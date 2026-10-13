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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Des chiffres chocs révèlent l'autre visage de la domination de Manchester City : a-t-il volé les rêves de ses rivaux ?

FEATURES
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
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Ipswich
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Fulham vs Hull
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Tottenham vs Coventry
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Atlético Madrid vs Manchester United
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Émirats arabes unis

Au-delà des titres et de l'argent

La domination de Manchester City sur le football anglais n'a pas seulement été une histoire de réussite sportive racontée à travers les titres, les victoires et les stars qui ont porté le maillot ciel et blanc : elle est aussi devenue le cœur d'une vaste polémique financière qui soulève une question particulièrement sensible. Que se serait-il passé si le club n'avait pas reçu les fonds qui lui ont permis de construire une équipe capable de dominer les compétitions nationales et européennes ?

Dans le monde du football, la suprématie d'un club sur ses rivaux ne se limite pas à un match perdu ou à un titre envolé : elle peut aller jusqu'à priver d'autres équipes d'une qualification pour la Ligue des champions, leur faire perdre d'énormes revenus, voire les condamner à la relégation, avec les conséquences économiques que cela peut entraîner pendant des années.

C'est dans cette optique que la chaîne « BBC Sport » a tenté d'estimer le coût financier potentiel de l'ascension de Manchester City durant la période couverte par l'enquête, en prenant en compte les revenus liés au classement en Premier League, les primes des compétitions européennes, les relégations et les résultats qui ont décidé des finales de coupes nationales.

Selon les calculs présentés dans le rapport, les clubs concurrents auraient pu subir des pertes financières totales atteignant 844 millions de livres sterling, tandis que Manchester City a engrangé environ 1,17 milliard de livres sterling en primes, droits de diffusion et bonus liés à ses succès sur la même période.

Mais ces chiffres ne constituent pas un verdict définitif sur les indemnisations dues, et ne prouvent pas qu'un club en particulier aurait évité la relégation ou se serait assuré une qualification en Ligue des champions sans la suprématie de City. Il s'agit d'une tentative d'évaluer l'ampleur de l'impact financier potentiel, dans un dossier qui demeure entouré d'importants litiges juridiques et sportifs.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    D'une équipe loin du sommet à une puissance qui domine l'Angleterre

    Lorsque Cheikh Mansour a racheté Manchester City en 2008, le club ne bénéficiait pas du statut qu'il occupe aujourd'hui dans le football européen. Son histoire en Premier League était limitée en comparaison de ses rivaux traditionnels, et sa présence régulière aux premières places n'avait rien d'habituel.

    Depuis sa cinquième place lors de la saison 1991-1992, dernier exercice avant la création de la Premier League, le meilleur classement obtenu par l'équipe était une huitième place lors de la saison 2004-2005.

    Mais la situation a commencé à changer avec l'afflux des investissements venus d'Abou Dabi, le club connaissant une transformation majeure de ses capacités financières, qui s'est répercutée sur ses recrutements, ses résultats et ses ambitions sportives.

    Selon ce que rapporte le rapport, une commission indépendante rattachée à la Premier League a qualifié le système de financement en litige de « système de financement déguisé », tandis que les revenus de sponsoring de Manchester City sont passés de niveaux comparables à ceux de clubs comme Stoke City lors de la saison 2008-2009 à des niveaux qui ont finalement dépassé les revenus de Manchester United.

    City a terminé la saison 2009-2010 à la cinquième place, avant de s'imposer durablement parmi les quatre premiers, sans jamais quitter cette zone durant toute la période couverte par le rapport.

    C'est là que se pose la question essentielle : d'autres clubs auraient-ils pu obtenir de meilleurs résultats, ou percevoir des revenus financiers plus importants, si Manchester City n'avait pas eu la capacité de construire une équipe d'une telle puissance ?

    Le club continue de nier les infractions qui lui sont imputées et a déposé un appel. En contrepartie, l'analyse financière s'appuie sur les accusations et les conclusions évoquées par le rapport, sans que cela signifie que l'ensemble des pertes estimées ait été établi juridiquement ou soit devenu susceptible d'indemnisation.


  • Comment les pertes potentielles ont-elles atteint 844 millions de livres sterling ?

    Le rapport a divisé l'impact financier potentiel sur les autres clubs en quatre axes principaux, en se basant sur la valeur des primes financières annoncées lors des saisons concernées. La répartition des pertes estimées se présente comme suit :

    - 188,2 millions de livres sterling : écarts de revenus liés aux places au classement de la Premier League.

    - 349,7 millions de livres sterling : pertes potentielles liées à la relégation de Premier League.

    - 217,8 millions de livres sterling : revenus potentiels perdus liés à la participation à la Ligue des champions.

    - 88,3 millions de livres sterling : pertes liées aux coupes nationales et à la Ligue Europa.

    Le total des pertes potentielles atteint ainsi 844 millions de livres sterling. Pour calculer les écarts liés aux places au classement, le rapport a supposé que chaque équipe ayant terminé la saison derrière Manchester City a peut-être perdu les revenus associés à une progression d'une place au classement.

    Quant au calcul du coût de la relégation, il s'est appuyé sur le minimum de revenus que le club aurait pu réaliser en se maintenant en Premier League lors de la saison suivante, après déduction du premier versement des indemnités financières destinées aux clubs relégués.

    Concernant la Ligue des champions, le rapport a comparé les revenus de Manchester City issus de la compétition aux montants perçus par les autres clubs lorsqu'ils participaient à la Ligue Europa à sa place.

    Cela étant, ces calculs ne prédisent pas les résultats qui auraient pu être obtenus dans un scénario différent, mais mesurent les écarts financiers nés des résultats réels.


  • 1,17 milliard de livres sterling : qu'a récolté Manchester City ?

    En contrepartie, Manchester City a engrangé environ 1,17 milliard de livres sterling de revenus liés à ses participations et à ses succès durant la période couverte par le rapport. Ces recettes se répartissent comme suit :

    - 812,3 millions de livres sterling provenant de la Premier League, incluant les primes financières et les revenus des droits télévisés.

    - 363,4 millions de livres sterling provenant de la Ligue des champions.

    - 900 000 livres sterling pour la victoire en FA Cup.

    - 300 000 livres sterling pour les trois sacres en Carabao Cup.

    Ces chiffres illustrent l'ampleur des gains qu'un club peut réaliser en se maintenant durablement au sommet, car les revenus ne se limitent pas au montant direct de la prime, mais dépendent aussi de la participation aux grandes compétitions et des distributions financières qui y sont associées.

    Le rapport n'a toutefois pas pris en compte les gains futurs potentiels découlant des succès sportifs, comme la hausse de la valeur des contrats de sponsoring, les primes liées aux titres ou les revenus supplémentaires que les joueurs peuvent percevoir grâce à la progression du niveau de l'équipe.

    Il n'a pas non plus abordé les pertes potentielles des joueurs liées aux occasions manquées de percevoir des salaires plus élevés ou des primes de performance s'ils avaient rejoint des clubs qui auraient disposé de meilleures chances de rivaliser.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Tottenham, le plus touché : une facture de 119,9 millions de livres sterling

    Tottenham Hotspur apparaît comme l'un des clubs les plus affectés financièrement, selon les estimations du rapport, durant la période qui a vu l'ascension de Manchester City. L'ancien entraîneur du club, Mauricio Pochettino, avait qualifié cette période de phase de tromperie, estimant que les sanctions, aussi sévères soient-elles, ne suffiraient pas à réparer ce qui s'est produit.

    Ce point de vue s'appuie sur le fait que Tottenham a terminé la Premier League anglaise hors des places qualificatives pour la Ligue des champions, à une place près, lors de quatre des huit saisons durant lesquelles Manchester City s'est qualifié pour la compétition.

    Au cours de ces quatre saisons, City a engrangé 148,2 millions de livres sterling grâce à ses participations en Ligue des champions, tandis que Tottenham a perçu 29,9 millions de livres sterling de la Ligue Europa. La saison 2014-2015 a été la plus révélatrice de l'ampleur de l'écart financier : Manchester City a terminé le championnat à la deuxième place, alors que Tottenham s'est classé cinquième.

    Lors de la saison européenne suivante, City a touché 71,2 millions de livres sterling après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions, tandis que les revenus de Tottenham en Ligue Europa n'ont pas dépassé 17,7 millions de livres sterling, soit un écart de 53,5 millions de livres sterling.

    Tottenham a par ailleurs terminé le championnat derrière Manchester City à six reprises, et le total de l'écart des primes financières liées aux places au classement lors de ces saisons s'est élevé à 6,6 millions de livres sterling.

    Pour autant, la relation de Tottenham avec les résultats obtenus par City n'a pas été entièrement négative : lors de la saison 2013-2014, le club londonien a bénéficié de la victoire de Manchester City face à Sunderland en finale de la Coupe de la Ligue, ce qui lui a permis de participer à la Ligue Europa la saison suivante, avec des revenus atteignant 5,1 millions de livres sterling.

    Après avoir pris en compte ces gains et les avoir déduits des pertes potentielles dans les différentes compétitions, le rapport a estimé l'impact financier net négatif sur Tottenham à environ 119,9 millions de livres sterling, ce qui en fait le club le plus touché selon cette évaluation.


  • Liverpool v Manchester City - Capital One Cup FinalGetty Images Sport

    Liverpool et la finale de la Coupe de la Ligue : une perte de 37,8 millions de livres sterling

    Les pertes potentielles ne concernaient pas uniquement le classement en championnat et la qualification européenne, elles s'étendaient aussi aux finales de coupes nationales, susceptibles de déterminer l'avenir de toute une saison. La confrontation entre Liverpool et Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise lors de la saison 2015-2016 en offre une illustration parlante. La rencontre s'était achevée sur un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, avant que Manchester City ne s'adjuge le trophée aux tirs au but.

    Ce résultat a eu une incidence sur les calculs de la qualification européenne : le ticket pour la Ligue Europa est revenu à l'équipe la mieux classée en championnat, en l'occurrence West Ham United, Liverpool n'étant pas parvenu à terminer la saison à une place qualificative pour les compétitions continentales. Selon le rapport, une victoire de Liverpool dans ce match lui aurait offert une place en Ligue Europa, ouvrant ainsi la voie à des revenus financiers supplémentaires.

    Pour établir une comparaison estimative, la BBC Sport s'est appuyée sur les revenus engrangés par Manchester United lors de son sacre en Ligue Europa durant la saison 2016-2017, soit 37,8 millions de livres sterling, dont 26,6 millions de livres sterling provenant de la part du « market pool », liée aux droits de diffusion télévisée. Cela ne signifie pas que Liverpool aurait réalisé les mêmes recettes ni qu'il aurait remporté le titre, mais cela fournit un étalon pour évaluer la valeur financière potentielle d'une participation européenne.

    En ajoutant 10,6 millions de livres sterling liés aux écarts de primes associées aux places en championnat sur les neuf saisons étudiées par le rapport, l'impact financier potentiel total pour Liverpool atteint 52,3 millions de livres sterling.

    En Coupe d'Angleterre, Manchester City a remporté le trophée une seule fois durant la période étudiée, en s'imposant face à Stoke City lors de la saison 2010-2011. Le rapport a estimé l'écart de primes financières liées à la finale à environ 900 000 livres sterling, en tenant compte du fait que le finaliste obtenait généralement une occasion de se qualifier pour la Ligue Europa.


  • Everton, Chelsea et Arsenal : la Ligue des champions fait la différence

    L'impact potentiel ne s'est pas limité à Tottenham et Liverpool, puisque d'autres clubs sont apparus dans les calculs en raison des occasions manquées de participer à la Ligue des champions. Everton figure parmi les clubs les plus touchés, après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions à une reprise, lors de la saison 2013-2014, en plus d'avoir terminé le championnat à une place en dessous du dernier rang qualificatif pour la Ligue Europa au cours de quatre autres saisons.

    Le rapport a évalué l'écart financier entre une participation à la Ligue des champions et une participation à la Ligue Europa à environ 32,6 millions de livres sterling, en se basant sur les revenus de Manchester City s'élevant à 39 millions de livres sterling, contre 6,4 millions de livres sterling perçus par Everton grâce à la Ligue Europa.

    Les pertes potentielles liées aux quatre participations manquées à la Ligue Europa se sont par ailleurs élevées à 23,2 millions de livres sterling. En y ajoutant 10,6 millions de livres sterling provenant des écarts de revenus liés aux places au classement, l'impact financier total estimé pour Everton atteint 66,4 millions de livres sterling, ce qui le place au troisième rang de la liste des clubs les plus touchés.

    Quant à Chelsea, il a terminé cinquième lors de la saison 2017-2018, tandis que Manchester City a engrangé 79,2 millions de livres sterling après avoir atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. En face, Chelsea a perçu 39,4 millions de livres sterling après sa victoire en Ligue Europa, ce qui crée un écart financier de 39,8 millions de livres sterling. Arsenal a lui aussi manqué la Ligue des champions après avoir pris la cinquième place lors de la saison 2016-2017, et le rapport a évalué l'écart financier, en comparaison avec les revenus de City, à environ 22,1 millions de livres sterling.

    À l'inverse, Manchester United a été nettement le moins affecté parmi ces cas de figure : lors de la saison 2015-2016, Manchester City n'a pas dépassé les huitièmes de finale de la Ligue des champions, réalisant 42,6 millions de livres sterling, tandis que United a remporté la Ligue Europa et récolté 37,8 millions de livres sterling, soit un écart de 4,8 millions de livres sterling seulement.


  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Le spectre de la relégation : Hull City perd 99 millions de livres sterling

    Les pertes paraissent encore plus cruelles lorsqu'il s'agit d'une relégation de Premier League, car ses effets ne se limitent pas à une seule saison : elles peuvent frapper les revenus du club, son budget et sa capacité à conserver ses joueurs. Et même si les clubs relégués perçoivent des indemnités, ces sommes ne compensent pas nécessairement l'ensemble des recettes perdues en quittant l'élite.

    Le rapport n'a pas supposé que Manchester City avait inévitablement provoqué la relégation d'une autre équipe, mais s'est penché sur la possibilité que la puissance des Citizens ait influé sur les calculs de la lutte pour le maintien. L'évaluation s'est appuyée sur le total des primes financières perçues par le dernier du classement lors de la saison suivante, considéré comme un minimum des revenus que le club aurait pu engranger s'il était resté en Premier League, avant de déduire le premier versement des indemnités de relégation.

    Hull City arrive en deuxième position de la liste des clubs les plus touchés, après avoir été relégué à deux reprises durant la période étudiée, avec des pertes estimées à 93,78 millions de livres sterling. L'équipe a également terminé la saison derrière Manchester City à quatre occasions, ce qui a ajouté 5,2 millions de livres sterling à l'écart lié aux revenus de classement, portant l'impact financier potentiel total à environ 99 millions de livres sterling.

    Swansea se classe quatrième avec des pertes de 63,1 millions de livres sterling, dont 54 millions liés à la relégation et 9,1 millions de livres sterling dus aux différences de classement durant les sept saisons passées en Premier League. Quant à Newcastle, il a été relégué après avoir terminé à la dix-huitième place lors de la saison 2015-2016, avec des pertes estimées à 60,4 millions de livres sterling, dont 7,9 millions de livres sterling liés aux différences de classement.

    La liste comprend également Norwich, avec des pertes de 43,8 millions de livres sterling, Wigan avec 39,6 millions, Burnley avec 31,1 millions, Bolton avec 26,4 millions et Birmingham avec 25,1 millions de livres sterling. Ces chiffres reflètent l'ampleur des risques financiers liés à la relégation, mais ils ne prouvent pas que l'un de ces clubs aurait assuré son maintien si les résultats de Manchester City avaient été différents.


  • De l'argent qui s'accumule saison après saison, et des chiffres qui ouvrent la porte aux questions

    Des sommes qui s'accumulent saison après saison, et des chiffres qui ouvrent la porte aux interrogationsLa répartition des revenus de la Premier League anglaise repose sur un système qui lie une partie des versements au classement final de chaque équipe, plutôt que d'attribuer une prime indépendante et fixe au champion. Ce système fonctionne sur le principe de la « base et des multiples » : le vingtième du classement perçoit le montant de base, le dix-neuvième en reçoit le double, le dix-huitième le triple, et la progression se poursuit selon le classement des équipes.

    Par conséquent, l'écart financier entre Manchester City et le deuxième du classement, lors d'une saison où les Citizens ont été sacrés champions, se limite, de ce point de vue précis, à la valeur d'un seul montant de base. Mais la valeur de ce montant a nettement augmenté avec la croissance des contrats de diffusion télévisée : lors de la saison 2010-2011, la valeur d'une place s'élevait à 755 881 livres sterling, avant d'atteindre 1,94 million de livres sterling lors de la saison 2016-2017.

    Selon les estimations figurant dans le rapport, Everton, Liverpool et Stoke City font partie des clubs les plus affectés par les écarts de classement, puisqu'ils ont terminé les neuf saisons étudiées à des places inférieures à celle de Manchester City, le total de l'écart étant estimé à environ 10,7 millions de livres sterling pour chacun d'eux. La valeur estimée des écarts de classement atteint également 9,9 millions de livres sterling pour West Bromwich Albion et West Ham United, et 9,1 millions de livres sterling pour Swansea.

    En revanche, les clubs n'ayant passé qu'une seule saison en Premier League enregistrent des écarts moindres, parmi lesquels Blackpool avec environ 756 756 livres sterling, Portsmouth avec 800 424 livres sterling et Huddersfield Town avec 1,93 million de livres sterling.

    Les calculs présentés dans le rapport de la BBC Sport révèlent un aspect financier qui n'apparaît pas toujours dans les tableaux de classement ni sur les photos de célébration. La réussite d'un club dans la construction d'une équipe dominante peut se répercuter sur les budgets de ses concurrents, sur leurs chances de participer aux compétitions continentales et sur leur capacité à se maintenir en Premier League. Mais estimer les pertes n'équivaut pas à établir une responsabilité juridique, et les écarts financiers ne suffisent pas à eux seuls à prouver qu'une équipe donnée aurait occupé une place plus élevée ou évité la relégation dans un autre scénario.

    Ces chiffres demeurent une tentative de mesurer l'impact potentiel de l'ascension de Manchester City sur le reste des clubs du football anglais, alors que le club continue de nier toute infraction et maintient sa position juridique. Et tandis que les calculs montrent que City a engrangé environ 1,17 milliard de livres sterling des revenus abordés par le rapport, les estimations chiffrent à 844 millions de livres sterling les pertes potentielles subies par ses concurrents.

    Ainsi, l'affaire dépasse le cadre des titres et des résultats pour poser une question plus large sur la relation entre l'argent et la concurrence équitable dans le football moderne : dans quelle mesure des investissements colossaux peuvent-ils changer le destin des autres clubs, et qui supporte le coût de cette transformation lorsque les écarts financiers deviennent un facteur déterminant de l'avenir de la compétition ?