Lors du gala de l'Association des journalistes sportifs allemands (VDS) qui s'est tenu lundi à Berlin, ce texte a remporté la deuxième place du Prix multimédia 2025.
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Des Brésiliens, les disciples de Kuffour et un conseil chez le coiffeur : l'histoire mouvementée des maillots du FC Bayern Munich
Pour cet article, Duit a rassemblé des anecdotes et des statistiques, et s'est entretenu avec Raimund Simmet, « historien officieux des maillots du FC Bayern » et auteur, ainsi qu'avec Mirko Borsche, créateur de maillots. Vous pouvez lire ici cet article primé.