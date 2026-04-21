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Des Brésiliens, les disciples de Kuffour et un conseil chez le coiffeur : l'histoire mouvementée des maillots du FC Bayern Munich

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Le journaliste de SPOX, Nino Duit, a reçu une récompense pour son article exhaustif sur l'histoire des maillots du FC Bayern, publié en janvier 2025.

Lors du gala de l'Association des journalistes sportifs allemands (VDS) qui s'est tenu lundi à Berlin, ce texte a remporté la deuxième place du Prix multimédia 2025.

  • Pour cet article, Duit a rassemblé des anecdotes et des statistiques, et s'est entretenu avec Raimund Simmet, « historien officieux des maillots du FC Bayern » et auteur, ainsi qu'avec Mirko Borsche, créateur de maillots. Vous pouvez lire ici cet article primé.

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