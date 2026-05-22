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Mark Doyle

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Des crises de colère aux larmes de joie ! Comment un Cristiano Ronaldo très ému a réussi à mettre fin à sa disette de titres avec Al-Nassr

Opinion
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
FEATURES
Al Nasr FC vs Damac FC
Damac FC
Al Hilal
Al Ahli
I. Toney
K. Benzema

L'attente est terminée : Cristiano Ronaldo a enfin réussi. Il a remporté la Saudi Pro League avec Al-Nassr. Cette nouvelle provoquera sans doute un simple haussement d'épaules chez beaucoup de gens. D'autres, en revanche, la verront comme une source d'amertume. Ce qui est intéressant, cependant, c'est de constater à quel point ce premier trophée majeur avec Al-Nassr comptait pour Ronaldo.

Seul un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football, quintuple lauréat du Ballon d’Or, déjà couronné champion en Angleterre, en Espagne et en Italie. Pourtant, jeudi soir, il a fêté la victoire décisive d’Al-Nassr face à Damac comme s’il découvrait un premier titre.

On comprend aisément pourquoi : ce huitième titre de champion, l’un des plus ardues de sa carrière, lui a enfin permis d’inscrire son nom au palmarès du championnat saoudien.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    Un coup financier judicieux

    Le transfert surprise de Ronaldo au Moyen-Orient en 2023 ne se résumait évidemment pas à une simple question de football. Il était également motivé par une volonté commune de gagner de l'argent. L'international portugais s'était vu promettre un salaire record pour rejoindre Al-Nassr, qui, de son côté, comptait bien engranger des millions grâce à « l'effet Ronaldo ».

    Comme l’expliquait alors le président du club, Musalli Al-Muammar, l’arrivée du visage le plus célèbre de la planète s’annonçait « commercialement bénéfique pour nous en termes de rentabilité ».

    Or Al-Nassr est, et reste, la propriété du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui a soutenu cet accord historique car le Royaume voulait faire de Ronaldo l’égérie d’un projet national ambitieux : améliorer son image, diversifier son économie et moderniser ses infrastructures.

    L’attaquant a tenu son rôle : quand il ne marquait pas, il vantait le royaume. Son arrivée pionnière, conjuguée à des émoluments mirobolants, a incité d’autres stars à rejoindre la SPL, jusque-là confidentielle.

    Un seul bémol : malgré ses buts, il ne conquiert aucun trophée, et ce manque de titres reste un vrai problème.

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  • FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

    Une silhouette frustrée

    Qu’on l’aime ou non, la volonté de gagner de Ronaldo demeure incontestable. Peu de joueurs ont affiché un professionnalisme aussi constant au fil de leur carrière. Son dévouement à son métier est unique, et son programme d’entraînement rigoureux est déjà entré dans la légende.

    À Riyad, il a certes continué d’épater ses coéquipiers par son éthique de travail, tout comme il l’avait fait à Manchester, Madrid ou Turin, et il a logiquement aligné les buts dans un championnat moins exigeant. Pourtant, il n’a pas réussi à offrir à Al-Nassr le moindre titre majeur.

    Au fil de la saison 2022-2023 de Saudi Pro League, sa frustration s’est accentuée. En l’espace d’un mois, il a expulsé le ballon avec rage alors qu’Al-Nassr menait 2-0, frappé une bouteille d’eau, s’en pris à son propre banc, contesté avec véhémence une décision arbitrale, bousculé un membre du staff adverse réclamant un selfie, refusé un échange de maillots et plaqué un adversaire au sol comme un lutteur.

    Mais le geste le plus marquant reste celui, obscène, adressé aux supporters d’Al-Hilal – qui le raillaient depuis avant le match à l’aide de chants célébrant Lionel Messi – après une défaite 2-0 au King Fahd International Stadium le 18 avril, poussant certains fans de la SPL à réclamer son exclusion du championnat.


  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    « Ce chapitre est clos. »

    Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer l’irritation de Ronaldo, notamment des rumeurs malveillantes selon lesquelles sa compagne, Georgina Rodríguez, ne se sentait pas à l’aise en Arabie saoudite, ce qui aurait affecté leur relation.

    En réalité, Ronaldo n’appréciait pas Rudi Garcia. À son arrivée à Riyad, Al-Nassr occupait la première place du championnat sous la conduite de l’ancien coach de la Roma. Cependant, le quintuple Ballon d’Or aurait critiqué les choix tactiques du technicien français et joué un rôle clé dans son départ en avril 2023.

    Malheureusement, Al-Nassr n’a guère fait mieux sous les deux techniciens suivants, Luis Castro puis Stefano Pioli, et des doutes sérieux ont surgi quant à la prolongation du contrat de l’attaquant, censé expirer en 2025.

    Un temps annoncé partant pour Al-Hilal, toujours soutenu par le PIF, il aurait ainsi pu disputer la Coupe du monde des clubs estivale aux États-Unis.

    Après la dernière rencontre d’une saison conclue sans qualification pour la Ligue des champions asiatique, il avait même posté sur les réseaux sociaux : « Ce chapitre est terminé. »

    Un mois plus tard, CR7 annonçait pourtant qu’il prolongeait l’aventure avec Al-Nassr. « Même passion, même rêve », a-t-il posté sur Instagram après avoir paraphé un contrat présenté comme le plus lucratif de l’histoire du sport. « Écrivons l’histoire ensemble. »

    Objectif atteint, notamment grâce à l’arrivée de deux compatriotes de très haut niveau.


  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jésus et les « Fab Four »

    C’est essentiellement grâce à Jorge Jesus que Ronaldo n’a pas pu approcher le titre de Saudi Pro League 2023-2024 : l’entraîneur portugais a mené Al-Hilal à un record de 100 points, invaincu.

    Lorsque les rivaux d’Al-Hilal ont décidé de se séparer de Jesus l’année suivante, Al-Nassr n’a pas hésité et a engagé l’ancien entraîneur de Flamengo et du Benfica un peu plus d’un mois après son départ de la Kingdom Arena.

    Le technicien a par ailleurs admis que la décision de Ronaldo de rester au club avait été déterminante dans son choix de rejoindre Al-Nassr, puisqu’il souhaitait lui aussi demeurer à Riyad.

    L’ambitieux mercato estival d’Al-Nassr a aussi pesé : le club a tenu sa promesse de renforcer l’effectif pour la saison 2025-2026 en attirant Kingsley Coman et João Félix, venant épauler Ronaldo et Sadio Mané.

    Porté par sa propre version des « Fab Four », l’effectif remanié d’Al-Nassr a entamé la saison de manière fulgurante, enchaînant dix victoires en dix journées de championnat.

    « Nous sommes tous des joueurs de qualité, et lorsque nous jouons tous les quatre ensemble, comme nous nous entendons bien, tout finit par bien se passer », a déclaré Félix, auteur de 20 buts et 13 passes décisives (records du championnat), sur le site officiel de la SPL.

    « C’est un atout que nous jouions tous ensemble : quand l’un d’entre nous connaît un passage à vide, les trois autres prennent le relais. Si deux fléchissent, les deux autres compensent et maintiennent l’équipe à flot.

    Quand on est tous les quatre au top, on est imbattables en Arabie saoudite. »

    Malheureusement pour Felix et ses coéquipiers, la situation a pris une mauvaise tournure au début de l’année, Al-Nassr ayant perdu 10 points lors d’une série de quatre matchs sans victoire.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Ronaldo observe une grève

    Au vu de la baisse de forme d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo s’attendait à ce que ses dirigeants renforcent l’effectif durant le mercato hivernal. L’entraîneur Jesus partageait cet avis, mais il restait conscient des contraintes budgétaires du club.

    En revanche, Al-Hilal, concurrent direct pour le titre, n’a pas rencontré de telles contraintes et a attiré Benzema, alors à Al-Ittihad, un coup inattendu qui aurait provoqué la colère de Ronaldo, ce dernier estimant que certains clubs détenus par le PIF étaient favorisés. En réaction, le capitaine d’Al-Nassr a observé une grève, déclinant de jouer deux journées consécutives de SPL face à Al-Riyadh puis Al-Ittihad.

    Sans surprise, la Saudi Pro League a mal pris que Ronaldo remette en cause l’intégrité du football saoudien. « La Saudi Pro League repose sur un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles », a déclaré un porte-parole de la ligue.

    « Les clubs disposent de leurs propres conseils d’administration, dirigeants et responsables sportifs. Les décisions de recrutement, de dépenses et de stratégie leur incombent, dans le cadre d’un budget conçu pour assurer la viabilité et l’équilibre compétitif. Ce cadre s’applique de manière égale à l’ensemble de la ligue.

    « Cristiano s’est pleinement investi auprès d’Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout compétiteur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu – aussi important soit-il – ne prend de décisions au-delà de son propre club.

    Les récents transferts illustrent cette autonomie : un club s’est renforcé de manière spectaculaire, un autre a opté pour une stratégie différente, toujours dans le cadre financier approuvé.

    « La compétitivité de la ligue est évidente : quelques points seulement séparent les quatre premiers, la course au titre reste donc ouverte. Ce équilibre démontre que le système fonctionne comme prévu. »

    On ignore si ce communiqué a influencé le retour de Ronaldo. L’attaquant n’a jamais révélé les raisons de sa protestation ni celles de son arrêt de travail, ni même les motifs de sa reprise le 14 février.

    Son retour était crucial : son absence avait constitué un désastre relationnel pour la SPL. N’empêche, la fin du boycott n’a pas enterré la controverse autour de Ronaldo.

  • FBL-KSA-NASSR-AHLIAFP

    « Qui est-ce qu'on poursuit ?... »

    Alors qu’Al-Nassr poursuit sa course au titre, certains rivaux dénoncent un traitement de faveur dont bénéficierait le club aux yeux des arbitres.

    Après le match nul 1-1 concédé par Al-Ahli, troisième du classement, face à Al-Fayha le 7 avril, Ivan Toney a dénoncé deux « penalties évidents » refusés à son équipe. Interrogé sur les bénéficiaires de ces décisions défavorables à Al-Ahli, le meilleur buteur de la SPL a répondu : « Nous savons qui. Qui sommes-nous en train de rattraper ?... Si vous voulez que j’en dise plus, je peux en dire plus, ça risque de me causer des ennuis mais je suis un homme qui dit les choses telles qu’elles sont. »

    Plus tard, sur les réseaux sociaux, Toney a ajouté : « On voit clairement ce qui influence les décisions ici », tandis que son coéquipier Galeno se montrait encore plus direct, affirmant que la SPL ferait tout aussi bien de « remettre le trophée dès maintenant » à Al-Nassr. « C’est ce qu’ils veulent », a écrit le Brésilien. « Ils veulent nous éliminer du championnat par tous les moyens. Ils veulent remettre le trophée à une seule personne. C’est un manque total de respect envers notre club. »

    Ronaldo, visiblement peu impressionné par ces accusations, a balayé l’idée d’un quelconque ordre donné aux officiels pour offrir le titre à son équipe.

    « J’ai été le premier à rejoindre la ligue et les autres sont venus ici à cause de moi, donc ils devraient respecter la ligue, ils devraient respecter le projet, ils devraient respecter les arbitres car même s’ils ne prennent pas toujours les meilleures décisions, ce sont des êtres humains, ils font des erreurs », a déclaré Ronaldo à son ancien coéquipier de Manchester United, Rio Ferdinand.

    « Je pense donc que la SPL devrait organiser une grande réunion et établir des règles. Sinon, je ne pense pas que la ligue continuera à se développer dans les années à venir. »

    Il a par ailleurs réitéré un argument avancé avant même son arrivée : selon lui, c’est Al-Nassr – et non Al-Ahli ou tout autre rival – qui subirait les ingérences extérieures.

    « Nous devons nous battre plus dur pour gagner sur le terrain, car nous savons que d’autres clubs ont du pouvoir en dehors du terrain. C’est la vérité. C’est un fait », a-t-il tranché.

    « Mais je ne souhaite pas m’exprimer là-dessus pour le moment. J’en dirai plus en fin de saison sur de nombreux sujets, car je me suis tu pendant plusieurs semaines. »

  • TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    Tu craques sous la pression ?

    Fidèle à son image, Ronaldo a répondu aux critiques d’Al-Ahli en inscrivant un but lors d’une victoire cruciale 2-0 contre Toney et ses coéquipiers fin avril. Cependant, une défaite surprise 3-1 face à l’Al-Qadsiah de Brendan Rodgers a permis à Al-Hilal de revenir à portée du leader, ce qui a conduit à un match potentiellement décisif pour le titre contre Al-Nassr la semaine dernière.

    Une victoire aurait offert à Al-Nassr une avance insurmontable en tête du classement, et l’équipe était à quelques secondes du sacre lorsque Bento, malheureux, a marqué contre son camp, offrant le nul à Al-Hilal. Remplacé plus tôt, Ronaldo n’a pu réprimer un sourire amer sur le banc, tandis que les supporters d’Al-Nassr redoutaient de voir le titre leur échapper encore.

    Comme le souligne Haytham Elhalmoush, rédacteur en chef adjoint de GOALArabia : « Personne ne croyait vraiment qu’Al-Nassr allait gagner. L’équipe avait une réputation similaire à celle de l’Inter, de l’Atlético de Madrid ou d’Arsenal avant leur titre, c’est-à-dire une grande équipe avec un large public, mais surtout connue pour buter sur la dernière marche de la Saudi Pro League. Beaucoup pensaient que sa signature suffirait à changer la donne, mais ce ne fut pas le cas.

    Ils n’avaient remporté ni le championnat, ni la coupe, ni la Ligue des champions asiatique, malgré la présence non seulement de Ronaldo, mais aussi de Sadio Mané, Marcelo Brozović et des autres grands noms arrivés ensuite, sans oublier plusieurs excellents joueurs saoudiens. Ils n’ont toujours pas franchi le dernier palier. Tout s’est joué sur le mental, et cette équipe n’a pas su tenir la pression dans le money time. »

    Le sentiment que l’équipe allait encore craquer s’est renforcé après la défaite surprise des hommes de Jesus face à Gamba Osaka en finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 (l’équivalent asiatique de la Ligue Europa), samedi dernier.

    À ce moment-là, même Ronaldo avait perdu son sourire : à la fin du match, le joueur de 41 ans a filé directement vers le tunnel, délaissant ses coéquipiers partis récupérer leur médaille de finaliste. Après plusieurs mois au club, il n’avait toujours pas réussi à effacer l’étiquette de plus grand « perdant » du football saoudien collée à Al-Nassr.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mission accomplie

    Dans une atmosphère électrique mêlant tension et scepticisme, Al-Nassr a abordé son dernier match de Saudi Professional League face à Damac, jeudi soir. Une victoire était impérative pour le titre, et les locaux ont cette fois-ci rempli leur mission.

    Mane a ouvert le score d’une tête sur corner, puis Kingsley Coman a doublé la mise d’une frappe limpide aux abords de la surface. Les visiteurs, en lutte pour leur maintien, ont réduit le score sur penalty, mais Ronaldo a alors pris les choses en main.

    Le Portugais a d’abord porté le score à 3-1 d’un coup franc croisé qui a échappé à une défense compacte pour finir sa course dans le coin inférieur droit des filets, avant de sceller la victoire – et le titre – d’une frappe à bout portant à neuf minutes de la fin.

    Des larmes ont alors brillé dans ses yeux alors qu’il regagnait le rond central après son deuxième but. Il savait sa mission accomplie, même si elle avait pris plus de temps que prévu. Plus de trois ans après son arrivée, il tenait enfin un trophée « majeur » et s’est effondré en quittant la pelouse sous une ovation debout, peu avant le coup de sifflet final.

    Nombre d’observateurs ont été surpris par ses larmes, mais si ce titre de champion de SPL n’avait peut-être qu’une importance relative pour le football mondial, il représentait tout pour Ronaldo.

    « Les gens se demandaient si Ronaldo se souciait vraiment d’Al-Nassr et de son héritage en Arabie saoudite. Ou s’il ne se souciait que de lui-même et de l’argent qu’il gagnait », explique Elhalmoush. « Mais nous l’avions déjà vu pleurer après des défaites dans de grands matchs, car il semble vraiment apprécier le club et les supporters. Il s’est impliqué bien plus que prévu : il est désormais copropriétaire de l’équipe et apprécie même la culture saoudienne.

    « Bien sûr, il nourrit des objectifs personnels, comme atteindre les 1 000 buts ou jouer professionnellement avec son fils, ce qui pourrait se concrétiser cet été avec l’arrivée de Cristiano Junior chez les pros d’Al-Nassr. Il devait aussi répondre aux attentes liées à son statut de fer de lance de la révolution du football saoudien.

    « Mais je pense que c’était important pour lui, d’un point de vue purement personnel. Oui, l’argent est génial, son style de vie est génial, et tout tourne autour de lui, mais, en fin de compte, c’est juste un personnage incroyablement compétitif, un très grand professionnel qui ne souhaite rien d’autre que gagner.

    C’est pourquoi de nombreux observateurs neutres le soutenaient : il avait prouvé sa passion et son engagement envers un championnat bien inférieur au sien avant son arrivée. Même si l’on n’est pas supporter de Ronaldo, le voir pleurer après le match en dit long sur son caractère. »