Le Chelsea de Xabi Alonso n’a pas perdu de temps pour affirmer sa domination alors que la Premier League reprenait après la trêve internationale. Les Blues ont réalisé une entame fulgurante qui a laissé Bournemouth groggy, en marquant deux fois dans les trois premières minutes pour s’assurer une place dans les livres d’histoire de la compétition.

Entré dans les livres d’histoire grâce à une démonstration électrique, le Chelsea d’Alonso rejoint un cercle très fermé. Dans toute l’histoire de la Premier League, seules deux équipes ont déjà pris l’avantage 2-0 plus rapidement que Chelsea aujourd’hui : Leicester City contre Derby County en avril 1998, et Luton Town contre Brighton en janvier 2024.







