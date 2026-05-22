Des crises de colère aux larmes de joie ! Comment un Cristiano Ronaldo très ému a réussi à mettre fin à sa disette de titres avec Al-Nassr et à remporter le championnat de Saudi Pro League

Dans une atmosphère électrique, marquée par la tension et l’incertitude, Al-Nassr a abordé son dernier match de Saudi Professional League face à Damac, jeudi soir. Une victoire était impérative pour le club local afin de décrocher le titre, et les joueurs ont répondu présents.

Mane a ouvert le score d’une tête sur corner, puis Coman a doublé la mise d’une frappe splendide à l’entrée de la surface. Les visiteurs, pourtant menacés de relégation, ont réduit le score sur penalty.

Le Portugais a d’abord porté le score à 3-1 d’un centre-tir qui a échappé à une défense compacte pour finir sa course dans le coin inférieur droit des filets, avant de sceller la victoire – et le titre – d’une frappe à bout portant à neuf minutes de la fin.

Des larmes ont alors brillé dans ses yeux alors qu’il regagnait le rond central après son deuxième but : la mission, entamée il y a plus de trois ans, était enfin accomplie. Sous les ovations debout, il a quitté le terrain quelques instants avant le coup de sifflet final, visiblement ému.

Nombre d’observateurs extérieurs ont été surpris par ses larmes, mais si le titre de champion de la SPL conquise par Ronaldo importait peu au football mondial, il comptait pour lui plus que tout.

« Les gens se demandaient si Ronaldo se souciait vraiment d’Al-Nassr et de son héritage en Arabie saoudite. Ou s’il ne se souciait que de lui-même et de l’argent qu’il gagnait », explique Elhalmoush. « Mais nous l’avions déjà vu pleurer après des défaites dans de grands matchs, car il semble vraiment apprécier le club et les supporters. Il s’est impliqué bien plus que prévu, il est désormais copropriétaire de l’équipe et il apprécie même la culture saoudienne.

Il nourrit par ailleurs des objectifs personnels, tels que franchir le seuil des 1 000 buts ou jouer professionnellement avec son fils ; Cristiano Junior devrait d’ailleurs intégrer l’équipe première d’Al-Nassr cet été. En tant que figure de proue de la révolution du football saoudien, il était aussi attendu au tournant pour décrocher ce premier titre.

« Mais je pense que c’était important pour lui, d’un point de vue purement personnel. Oui, l’argent est formidable, son style de vie est formidable, et tout tourne autour de lui, mais, en fin de compte, c’est juste un personnage incroyablement compétitif, un très grand professionnel qui ne souhaite rien d’autre que gagner.

C’est pourquoi de nombreux observateurs neutres le soutenaient : il avait prouvé sa passion et son engagement envers un championnat bien inférieur au sien avant son arrivée. Même si l’on n’est pas supporter de Ronaldo, le voir pleurer après le match en dit long sur son caractère. »