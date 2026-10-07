Des adieux parfaits ! Otamendi savoure la dernière passe décisive de Messi alors que les stars de l’Argentine saluent le roi sortant

Nicolas Otamendi a offert l’un des moments les plus mémorables des adieux internationaux de Lionel Messi, en ouvrant le score lors de la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin. Le défenseur expérimenté a marqué de la tête sur un centre précis de Messi, concluant une soirée chargée en émotion au stade Monumental.

Otamendi a reconnu avoir auparavant pensé que leur aventure commune en sélection s’était déjà achevée lors de la Coupe du monde.

Ce but a offert un dernier temps fort à la hauteur pour deux piliers de longue date de la sélection nationale.