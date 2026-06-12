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Des affrontements ont éclaté entre des manifestants et les forces de l’ordre devant l’Estadio Azteca, assombrissant le match d’ouverture du Mexique dans le tournoi mondial
Le périmètre de sécurité a été franchi avant le coup d’envoi.
À peine dix minutes avant le coup d’envoi, environ 2 000 manifestants se sont massés devant le stade pour dénoncer les milliers de disparitions toujours non élucidées à travers le pays. La tension est rapidement montée d’un cran lorsque la foule a tenté de forcer le périmètre intérieur, enfonçant au passage un camion garé sur place. Pour rétablir l’ordre, un contingent de 300 agents de sécurité est intervenu afin de repousser les manifestants et de sécuriser la zone.
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Des gaz lacrymogènes ont été employés à l’extérieur de l’arène.
Le chaos qui régnait à l'extérieur contrastait fortement avec l'ambiance festive qui régnait à l'intérieur du stade. Soulignant l'ampleur des troubles alors que les autorités locales luttaient pour reprendre le contrôle, les reportages de talkSPORTont indiqué que les affrontements s'étaient considérablement intensifiés lorsque des militants ont lancé des fusées éclairantes et des pierres directement sur les lignes de défense, obligeant les forces de l'ordre à déployer des unités anti-émeutes et à utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.
Un lieu historique éclipsé par des troubles
Ce stade emblématique occupe une place unique dans l’histoire du football : il est le seul à avoir accueilli des matchs lors de trois Coupes du monde différentes, dont les finales de 1970 et 1986. Alors que cinq rencontres du tournoi devaient s’y dérouler, cette rencontre d’ouverture a malheureusement été ternie par de profondes tensions internes. Sur la pelouse, les joueurs de Javier Aguirre l’ont emporté 2-0 face à une Afrique du Sud réduite à neuf après les expulsions de Yaya Sithole et Themba Zwane.
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El Tri est confronté à un véritable test tactique.
Le Mexique doit désormais gérer les conséquences d'un match houleux, ponctué par l'expulsion du défenseur César Montes dans le temps additionnel ; il manquera ainsi la prochaine rencontre du groupe A. L'équipe mettra ensuite le cap sur Guadalajara pour un test tactique bien plus exigeant. El Tri devra maintenir sa concentration malgré d'éventuelles distractions extérieures afin d'aborder sereinement une sélection sud-coréenne réputée pour son discipline.