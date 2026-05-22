Des crises de colère aux larmes de joie ! Comment un Cristiano Ronaldo très ému a réussi à mettre fin à sa disette de titres avec Al-Nassr

Dans une atmosphère électrique mêlant tension et scepticisme, Al-Nassr a abordé son dernier match de Saudi Professional League face à Damac, jeudi soir. Une victoire était impérative pour le titre, et les locaux ont cette fois-ci rempli leur mission.

Mane a ouvert le score d’une tête sur corner, puis Kingsley Coman a doublé la mise d’une frappe limpide aux abords de la surface. Les visiteurs, en lutte pour leur maintien, ont réduit le score sur penalty, mais Ronaldo a alors pris les choses en main.

Le Portugais a d’abord porté le score à 3-1 d’un coup franc croisé qui a échappé à une défense compacte pour finir sa course dans le coin inférieur droit des filets, avant de sceller la victoire – et le titre – d’une frappe à bout portant à neuf minutes de la fin.

Des larmes ont alors brillé dans ses yeux alors qu’il regagnait le rond central après son deuxième but. Il savait sa mission accomplie, même si elle avait pris plus de temps que prévu. Plus de trois ans après son arrivée, il tenait enfin un trophée « majeur » et s’est effondré en quittant la pelouse sous une ovation debout, peu avant le coup de sifflet final.

Nombre d’observateurs ont été surpris par ses larmes, mais si ce titre de champion de SPL n’avait peut-être qu’une importance relative pour le football mondial, il représentait tout pour Ronaldo.

« Les gens se demandaient si Ronaldo se souciait vraiment d’Al-Nassr et de son héritage en Arabie saoudite. Ou s’il ne se souciait que de lui-même et de l’argent qu’il gagnait », explique Elhalmoush. « Mais nous l’avions déjà vu pleurer après des défaites dans de grands matchs, car il semble vraiment apprécier le club et les supporters. Il s’est impliqué bien plus que prévu : il est désormais copropriétaire de l’équipe et apprécie même la culture saoudienne.

« Bien sûr, il nourrit des objectifs personnels, comme atteindre les 1 000 buts ou jouer professionnellement avec son fils, ce qui pourrait se concrétiser cet été avec l’arrivée de Cristiano Junior chez les pros d’Al-Nassr. Il devait aussi répondre aux attentes liées à son statut de fer de lance de la révolution du football saoudien.

« Mais je pense que c’était important pour lui, d’un point de vue purement personnel. Oui, l’argent est génial, son style de vie est génial, et tout tourne autour de lui, mais, en fin de compte, c’est juste un personnage incroyablement compétitif, un très grand professionnel qui ne souhaite rien d’autre que gagner.

C’est pourquoi de nombreux observateurs neutres le soutenaient : il avait prouvé sa passion et son engagement envers un championnat bien inférieur au sien avant son arrivée. Même si l’on n’est pas supporter de Ronaldo, le voir pleurer après le match en dit long sur son caractère. »



