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Des Blues fulgurants ! Chelsea entre dans l'histoire de la Premier League avec deux buts dans les trois premières minutes contre Bournemouth
Un début record à Stamford Bridge
Le Chelsea de Xabi Alonso n’a pas perdu de temps pour affirmer sa domination alors que la Premier League reprenait après la trêve internationale. Les Blues ont réalisé une entame fulgurante qui a laissé Bournemouth groggy, en marquant deux fois dans les trois premières minutes pour s’assurer une place dans les livres d’histoire de la compétition.
Entré dans les livres d’histoire grâce à une démonstration électrique, le Chelsea d’Alonso rejoint un cercle très fermé. Dans toute l’histoire de la Premier League, seules deux équipes ont déjà pris l’avantage 2-0 plus rapidement que Chelsea aujourd’hui : Leicester City contre Derby County en avril 1998, et Luton Town contre Brighton en janvier 2024.
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Henderson et Rogers mènent la charge
Le score a été ouvert dès la deuxième minute, lorsque le vétéran du milieu de terrain Jordan Henderson, recrue estivale qui a apporté une expérience inestimable à la colonne vertébrale de l’équipeChelsea est entré dans l’histoire de la Premier League en marquant deux fois en moins de trois minutes contre Bournemouth grâce à Jordan Henderson et Morgan Rogers., a trouvé le chemin des filets d’une frappe somptueuse.
Soixante secondes plus tard, l’avantage a été doublé par l’international anglais en forme Morgan Rogers. L’attaquant a profité de la dynamique pour inscrire le deuxième but de Chelsea, tuant pratiquement tout suspense dès les premiers instants. Rogers est devenu un spécialiste de ce type de scénario, ses buts précoces étant devenus un élément crucial de la propension de Chelsea à démarrer fort sous Alonso au cours de l’actuelle campagne de championnat.
Paliers statistiques pour Chelsea
Les données qui sous-tendent cette entame canon sont stupéfiantes, en particulier en ce qui concerne les contributions individuelles des buteurs. Selon Opta, seul Emile Heskey contre Derby County en avril 1998, dans les deux premières minutes, a vu un joueur marquer et délivrer une passe décisive plus tôt dans un match de Premier League qu’Henderson contre Bournemouth (02:29).
En outre, la capacité collective de Chelsea à frapper tôt est devenue un thème récurrent cette saison. Rogers a été au cœur de cette tendance, en inscrivant trois des six buts des Blues tombés dans les sept premières minutes de jeu.
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Un début record sous la direction du sélectionneur espagnol
Depuis sa prise de fonctions à Stamford Bridge, Xabi Alonso a accordé une grande importance à la psychologie des dix premières minutes. Au fil du match, les chiffres n’ont fait que souligner davantage cette performance. Après seulement 2 min 29 s de jeu, c’est la première fois que Chelsea mène 2-0 aussi tôt dans un match de Premier League.
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