Des choix surprenants ! Après l'élimination de Lennart Karl de la Coupe du monde, Lothar Matthäus aurait convoqué « un autre joueur »

Matthäus, quant à lui, ne comprend pas tout à fait la décision du sélectionneur national, car Ouedraogo a manqué une grande partie de la saison dernière en raison d'une blessure au genou et n'a pu revenir à plein temps qu'en fin de saison.

« Il y aurait certainement eu d’autres joueurs. Je ne suis pas à 100 % d’accord avec Julian Nagelsmann. J’aurais probablement choisi quelqu’un d’autre », a déclaré le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe nationale dans une interview accordée à RTL/ntv et sport.de.

Plutôt que d’ajouter un nouveau joueur offensif, il aurait préféré renforcer le côté droit de la défense, où le capitaine Joshua Kimmich est certes titulaire, mais où aucun véritable remplaçant n’existe.