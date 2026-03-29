Getty Images Sport
Traduit par
« Des contrôles que je n'ai jamais vus de ma vie ! » - Le sélectionneur français Didier Deschamps s'insurge contre les mesures de sécurité américaines à l'approche de la Coupe du monde
Des cauchemars logistiques aux États-Unis
Deschamps n'a pas été impressionné par les protocoles de sécurité rigoureux en vigueur dans les aéroports américains. Le sélectionneur, qui peaufine son effectif en vue de la Coupe du monde 2026, a admis que l'intensité des contrôles dépassait tout ce qu'il avait connu auparavant au cours de sa longue carrière.
Lors d'une conférence de presse avant le match de dimanche contre la Colombie dans le Maryland, Deschamps a fait part de sa surprise face aux protocoles rigoureux rencontrés à son arrivée. « À notre arrivée, nous avons passé un temps fou à l'aéroport, avec des contrôles que je n'avais jamais vus de ma vie. Nous nous adaptons », a expliqué l'entraîneur aux journalistes.
- AFP
Durée des trajets et préparation au tournoi
Ce stage est considéré comme une répétition générale en vue de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si l'équipe a pu profiter de températures plus clémentes pendant cette période, Deschamps est parfaitement conscient que les distances considérables et les temps de trajet constitueront un facteur déterminant lorsque le tournoi débutera en juin. « En ce qui concerne la température, tout va bien. Nous avons des problèmes dont j’avais conscience et qui persistent, notamment en ce qui concerne les temps de trajet », a noté Deschamps.
S'adapter à l'environnement américain
Le staff technique français, dont l'adjoint Guy Stephan, a déjà inspecté les sites et s'est entretenu avec des joueurs ayant participé à la Coupe du monde des clubs afin de recueillir des informations. Deschamps s'inquiète de la distance entre les centres d'entraînement et les stades, soulignant que les obligations médiatiques peuvent à elles seules nécessiter un trajet de 45 minutes dans chaque sens.
« Le fait d’être allés à Boston est une répétition importante pour nous, car c’est là que nous allons nous rendre », a expliqué Deschamps. « J’étais là-bas avec Guy Stephan pour les demi-finales et la finale de la Coupe du monde des clubs, afin de discuter avec les joueurs qui y étaient. Il y a différentes situations qui entraînent plus ou moins de complications. Nous devons veiller à les limiter et à nous adapter. Il y aura une chaleur supplémentaire cet été, la récupération sera importante. Mais les obligations médiatiques se déroulent au stade du match, qui se trouve à 45 minutes du centre d’entraînement. En jouant à 15 h ou 17 h, il ne reste pas beaucoup d’heures avant. À 21 h, nous pouvons nous en sortir. Nous nous adapterons et ferons de notre mieux pour dépenser moins d’énergie dans tout ce qui se passe en dehors du terrain. »
- Getty Images Sport
Des tests décisifs avant la composition définitive de l'équipe
La victoire de jeudi au Gillette Stadium face au Brésil a déjà donné un avant-goût de ce qui les attend, puisque les Bleus retourneront sur ce même terrain pour affronter la Norvège lors de leur match de phase de groupes, le 26 juin. Leur prochain match amical contre la Colombie sera la dernière occasion pour Deschamps d'évaluer son effectif avant d'annoncer sa liste définitive pour cet été.