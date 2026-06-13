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Loai Mohamed

Traduit par

Des crises silencieuses ternissent l'éclat des stars… Le Maroc saura-t-il profiter du flou qui paralyse le Brésil ?

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
C. Ancelotti
Brésil
Maroc
É.-U.
Italie

Tout ce qui brille n'est pas or... Que dissimule la Seleção à la veille du coup d'envoi de sa campagne pour la Coupe du monde 2026 ?

Si le Brésil est souvent désigné comme favori de la Coupe du monde, la rencontre entre la « Seleção » et le Maroc lors du premier match de l’édition 2026 revêt un enjeu particulier. les progrès considérables réalisés par les Lions de l’Atlas ces dernières années et leur capacité à rivaliser avec les grandes nations du ballon rond.

Les Lions de l’Atlas abordent cette rencontre avec un moral au zénith, forgé par leurs résultats historiques récents, notamment leur parcours remarquable lors de la Coupe du monde 2022, où ils sont devenus la première sélection arabe et africaine à atteindre les demi-finales, d’autant qu’il aligne plusieurs éléments évoluant dans les plus grands clubs européens et habitués des grandes occasions.

Surtout, les Lions de l’Atlas aborderont la rencontre avec un mental de vainqueur, forts d’avoir dominé le géant latino-américain lors de leur dernière sortie en 2023 : une victoire 2-1 à Tanger où ils avaient démontré leur capacité à bousculer l’une des plus grandes nations du ballon rond.

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De leur côté, les Brésiliens abordent la Coupe du monde 2026 en tant que détenteurs du record de titres mondiaux et principaux prétendants au trophée qui leur échappe depuis 2002. pourtant, l’ambiance au sein du camp de la « Seleção » semble moins idyllique que ne le laisse supposer la liste des stars emmenées par le vétéran entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Le groupe, quintuple champion du monde, aborde la compétition sous le signe de l’incertitude : des problèmes techniques, des blessures à répétition et une préparation perfectible ont ébranlé la confiance des supporters et des médias brésiliens ces derniers mois. le Maroc saura-t-il profiter de ces circonstances pour obtenir un nouveau résultat positif face à la Seleção ?

  • Des résultats peu rassurants malgré un effectif riche en stars

    Sur le papier, le Brésil dispose d’un effectif parmi les plus complets au monde, tant par la qualité de ses joueurs que par son expérience internationale. Pourtant, ses performances récentes n’ont pas été à la hauteur des attentes.

    La sélection a essuyé de vives critiques dans la presse locale après sa lourde défaite contre la France en mars, puis a battu l’Égypte lors d’un match amical peu convaincant, marquant davantage grâce à des erreurs défensives qu’à sa propre supériorité offensive.

    Enfin, le parcours des qualifications pour la Coupe du monde a été plus laborieux que prévu : la Seleção a alterné le bon et le moins bon en début de campagne avant de retrouver peu à peu son équilibre et d’assurer sa qualification lors des dernières journées.

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  • Coups durs pour Ancelotti

    Les problèmes du Brésil n’ont pas seulement touché le volet technique ; ils se sont aussi traduits par une série de blessures qui ont privé Ancelotti de plusieurs de ses meilleurs éléments avant même le coup d’envoi de la compétition.

    La saison dernière, Rodrigo, Estevão et Éder Militão ont déjà été freinés par diverses blessures qui ont perturbé leur préparation. Puis, le staff technique a essuyé un nouveau coup dur lorsque le latéral droit Wesley s’est blessé lors du match amical contre l’Égypte, mettant fin à ses espoirs de Coupe du monde.

    En conséquence, Ancelotti a appelé le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, pour remplacer Wesley dans la liste définitive.

    La blessure de Raphinha, inquiétante jusqu’alors, s’est résorbée à temps pour le tournoi.

    Le cas le plus préoccupant reste celui de Neymar da Silva, meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, toujours loin d’être à 100 %. Ancelotti a confirmé que le numéro 10 ne sera pas prêt pour l’entrée en lice contre le Maroc, et la presse brésilienne évoque même un éventuel report de son retour aux phases à élimination directe, si le groupe se qualifie.

  • Une exclusion inattendue réduit soudainement les options offensives

    Alors que le Brésil doit faire face à plusieurs absences et blessures, certaines choix techniques ont provoqué la polémique, Carlo Ancelotti ayant écarté plusieurs attaquants de premier plan.

    Parmi les absents les plus notables, on retrouve João Pedro, auteur d’une saison exceptionnelle avec Chelsea, dont l’exclusion a surpris nombre d’observateurs, Antony, revenu à un bon niveau avec le Real Betis, ainsi que Richarlison, que beaucoup réclamaient en sélection.

    Ces choix restreignent les solutions offensives de l’entraîneur italien, d’autant que Neymar n’est pas encore totalement prêt et que la forme de plusieurs autres attaquants a fléchi par rapport aux années précédentes.

  • Une nouvelle blessure complique davantage la situation déjà délicate du centre de Al-Dhahir.

    Si les blessures multipliées compliquent la tâche de Carlo Ancelotti, le poste d’arrière latéral représente le casse-tête principal à résoudre avant le coup d’envoi du championnat.

    Pendant des décennies, le football brésilien a été associé à des latéraux légendaires tels que Carlos Alberto, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo ou Dani Alves ; la réalité actuelle est tout autre.

    Ancelotti l’a lui-même reconnu en mars dernier : « Tout le monde le sait, il nous manque ce qui ne nous avait jamais manqué auparavant : les arrières latéraux. Le Brésil avait de superbes arrières latéraux, mais aujourd’hui, il y a une sorte de pénurie. »

    Depuis sa prise de fonction, le technicien transalpin a testé pas moins de 24 joueurs différents aux postes d’arrière latéral, cherchant désespérément l’équilibre idéal. Mais la blessure de Wesley, survenue à quelques jours seulement du premier match, a de nouveau contrarié ses plans.

    Le Romain, rapide et offensif, incarnait pourtant le profil brésilien classique, d’où l’ampleur de son forfait.

    En l’absence de l’ailier de la Roma, le sélectionneur devrait aligner Douglas Santos à gauche, épaulé par les expérimentés Danilo et Alex Sandro, et envisager Bremer ou Ibanez comme solutions plus défensives à droite.

    Ces options renforcent la solidité défensive au détriment d’une partie de la projection offensive qui a toujours caractérisé les arrières latéraux brésiliens.

    Plusieurs experts estiment que cette crise s’explique par le départ prématuré des jeunes talents brésiliens vers l’Europe, ce qui les prive d’une maturation dans le vivier local qui a façonné l’identité des arrières latéraux du pays pendant des décennies.

  • Le Maroc possède les atouts nécessaires pour bousculer le géant.

    De son côté, le Maroc ne se présente pas en simple visiteur attendant de réagir, mais comme une formation qui a démontré ces dernières années qu’elle pouvait rivaliser avec les plus grandes nations sur les plans tactique, physique et technique.

    Les Lions de l’Atlas se distinguent par une solidité défensive et une organisation collective qui en font l’une des formations les plus difficiles à percer. Ajoutons à cela des joueurs capables de faire la différence en transitions rapides et en contres-attaques, et l’on obtient des arguments qui pourraient mettre en péril l’arrière-garde brésilienne, encore sujet à quelques déséquilibres et manquant de stabilité sur les côtés.

    La stabilité technique et la cohésion du groupe marocain pourraient ainsi constituer un atout supplémentaire face à une formation brésilienne toujours en quête de la formule idéale sous la houlette d’Ancelotti, en amont des phases décisives.

  • Opportunité marocaine ou retour brésilien ?

    Malgré ces réserves, la sélection brésilienne inspire toujours une prudente défiance. Elle aligne une pléiade de stars capables de faire la différence à tout moment, et l’expérience d’Ancelotti dans la gestion des grandes compétitions constitue un atout que nul ne peut ignorer.

    Néanmoins, le Maroc croisera une sélection brésilienne différente, animée par l’ambition de retrouver les sommets mais aussi par un doute inédit.

    À cela s’ajoute un souvenir récent : la dernière confrontation a tourné à l’avantage des Lions de l’Atlas, source d’une confiance que le groupe espère capitaliser pour reproduire l’exploit face à l’un des grands favoris du tournoi.

    Entre le rêve d’une sixième étoile et la volonté marocaine de prouver que sa précédente victoire n’était pas un simple exploit isolé, cette affiche s’annonce comme l’un des matchs les plus passionnants et les plus attendus du premier tour de la Coupe du monde 2026, une rencontre qui pourrait dessiner très tôt les contours de la compétition au sein du groupe C.

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