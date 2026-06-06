Selon les examens médicaux, l’attaquant de 18 ans du FC Bayern Munich s’est déchiré un groupe musculaire lors de l’entraînement final précédant le dernier match amical de l’équipe nationale allemande contre les États-Unis, samedi à 20h30. Le tournoi est donc terminé pour lui.
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Des choix surprenants ! Après l'élimination de Lennart Karl de la Coupe du monde, Lothar Matthäus aurait convoqué « un autre joueur »
Contre toute attente, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a décidé de pourvoir ce poste vacant en convoquant le jeune joueur du RB Leipzig, Ouedraogo, déjà auteur d’une première sélection avec l’équipe A. À l’instar de Karl, ce joueur de 20 ans peut évoluer aussi bien sur l’aile qu’au milieu de terrain offensif.
« Avec Assan Ouedraogo, nous intégrons un joueur qui, comme Lenny, a déjà brillé lors de ses premiers pas avec nous. Il est très talentueux et doit continuer à jouer avec audace et insouciance », a expliqué Nagelsmann pour justifier sa décision.
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Matthäus estime qu’« il y aurait certainement eu d’autres joueurs ».
Matthäus, quant à lui, ne comprend pas tout à fait la décision du sélectionneur national, car Ouedraogo a manqué une grande partie de la saison dernière en raison d'une blessure au genou et n'a pu revenir à plein temps qu'en fin de saison.
« Il y aurait certainement eu d’autres joueurs. Je ne suis pas à 100 % d’accord avec Julian Nagelsmann. J’aurais probablement choisi quelqu’un d’autre », a déclaré le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale dans une interview accordée à RTL/ntv et sport.de.
Plutôt que d’ajouter un nouveau joueur offensif, il aurait préféré renforcer le côté droit de la défense, où le capitaine Joshua Kimmich est certes titulaire, mais où aucun véritable remplaçant n’existe.
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Matthäus propose Vagnoman et Baku pour renforcer l’équipe
Selon l’entraîneur expérimenté, Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) et Ridle Baku (RB Leipzig) auraient pu postuler légitimement à ce poste. « Évidemment, il faut examiner tous les angles, et je suis convaincu que Julian Nagelsmann y a déjà réfléchi », a-t-il souligné.
Vagnoman avait encore été aligné fin mars contre le Ghana (2-1) après trois ans d’absence avec la DFB, tandis que Baku, huit sélections au compteur, avait porté le maillot allemand pour la dernière fois en novembre 2025 face à la Slovaquie (6-0).
Même en attaque, d’autres options auraient été possibles. Matthäus a cité Said El Mala, du 1. FC Cologne, et Chris Führich, du VfB Stuttgart, deux joueurs considérés comme des ailiers classiques contrairement à Ouedraogo. Selon lui, convoquer « au moins un joueur de couloir » aurait permis de disposer d’une plus grande polyvalence.