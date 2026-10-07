AFP
Traduit par
Des adieux parfaits ! Otamendi savoure la dernière passe décisive de Messi alors que les stars de l’Argentine saluent le roi sortant
Otamendi marque sur la dernière passe décisive de Messi
Nicolas Otamendi a offert l’un des moments les plus mémorables des adieux internationaux de Lionel Messi, en ouvrant le score lors de la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin. Le défenseur expérimenté a marqué de la tête sur un centre précis de Messi, concluant une soirée chargée en émotion au stade Monumental.
Otamendi a reconnu avoir auparavant pensé que leur aventure commune en sélection s’était déjà achevée lors de la Coupe du monde.
Ce but a offert un dernier temps fort à la hauteur pour deux piliers de longue date de la sélection nationale.
- AFP
Un défenseur vétéran savoure des adieux à la hauteur
Otamendi a exprimé une profonde joie à l’idée de partager la pelouse une dernière fois aux côtés de son capitaine de longue date. « Une fin incroyable ; ce match était un bonus, parce que je pensais que le dernier avait eu lieu à la Coupe du monde », a déclaré Otamendi aux journalistes.
« Nous avons passé de nombreuses années ensemble en sélection, et c’était merveilleux d’en profiter avec lui. »
« Marquer mon dernier but sur une passe de sa part est quelque chose que je chérirai toute ma vie. »
Palacios salue l’honneur de jouer aux côtés d’une légende
Le milieu de terrain Exequiel Palacios a partagé ce sentiment, décrivant l’expérience d’avoir partagé le vestiaire avec Messi comme un souvenir irremplaçable. « Avoir partagé le terrain avec le meilleur de tous les temps est un honneur ; cela restera avec moi pour le reste de ma vie », a déclaré Palacios.
Otamendi a souligné que tout l’effectif voulait s’assurer que le capitaine reçoive l’hommage qu’il méritait.
« Cela apporte de la tristesse mais aussi du bonheur, parce que les adieux du petit gars ont été exactement comme il le méritait », a ajouté Otamendi.
- Photogamma
Le groupe ouvre une nouvelle page de son histoire internationale
La dernière apparition de Messi étant désormais terminée, les leaders établis de l’Argentine assumeront une responsabilité accrue dans le vestiaire. Otamendi et les autres cadres guideront l’équipe lors des prochains matches de qualification compétitifs.
L’Argentine retrouvera la compétition lors de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA.
Le souvenir de la dernière passe décisive de Messi restera à jamais dans l’histoire de l’Argentine.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles