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« Des combattants au grand cœur ! » - Vozinha et le Cap-Vert s'attaquent à Lionel Messi alors que le plus petit pays de la Coupe du monde s'apprête à affronter l'Argentine en huitièmes de finale
Une étape historique pour les petits poucets
La nation insulaire du Cap-Vert s'est qualifiée pour les 16es de finale après un match nul et vierge (0-0) contre l'Arabie saoudite à Houston. Dès la fin de la rencontre, les joueurs se sont regroupés autour d'un téléphone portable sur la pelouse pour suivre la victoire de l'Espagne face à l'Uruguay, un résultat qui a officialisé leur deuxième place dans le groupe H. Ces outsiders tenaces sont restés invaincus durant toute la phase de groupes, après un premier match nul (0-0) contre l'Espagne et un second (2-2) face à l'Uruguay.
- (C)Getty images
« Vozinha » savoure déjà le duel à venir avec Messi.
Vozinha, gardien de but et capitaine chevronné de 40 ans, a exprimé une immense fierté après l’exploit de son équipe, qualifiée pour affronter une icône mondiale. Il a souligné la qualité technique et la supériorité tactique démontrées lors du dernier match de groupe.
Vozinha a déclaré : « Aucun d’entre nous n’aurait osé en rêver, mais nous savons que nous avons du talent et, lorsque nous sommes arrivés à la Coupe du monde, beaucoup pensaient sans doute que nous ne remporterions aucun match. Nous avons une excellente équipe et des joueurs de qualité. C’est gratifiant de nous être qualifiés pour la phase suivante et affronter l’Argentine sera une très belle expérience. C’est le rêve de tout footballeur de jouer contre l’Argentine et Lionel Messi.
Nous ne sommes pas venus ici pour obtenir un match nul. Nous avons toujours cherché à gagner. Nous savions que cela n’allait pas être facile. L’Arabie saoudite possède également beaucoup de qualités et est habituée à ce genre de matchs. Nous avons tout tenté pour marquer, mais nous n’y sommes pas parvenus. Tout le monde a vu que nous avions davantage la possession du ballon, davantage d’occasions et davantage de chances. Nous méritons des félicitations. »
La sélection insulaire démontre une solide résilience
Cette qualification historique illustre brillamment l’esprit culturel et l’identité mondiale de la diaspora cap-verdienne. Vozinha espère que cette campagne sans précédent inspirera les futures générations de footballeurs de l’archipel de dix îles.
Vozinha a ajouté : « Nous venons d’un petit pays, mais nous savons nous battre. Beaucoup pensaient que les joueurs cap-verdiens n’étaient pas assez bons, mais nous avons prouvé notre talent et notre capacité à rivaliser avec les meilleures nations.
Nous avons grandi dans des conditions extrêmement difficiles ; nos parents et grands-parents se sont sacrifiés et nous ont appris à apprécier chaque opportunité. Nous avons montré la résilience du peuple cap-verdien, notre passion pour notre pays et notre volonté de représenter non seulement les joueurs, mais tous les Cap-Verdiens dispersés à travers le monde. Nous avons un grand cœur et nous sommes des battants.
« Quand un enfant pleure devant nous, il n’y a pas de mots pour décrire ce que l’on ressent. Nous sommes là pour servir d’exemple aux plus petits, et pas seulement à eux. Qui sait si, désormais, nous n’aurons pas des modèles que les enfants pourront admirer et qui leur donneront envie de dire qu’un jour, ils veulent être comme Stopira, Ryan Mendes ou un autre joueur de l’équipe nationale du Cap-Vert. »
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Le test décisif du tournoi approche à grands pas
Le Cap-Vert se prépare désormais pour le plus grand match de son histoire, face à l'Argentine, tenante du titre, en phase à élimination directe. Après avoir déjà neutralisé l'Espagne lors de la phase de poules, ces outsiders intrépides possèdent la discipline défensive nécessaire pour mettre à l'épreuve les hommes de Lionel Scaloni.