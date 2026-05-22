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Mark Doyle

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Des crises de colère aux larmes de joie ! Comment un Cristiano Ronaldo très ému a réussi à mettre fin à sa disette de titres avec Al-Nassr et à remporter le championnat de Saudi Pro League

Analysis
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
FEATURES
Al Nasr FC vs Damac FC

L'attente est terminée : Cristiano Ronaldo a enfin réussi son coup. Il a remporté la Saudi Pro League avec Al-Nassr. Cette nouvelle provoquera sans doute un simple haussement d'épaules chez beaucoup de gens. D'autres, en revanche, y verront une véritable source d'amertume. Ce qui est intéressant, cependant, c'est de mesurer à quel point ce premier trophée majeur avec Al-Nassr comptait pour Ronaldo.

L’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football, quintuple Ballon d’Or, a déjà conquis plusieurs championnats en Angleterre, en Espagne et en Italie. Pourtant, jeudi soir, il a fêté la victoire décisive d’Al-Nassr contre Damac comme s’il découvrait un premier titre.

On comprend aisément pourquoi : ce huitième titre de champion, l’un des plus difficiles de sa carrière, lui a enfin échappé.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    Un coup financier judicieux

    Le transfert surprise de Ronaldo au Moyen-Orient en 2023 ne se résumait évidemment pas à une simple question de football. Il était également motivé par une volonté commune de gagner de l'argent. L'international portugais s'était vu promettre un salaire record pour rejoindre Al-Nassr, qui, de son côté, comptait bien engranger des millions grâce à « l'effet Ronaldo ».

    Comme l’expliquait alors le président du club, Musalli Al-Muammar, l’arrivée du visage le plus célèbre de la planète s’annonçait « commercialement bénéfique pour nous en termes de rentabilité ».

    Or Al-Nassr est, et reste, la propriété du Fonds public d’investissement (PIF) d’Arabie saoudite, qui a financé ce transfert historique afin que le quintuple Ballon d’Or devienne l’égérie d’un projet national ambitieux : améliorer l’image du royaume, diversifier son économie et moderniser ses infrastructures.

    L’attaquant a tenu son rôle : quand il ne marquait pas, il vantait le royaume. Son arrivée pionnière, conjuguée à des émoluments mirobolants, a incité d’autres stars à rejoindre la SPL jusqu’alors confidentielle.

    Un seul bémol : malgré ses buts, Ronaldo n’a pas encore remporté de trophée, et ce manque de titres reste un véritable problème.

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  • FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

    Un joueur visiblement frustré

    Qu’on l’admire ou qu’on le critique, une chose est certaine : la volonté de gagner de Cristiano Ronaldo demeure incontestable. Jamais un joueur n’a affiché un professionnalisme aussi absolu dans l’histoire du football. Son dévouement à son métier est unique, et son programme d’entraînement légendaire en témoigne.

    Malgré des performances individuelles impressionnantes, marquées par une éthique de travail irréprochable et des buts inscrits avec régularité dans un championnat moins exigeant, le quintuple Ballon d’Or n’a pas réussi à conduire son équipe vers un titre majeur.

    Au fil de la saison 2022-2023 de SPL, sa frustration s’est accentuée. En l’espace d’un mois, il a successivement donné un coup de pied rageur dans le ballon alors qu’Al-Nassr menait 2-0, frappé une bouteille d’eau, s’en pris à son propre banc, piqué une crise à la suite d’une décision controversée, bousculé un membre du staff adverse qui réclamait un selfie, refusé un échange de maillots et plaqué un adversaire au sol comme un lutteur.

    Mais le geste le plus marquant reste celui, obscène, adressé aux supporters d’Al-Hilal – qui le provoquaient depuis avant le match avec des chants en l’honneur de Lionel Messi – après une défaite 2-0 au King Fahd International Stadium le 18 avril, poussant certains fans de la SPL à réclamer son exclusion du championnat.


  • « Ce chapitre est clos… » Le match prend fin, le score est acquis, il est temps de tourner la page.

    Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer l’irritation de Ronaldo, dont des rumeurs malveillantes affirmant que sa compagne, Georgina Rodríguez, ne s’acclimatait pas à la vie en Arabie saoudite et que leur relation s’en trouvait fragilisée.

    En réalité, Ronaldo exprimait un malaise vis-à-vis de Rudi Garcia. À son arrivée à Riyad, Al-Nassr occupait la première place du championnat sous la conduite de l’ancien coach de la Roma. Cependant, le quintuple Ballon d’Or aurait critiqué les choix tactiques de Garcia et pesé de tout son poids dans la décision de limoger le technicien français en avril 2023.

    Malheureusement, Al-Nassr n’a guère fait mieux sous les deux techniciens suivants, Luis Castro puis Stefano Pioli, et des doutes sérieux ont surgi quant à la prolongation du contrat de l’attaquant, censé expirer en 2025.

    Un temps annoncé partant pour Al-Hilal, toujours soutenu par le PIF, il aurait ainsi pu disputer la Coupe du monde des clubs estivale aux États-Unis.

    Après la dernière rencontre d’une saison conclue sans qualification pour la Ligue des champions asiatique, il avait même posté sur les réseaux sociaux : « Ce chapitre est terminé. »

    Un mois plus tard, CR7 annonçait pourtant qu’il prolongeait l’aventure avec Al-Nassr. « Même passion, même rêve », a-t-il posté sur Instagram après avoir paraphé un contrat présenté comme le plus lucratif de l’histoire du sport. « Écrivons l’histoire ensemble. »

    Objectif atteint, notamment grâce à l’arrivée de deux compatriotes de très haut niveau.


  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jésus et les « Fab Four »

    C’est essentiellement grâce à Jorge Jesus que Ronaldo n’a même pas été en mesure de se rapprocher du titre de la Saudi Pro League 2023-2024, l’entraîneur portugais ayant permis à Al-Hilal d’établir un record en totalisant 100 points, sans connaître la moindre défaite.

    Lorsque les rivaux d’Al-Hilal ont décidé de se séparer de Jesus l’année suivante, Al-Nassr n’a pas hésité et a engagé l’ancien mentor de Flamengo et du Benfica un peu plus d’un mois après son départ de la Kingdom Arena.

    Le technicien a par ailleurs admis que la décision de Ronaldo de rester au club avait été déterminante dans son choix de rejoindre Al-Nassr, puisqu’il souhaitait lui-même poursuivre son aventure à Riyad.

    L’ambitieux mercato estival d’Al-Nassr a aussi pesé : le club a tenu sa promesse de renforcer l’effectif en vue de la saison 2025-2026 en recrutant Kingsley Coman et João Félix, qui viennent épauler Ronaldo et Sadio Mané.

    Porté par sa propre version des « Fab Four », l’Al-Nassr version Jesus a entamé la saison de manière fulgurante, en enchaînant dix victoires en dix journées.

    « Nous sommes tous des joueurs de qualité, et en jouant tous les quatre ensemble, comme nous nous entendons bien, les choses finissent par bien se passer », a déclaré Félix, auteur de 20 buts et 13 passes décisives (un record du championnat), sur le site officiel de la SPL.

    « C’est un atout que nous jouions tous ensemble : quand l’un d’entre nous connaît un passage à vide, les trois autres prennent le relais. Si deux sont en difficulté, les deux autres compensent et finissent par tirer l’équipe vers le haut.

    Quand on est tous les quatre au top, on est imbattables en Arabie saoudite. »

    Malheureusement pour Felix et ses coéquipiers, la situation s’est dégradée au tournant de l’année : Al-Nassr a perdu 10 points lors d’une série de quatre matchs sans victoire.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Ronaldo observe une grève

    Au vu de la baisse de forme d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo s’attendait à ce que ses dirigeants renforcent l’effectif lors du mercato hivernal. L’entraîneur Jesus partageait cet avis, mais il restait conscient des contraintes budgétaires du club.

    En revanche, Al-Hilal, concurrent direct pour le titre, n’a pas rencontré de telles contraintes et a attiré Karim Benzema, jusqu’alors à Al-Ittihad, un coup de théâtre hivernal qui aurait exaspéré Ronaldo, convaincu que certains clubs détenus par le PIF bénéficient d’un traitement de faveur. En réaction, le capitaine d’Al-Nassr a observé une grève de deux journées de SPL, refusant de fouler la pelouse face à Al-Riyadh puis Al-Ittihad.

    Sans surprise, la Saudi Pro League a mal pris le fait que Ronaldo remette en question l’intégrité du football saoudien. « La Saudi Pro League repose sur un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles », a déclaré un porte-parole de la ligue.

    « Les clubs disposent de leurs propres conseils d’administration, dirigeants et responsables sportifs. Les décisions de recrutement, de dépenses et de stratégie leur incombent, dans le cadre d’un budget conçu pour assurer la viabilité et l’équilibre compétitif. Ce cadre s’applique de manière égale à l’ensemble de la ligue.

    « Cristiano s’est pleinement investi auprès d’Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l’ambition du club. Comme tout compétiteur d’élite, il veut gagner. Mais aucun individu – aussi important soit-il – ne prend de décisions au-delà de son propre club.

    Les récents transferts illustrent cette autonomie : un club s’est renforcé de manière spectaculaire, un autre a opté pour une stratégie différente, toujours dans le cadre financier approuvé.

    « La compétitivité de la ligue est évidente : avec seulement quelques points d’écart entre les quatre premiers, la course au titre reste plus ouverte que jamais. Ce niveau d’équilibre prouve que le système fonctionne comme prévu. »

    On ignore si ce communiqué a influencé le retour de Ronaldo. L’attaquant n’a jamais révélé les raisons de sa protestation ni celles de son arrêt de travail, ni même les motifs de sa reprise le 14 février.

    Son retour était crucial : son absence avait constitué un désastre relationnel pour la SPL. N’empêche, la fin du boycott n’a pas enterré la controverse autour de Ronaldo.

  • « Qui est-ce qu'on poursuit ? »

    Alors qu'Al-Nassr poursuit sa course au titre, certains rivaux dénoncent un traitement de faveur arbitral en faveur du leader du championnat.

    Après le match nul 1-1 concédé par Al-Ahli, troisième du classement, face à Al-Fayha le 7 avril, Ivan Toney a dénoncé deux « penalties évidents » sifflés contre son équipe. Interrogé sur l’équipe qui profitait de ces décisions défavorables à Al-Ahli, le meilleur buteur de la SPL a répondu : « Nous savons qui. Qui sommes-nous en train de rattraper ? Si vous voulez que j’en dise plus, je peux le faire, cela pourrait me causer des ennuis, mais je suis un homme qui dit les choses telles qu’elles sont. »

    Plus tard, sur les réseaux sociaux, Toney a ajouté : « On voit bien ce qui influence les décisions ici », tandis que son coéquipier Galeno se montrait encore plus direct, affirmant que la SPL ferait tout aussi bien de « remettre le trophée dès maintenant » à Al-Nassr. « C’est ce qu’ils veulent », a écrit le Brésilien. « Ils veulent nous élimer du championnat par tous les moyens. Ils veulent remettre le trophée à une seule personne. C’est un manque total de respect envers notre club. »

    Ronaldo, lui, n’a manifestement pas été impressionné par ces allégations selon lesquelles les officiels auraient reçu l’ordre d’offrir le titre à son club.

    « J’ai été le premier à rejoindre la ligue et les autres sont venus ici à cause de moi, donc ils devraient respecter la ligue, ils devraient respecter le projet, ils devraient respecter les arbitres car même s’ils ne prennent pas toujours les meilleures décisions, ce sont des êtres humains, ils font des erreurs », a déclaré Ronaldo à son ancien coéquipier de Manchester United, Rio Ferdinand.

    « Je pense donc que la SPL devrait organiser une grande réunion et établir des règles. Sinon, je ne pense pas que la ligue continuera à se développer dans les années à venir. »

    Il a par ailleurs réitéré un argument avancé avant même son arrivée : selon lui, c’est Al-Nassr – et non Al-Ahli ou tout autre rival – qui subirait les ingérences extérieures.

    « Nous devons nous battre encore plus dur pour gagner sur le terrain, car nous savons que d’autres clubs ont du pouvoir en dehors du terrain. C’est la vérité. C’est un fait », a-t-il tranché.

    « Mais je ne souhaite pas en parler maintenant. J’aborderai de nombreuses questions en fin de saison, car je me suis tu pendant plusieurs semaines. »

  • TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    Tu craques sous la pression ?

    Fidèle à son image, Cristiano Ronaldo a d’abord répondu aux critiques d’Al-Ahli en inscrivant un but lors d’une victoire cruciale 2-0 contre Toney et ses coéquipiers fin avril. Cependant, une défaite surprise 3-1 face à l’Al-Qadsiah de Brendan Rodgers a permis à Al-Hilal de revenir dans la course au titre, entraînant un match qui aurait pu s’avérer décisif pour Al-Nassr la semaine dernière.

    Une victoire aurait offert à Al-Nassr une avance insurmontable en tête du classement, et l’équipe était à quelques secondes du sacre lorsque le gardien Bento a marqué contre son camp, offrant le nul à Al-Hilal. Remplacé, Ronaldo n’a pu réprimer un sourire amer sur le banc, tandis que les supporters d’Al-Nassr redoutaient de voir le titre leur échapper encore.

    Comme le souligne Haytham Elhalmoush, rédacteur en chef adjoint de GOALArabia : « Personne ne croyait vraiment qu’Al-Nassr allait gagner. L’équipe avait une réputation similaire à celle de l’Inter, de l’Atlético de Madrid ou d’Arsenal avant leur titre, c’est-à-dire une grande équipe avec un large public, mais surtout connue pour buter sur le dernier obstacle de la Saudi Pro League. Beaucoup pensaient que sa signature suffirait à changer la donne, mais ce ne fut pas le cas.

    Ils n’avaient remporté ni le championnat, ni la coupe, ni la Ligue des champions asiatique, malgré la présence non seulement de Ronaldo, mais aussi de Sadio Mané, Marcelo Brozović et des autres stars arrivées après lui, sans oublier plusieurs excellents joueurs saoudiens. Ils n’ont toujours pas franchi le dernier palier. Tout s’est joué sur le mental, et cette équipe n’a pas su tenir la pression dans le money time. »

    Le sentiment que l’équipe allait encore craquer s’est renforcé après la défaite surprise des hommes de Jesus face à Gamba Osaka en finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 (l’équivalent asiatique de la Ligue Europa) samedi dernier.

    À la fin de la rencontre, même Cristiano Ronaldo, 41 ans, a quitté la pelouse sans même récupérer sa médaille de finaliste, une image éloquente de la déception ambiante. Après plusieurs mois au club, le quintuple Ballon d’Or n’a pas encore réussi à effacer cette étiquette de « perdant », collée à Al-Nassr par ses détracteurs.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mission accomplie

    Dans une atmosphère électrique, marquée par la tension et l’incertitude, Al-Nassr a abordé son dernier match de Saudi Professional League face à Damac, jeudi soir. Une victoire était impérative pour le club local afin de décrocher le titre, et les joueurs ont répondu présents.

    Mane a ouvert le score d’une tête sur corner, puis Coman a doublé la mise d’une frappe splendide à l’entrée de la surface. Les visiteurs, pourtant menacés de relégation, ont réduit le score sur penalty.

    Le Portugais a d’abord porté le score à 3-1 d’un centre-tir qui a échappé à une défense compacte pour finir sa course dans le coin inférieur droit des filets, avant de sceller la victoire – et le titre – d’une frappe à bout portant à neuf minutes de la fin.

    Des larmes ont alors brillé dans ses yeux alors qu’il regagnait le rond central après son deuxième but : la mission, entamée il y a plus de trois ans, était enfin accomplie. Sous les ovations debout, il a quitté le terrain quelques instants avant le coup de sifflet final, visiblement ému.

    Nombre d’observateurs extérieurs ont été surpris par ses larmes, mais si le titre de champion de la SPL conquise par Ronaldo importait peu au football mondial, il comptait pour lui plus que tout.

    « Les gens se demandaient si Ronaldo se souciait vraiment d’Al-Nassr et de son héritage en Arabie saoudite. Ou s’il ne se souciait que de lui-même et de l’argent qu’il gagnait », explique Elhalmoush. « Mais nous l’avions déjà vu pleurer après des défaites dans de grands matchs, car il semble vraiment apprécier le club et les supporters. Il s’est impliqué bien plus que prévu, il est désormais copropriétaire de l’équipe et il apprécie même la culture saoudienne.

    Il nourrit par ailleurs des objectifs personnels, tels que franchir le seuil des 1 000 buts ou jouer professionnellement avec son fils ; Cristiano Junior devrait d’ailleurs intégrer l’équipe première d’Al-Nassr cet été. En tant que figure de proue de la révolution du football saoudien, il était aussi attendu au tournant pour décrocher ce premier titre.

    « Mais je pense que c’était important pour lui, d’un point de vue purement personnel. Oui, l’argent est formidable, son style de vie est formidable, et tout tourne autour de lui, mais, en fin de compte, c’est juste un personnage incroyablement compétitif, un très grand professionnel qui ne souhaite rien d’autre que gagner.

    C’est pourquoi de nombreux observateurs neutres le soutenaient : il avait prouvé sa passion et son engagement envers un championnat bien inférieur au sien avant son arrivée. Même si l’on n’est pas supporter de Ronaldo, le voir pleurer après le match en dit long sur son caractère. »