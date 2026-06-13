Si le Brésil est souvent désigné comme favori de la Coupe du monde, la rencontre entre la « Seleção » et le Maroc lors du premier match de l’édition 2026 revêt un enjeu particulier. les progrès considérables réalisés par les Lions de l’Atlas ces dernières années et leur capacité à rivaliser avec les grandes nations du ballon rond.

Les Lions de l’Atlas abordent cette rencontre avec un moral au zénith, forgé par leurs résultats historiques récents, notamment leur parcours remarquable lors de la Coupe du monde 2022, où ils sont devenus la première sélection arabe et africaine à atteindre les demi-finales, d’autant qu’il aligne plusieurs éléments évoluant dans les plus grands clubs européens et habitués des grandes occasions.

Surtout, les Lions de l’Atlas aborderont la rencontre avec un mental de vainqueur, forts d’avoir dominé le géant latino-américain lors de leur dernière sortie en 2023 : une victoire 2-1 à Tanger où ils avaient démontré leur capacité à bousculer l’une des plus grandes nations du ballon rond.

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De leur côté, les Brésiliens abordent la Coupe du monde 2026 en tant que détenteurs du record de titres mondiaux et principaux prétendants au trophée qui leur échappe depuis 2002. pourtant, l’ambiance au sein du camp de la « Seleção » semble moins idyllique que ne le laisse supposer la liste des stars emmenées par le vétéran entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Le groupe, quintuple champion du monde, aborde la compétition sous le signe de l’incertitude : des problèmes techniques, des blessures à répétition et une préparation perfectible ont ébranlé la confiance des supporters et des médias brésiliens ces derniers mois. le Maroc saura-t-il profiter de ces circonstances pour obtenir un nouveau résultat positif face à la Seleção ?