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MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP
Adhe Makayasa

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Des affrontements ont éclaté entre des manifestants et les forces de l’ordre devant l’Estadio Azteca, assombrissant le match d’ouverture du Mexique dans le tournoi mondial

Coupe du monde
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud

De violents affrontements ont éclaté jeudi soir aux abords de l’Estadio Azteca, perturbant le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 à Mexico. Les forces de l’ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes après avoir été prises pour cible par des projectiles, éclipsant ainsi la victoire du Mexique, coorganisateur de la compétition, sur le terrain, tandis que des tensions politiques locales persistantes débordaient sur le périmètre de sécurité du tournoi.

  • Le périmètre de sécurité a été franchi avant le coup d’envoi.

    À peine dix minutes avant le coup d’envoi, environ 2 000 manifestants se sont massés devant le stade pour dénoncer les milliers de disparitions toujours non élucidées à travers le pays. La tension est rapidement montée d’un cran lorsque la foule a tenté de forcer le périmètre intérieur, enfonçant au passage un camion garé sur place. Pour rétablir l’ordre, un contingent de 300 agents de sécurité est intervenu afin de repousser les manifestants et de sécuriser la zone.


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    Des gaz lacrymogènes ont été employés à l’extérieur de l’arène.

    Le chaos qui régnait à l'extérieur contrastait fortement avec l'ambiance festive qui régnait à l'intérieur du stade. Soulignant l'ampleur des troubles alors que les autorités locales luttaient pour reprendre le contrôle, les reportages de talkSPORTont indiqué que les affrontements s'étaient considérablement intensifiés lorsque des militants ont lancé des fusées éclairantes et des pierres directement sur les lignes de défense, obligeant les forces de l'ordre à déployer des unités anti-émeutes et à utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

  • Un lieu historique éclipsé par des troubles

    Ce stade emblématique occupe une place unique dans l’histoire du football : il est le seul à avoir accueilli des matchs lors de trois Coupes du monde différentes, dont les finales de 1970 et 1986. Alors que cinq rencontres du tournoi devaient s’y dérouler, cette rencontre d’ouverture a malheureusement été ternie par de profondes tensions internes. Sur la pelouse, les joueurs de Javier Aguirre l’ont emporté 2-0 face à une Afrique du Sud réduite à neuf après les expulsions de Yaya Sithole et Themba Zwane.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Tri est confronté à un véritable test tactique.

    Le Mexique doit désormais gérer les conséquences d'un match houleux, ponctué par l'expulsion du défenseur César Montes dans le temps additionnel ; il manquera ainsi la prochaine rencontre du groupe A. L'équipe mettra ensuite le cap sur Guadalajara pour un test tactique bien plus exigeant. El Tri devra maintenir sa concentration malgré d'éventuelles distractions extérieures afin d'aborder sereinement une sélection sud-coréenne réputée pour son discipline.

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