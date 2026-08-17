La nouvelle ère de Manchester City sous Maresca a débuté de façon catastrophique, avec une nette défaite face au champion de Premier League, Arsenal. La rencontre s’est rapidement transformée en mission impossible dès le coup d’envoi, Riccardo Calafiori trouvant le chemin des filets après seulement 23 secondes pour laisser l’arrière-garde de City sous le choc. Kai Havertz a doublé l’avantage d’Arsenal avant la demi-heure de jeu, puis Martin Odegaard a lui aussi marqué après la pause pour sceller une large victoire 3-0.

L’ampleur de la défaite a fait entrer Maresca dans l’histoire pour de mauvaises raisons. Il a subi l’une des plus lourdes défaites pour un entraîneur de City lors de son premier match officiel à la tête de l’équipe. Le seul autre homme à avoir connu un tel départ est Harry Newbould, en 1906, qui avait supervisé une défaite 4-1, coïncidence également face à Arsenal.



