet à long terme. Il a souligné que chaque match offre une occasion d'apprendre, quel que soit le résultat. « En général, je suis toujours inquiet, même quand nous gagnons des matches ! » a-t-il reconnu devant la presse. « Nous venons juste de commencer. C'est le début. Nous avons beaucoup de choses à mieux faire. Maintenant, nous allons essayer de repartir de zéro, d'analyser le match et de penser dès mardi au prochain match. »
Alors que Manchester City prépare son premier match de Premier League à Bournemouth, les projecteurs resteront braqués sur la manière dont Maresca ajustera son dispositif tactique.
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