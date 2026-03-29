« Des contrôles que je n'ai jamais vus de ma vie ! » - Le sélectionneur français Didier Deschamps s'insurge contre les mesures de sécurité américaines à l'approche de la Coupe du monde

Le staff technique français, dont l'adjoint Guy Stephan, a déjà inspecté les sites et s'est entretenu avec des joueurs ayant participé à la Coupe du monde des clubs afin de recueillir des informations. Deschamps s'inquiète de la distance entre les centres d'entraînement et les stades, soulignant que les obligations médiatiques peuvent à elles seules nécessiter un trajet de 45 minutes dans chaque sens.

« Le fait d’être allés à Boston est une répétition importante pour nous, car c’est là que nous allons nous rendre », a expliqué Deschamps. « J’étais là-bas avec Guy Stephan pour les demi-finales et la finale de la Coupe du monde des clubs, afin de discuter avec les joueurs qui y étaient. Il y a différentes situations qui entraînent plus ou moins de complications. Nous devons veiller à les limiter et à nous adapter. Il y aura une chaleur supplémentaire cet été, la récupération sera importante. Mais les obligations médiatiques se déroulent au stade du match, qui se trouve à 45 minutes du centre d’entraînement. En jouant à 15 h ou 17 h, il ne reste pas beaucoup d’heures avant. À 21 h, nous pouvons nous en sortir. Nous nous adapterons et ferons de notre mieux pour dépenser moins d’énergie dans tout ce qui se passe en dehors du terrain. »