Selon le rédacteur en chef d’AS, Jose Felix Diaz, le Real Madrid de Florentino Perez ne compte pas en rester là après le refus du champion d’Allemagne.
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Des contacts auraient été établis ces derniers jours avec Michael Olise : le Real Madrid ne serait pas disposé à renoncer à la piste menant à la star du FC Bayern
Selon ces informations, des émissaires du vice-champion de Liga ont récemment approché Olise pour sonder sa disponibilité en vue d’un transfert estival, a révélé Diaz lors d’une interview accordée au célèbre animateur radio espagnol Ruben Martin sur la chaîne YouTube de ce dernier.
Selon Diaz, le recrutement de l’international français de 24 ans est « le grand objectif » de Florentino Perez, qui voit son nom « régulièrement cité parmi les joueurs les plus convoités ».
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Le FC Bayern met un veto au transfert de Michael Olise.
Selon les dernières informations, le FC Bayern n’envisage toujours pas de céder Olise au Real Madrid pour le moment. Il y a environ une semaine et demie, lorsque les premières rumeurs ont circulé selon lesquelles le Real Madrid serait prêt à débourser 150 millions d’euros pour racheter le contrat de l’attaquant à la Säbener Straße, le club munichois a immédiatement démenti ces informations. Toute tentative de séduction a été stoppée net.
Cette position, réaffirmée quel que soit le montant de l’offre, semble inflexible. Si le journaliste Jose Luis Diaz évoque une éventuelle ouverture des discussions à partir de 200 millions d’euros, il paraît peu probable que le champion en titre accepte de lancer un nouveau chantier sportif en cédant Olise.
Selon L’Équipe, un membre anonyme du conseil d’administration bavarois aurait même affirmé ne pas vouloir céder le joueur de 24 ans, même contre un chèque de 500 millions d’euros : « Olise n’a pas de prix. Je ne suis même pas sûr que le Real pourrait obtenir ne serait-ce qu’un pied d’Olise pour 150 millions d’euros. »
L’expert en transferts Fabrizio Romano confirme cette position : selon ses sources, le club bavarois ne souhaite pas entamer la moindre négociation avec le Real. « Le FC Bayern a fermé la porte, tant en privé qu’en public, et ne veut mener aucune discussion », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.
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Michael Olise figurera parmi les joueurs sélectionnés par la France pour la Coupe du monde 2026.
Sous contrat à la Säbener Straße jusqu’en 2029, Olise s’est imposé comme un titulaire indiscutable grâce à ses excellentes performances au cours des deux dernières saisons. La saison passée, il a directement participé à 53 buts (22 réalisations et 31 passes décisives) en 52 matchs officiels, jouant un rôle clé dans le doublé.
Âgé de 24 ans, il prend actuellement part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec l’équipe de France. Mardi soir (21 h, heure allemande), les Bleus entameront le tournoi par leur match d’ouverture contre le Sénégal. Les autres adversaires du groupe I sont l’Irak et la Norvège.