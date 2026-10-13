Des chiffres chocs révèlent l'autre visage de la domination de Manchester City : a-t-il volé les rêves de ses rivaux ?

Des sommes qui s'accumulent saison après saison, et des chiffres qui ouvrent la porte aux interrogationsLa répartition des revenus de la Premier League anglaise repose sur un système qui lie une partie des versements au classement final de chaque équipe, plutôt que d'attribuer une prime indépendante et fixe au champion. Ce système fonctionne sur le principe de la « base et des multiples » : le vingtième du classement perçoit le montant de base, le dix-neuvième en reçoit le double, le dix-huitième le triple, et la progression se poursuit selon le classement des équipes.

Par conséquent, l'écart financier entre Manchester City et le deuxième du classement, lors d'une saison où les Citizens ont été sacrés champions, se limite, de ce point de vue précis, à la valeur d'un seul montant de base. Mais la valeur de ce montant a nettement augmenté avec la croissance des contrats de diffusion télévisée : lors de la saison 2010-2011, la valeur d'une place s'élevait à 755 881 livres sterling, avant d'atteindre 1,94 million de livres sterling lors de la saison 2016-2017.

Selon les estimations figurant dans le rapport, Everton, Liverpool et Stoke City font partie des clubs les plus affectés par les écarts de classement, puisqu'ils ont terminé les neuf saisons étudiées à des places inférieures à celle de Manchester City, le total de l'écart étant estimé à environ 10,7 millions de livres sterling pour chacun d'eux. La valeur estimée des écarts de classement atteint également 9,9 millions de livres sterling pour West Bromwich Albion et West Ham United, et 9,1 millions de livres sterling pour Swansea.

En revanche, les clubs n'ayant passé qu'une seule saison en Premier League enregistrent des écarts moindres, parmi lesquels Blackpool avec environ 756 756 livres sterling, Portsmouth avec 800 424 livres sterling et Huddersfield Town avec 1,93 million de livres sterling.

Les calculs présentés dans le rapport de la BBC Sport révèlent un aspect financier qui n'apparaît pas toujours dans les tableaux de classement ni sur les photos de célébration. La réussite d'un club dans la construction d'une équipe dominante peut se répercuter sur les budgets de ses concurrents, sur leurs chances de participer aux compétitions continentales et sur leur capacité à se maintenir en Premier League. Mais estimer les pertes n'équivaut pas à établir une responsabilité juridique, et les écarts financiers ne suffisent pas à eux seuls à prouver qu'une équipe donnée aurait occupé une place plus élevée ou évité la relégation dans un autre scénario.

Ces chiffres demeurent une tentative de mesurer l'impact potentiel de l'ascension de Manchester City sur le reste des clubs du football anglais, alors que le club continue de nier toute infraction et maintient sa position juridique. Et tandis que les calculs montrent que City a engrangé environ 1,17 milliard de livres sterling des revenus abordés par le rapport, les estimations chiffrent à 844 millions de livres sterling les pertes potentielles subies par ses concurrents.

Ainsi, l'affaire dépasse le cadre des titres et des résultats pour poser une question plus large sur la relation entre l'argent et la concurrence équitable dans le football moderne : dans quelle mesure des investissements colossaux peuvent-ils changer le destin des autres clubs, et qui supporte le coût de cette transformation lorsque les écarts financiers deviennent un facteur déterminant de l'avenir de la compétition ?



