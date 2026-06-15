Des contacts auraient été établis ces derniers jours avec Michael Olise : le Real Madrid ne serait pas disposé à renoncer à la piste menant à la star du FC Bayern

Selon les dernières informations, le FC Bayern n’envisage toujours pas de céder Olise au Real Madrid pour le moment. Il y a environ une semaine et demie, lorsque les premières rumeurs ont circulé selon lesquelles le Real Madrid serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour racheter le contrat de l’attaquant à la Säbener Straße, le club munichois a immédiatement démenti ces informations. Toute tentative de séduction a été stoppée net.

Cette position, réaffirmée quel que soit le montant de l’offre, semble inflexible. Si le journaliste Jose Luis Diaz évoque une éventuelle ouverture des discussions à partir de 200 millions d’euros, il paraît peu probable que le champion en titre accepte de lancer un nouveau chantier sportif en cédant Olise.

Selon L’Équipe, un membre anonyme du conseil d’administration bavarois aurait même affirmé ne pas vouloir céder le joueur de 24 ans, même contre un chèque de 500 millions d’euros : « Olise n’a pas de prix. Je ne suis même pas sûr que le Real pourrait obtenir ne serait-ce qu’un pied d’Olise pour 150 millions d’euros. »

L’expert en transferts Fabrizio Romano confirme cette position : selon ses sources, le club bavarois ne souhaite pas entamer la moindre négociation avec le Real. « Le FC Bayern a fermé la porte, tant en privé qu’en public, et ne veut mener aucune discussion », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.