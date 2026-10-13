Des chiffres chocs révèlent l'autre visage de la domination de Manchester City : a-t-il volé les rêves de ses rivaux ?

La domination de Manchester City sur le football anglais n'a pas seulement été une histoire de réussite sportive racontée à travers les titres, les victoires et les stars qui ont porté le maillot ciel et blanc : elle est aussi devenue le cœur d'une vaste polémique financière qui soulève une question particulièrement sensible. Que se serait-il passé si le club n'avait pas reçu les fonds qui lui ont permis de construire une équipe capable de dominer les compétitions nationales et européennes ?
Dans le monde du football, la suprématie d'un club sur ses rivaux ne se limite pas à un match perdu ou à un titre envolé : elle peut aller jusqu'à priver d'autres équipes d'une qualification pour la Ligue des champions, leur faire perdre d'énormes revenus, voire les condamner à la relégation, avec les conséquences économiques que cela peut entraîner pendant des années.
C'est dans cette optique que la chaîne « BBC Sport » a tenté d'estimer le coût financier potentiel de l'ascension de Manchester City durant la période couverte par l'enquête, en prenant en compte les revenus liés au classement en Premier League, les primes des compétitions européennes, les relégations et les résultats qui ont décidé des finales de coupes nationales.
Selon les calculs présentés dans le rapport, les clubs concurrents auraient pu subir des pertes financières totales atteignant 844 millions de livres sterling, tandis que Manchester City a engrangé environ 1,17 milliard de livres sterling en primes, droits de diffusion et bonus liés à ses succès sur la même période.
Mais ces chiffres ne constituent pas un verdict définitif sur les indemnisations dues, et ne prouvent pas qu'un club en particulier aurait évité la relégation ou se serait assuré une qualification en Ligue des champions sans la suprématie de City. Il s'agit d'une tentative d'évaluer l'ampleur de l'impact financier potentiel, dans un dossier qui demeure entouré d'importants litiges juridiques et sportifs.