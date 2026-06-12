Le chaos qui régnait à l'extérieur contrastait fortement avec l'ambiance festive qui régnait à l'intérieur du stade. Soulignant l'ampleur des troubles alors que les autorités locales luttaient pour reprendre le contrôle, les reportages de talkSPORTont indiqué que les affrontements s'étaient considérablement intensifiés lorsque des militants ont lancé des fusées éclairantes et des pierres directement sur les lignes de défense, obligeant les forces de l'ordre à déployer des unités anti-émeutes et à utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.