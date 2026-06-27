« Des combattants au grand cœur ! » - Vozinha et le Cap-Vert s'attaquent à Lionel Messi alors que le plus petit pays de la Coupe du monde s'apprête à affronter l'Argentine en huitièmes de finale

Vozinha, gardien de but et capitaine chevronné de 40 ans, a exprimé une immense fierté après l’exploit de son équipe, qualifiée pour affronter une icône mondiale. Il a souligné la qualité technique et la supériorité tactique démontrées lors du dernier match de groupe.

Vozinha a déclaré : « Aucun d’entre nous n’aurait osé en rêver, mais nous savons que nous avons du talent et, lorsque nous sommes arrivés à la Coupe du monde, beaucoup pensaient sans doute que nous ne remporterions aucun match. Nous avons une excellente équipe et des joueurs de qualité. C’est gratifiant de nous être qualifiés pour la phase suivante et affronter l’Argentine sera une très belle expérience. C’est le rêve de tout footballeur de jouer contre l’Argentine et Lionel Messi.

Nous ne sommes pas venus ici pour obtenir un match nul. Nous avons toujours cherché à gagner. Nous savions que cela n’allait pas être facile. L’Arabie saoudite possède également beaucoup de qualités et est habituée à ce genre de matchs. Nous avons tout tenté pour marquer, mais nous n’y sommes pas parvenus. Tout le monde a vu que nous avions davantage la possession du ballon, davantage d’occasions et davantage de chances. Nous méritons des félicitations. »