Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP
Alvino Hanafi
Traduit par

Des adieux parfaits ! Otamendi savoure la dernière passe décisive de Messi alors que les stars de l’Argentine saluent le roi sortant

Argentine
N. Otamendi
L. Messi
Argentine vs Bénin
Bénin
Matchs Amicaux

Nicolas Otamendi et Exequiel Palacios ont exprimé leur immense gratitude après le dernier match de Lionel Messi avec l’Argentine. Otamendi a révélé sa joie d’avoir marqué sur une passe décisive de Messi lors de la victoire 3-0 contre le Bénin.

  • Otamendi marque sur la dernière passe décisive de Messi

    Nicolas Otamendi a offert l’un des moments les plus mémorables des adieux internationaux de Lionel Messi, en ouvrant le score lors de la victoire 3-0 de l’Argentine contre le Bénin. Le défenseur expérimenté a marqué de la tête sur un centre précis de Messi, concluant une soirée chargée en émotion au stade Monumental.

    Otamendi a reconnu avoir auparavant pensé que leur aventure commune en sélection s’était déjà achevée lors de la Coupe du monde.

    Ce but a offert un dernier temps fort à la hauteur pour deux piliers de longue date de la sélection nationale.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Un défenseur vétéran savoure des adieux à la hauteur

    Otamendi a exprimé une profonde joie à l’idée de partager la pelouse une dernière fois aux côtés de son capitaine de longue date. « Une fin incroyable ; ce match était un bonus, parce que je pensais que le dernier avait eu lieu à la Coupe du monde », a déclaré Otamendi aux journalistes.

    « Nous avons passé de nombreuses années ensemble en sélection, et c’était merveilleux d’en profiter avec lui. »

    « Marquer mon dernier but sur une passe de sa part est quelque chose que je chérirai toute ma vie. »

  • Palacios salue l’honneur de jouer aux côtés d’une légende

    Le milieu de terrain Exequiel Palacios a partagé ce sentiment, décrivant l’expérience d’avoir partagé le vestiaire avec Messi comme un souvenir irremplaçable. « Avoir partagé le terrain avec le meilleur de tous les temps est un honneur ; cela restera avec moi pour le reste de ma vie », a déclaré Palacios.

    Otamendi a souligné que tout l’effectif voulait s’assurer que le capitaine reçoive l’hommage qu’il méritait.

    « Cela apporte de la tristesse mais aussi du bonheur, parce que les adieux du petit gars ont été exactement comme il le méritait », a ajouté Otamendi.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1084223874.jpgPhotogamma

    Le groupe ouvre une nouvelle page de son histoire internationale

    La dernière apparition de Messi étant désormais terminée, les leaders établis de l’Argentine assumeront une responsabilité accrue dans le vestiaire. Otamendi et les autres cadres guideront l’équipe lors des prochains matches de qualification compétitifs.

    L’Argentine retrouvera la compétition lors de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA.

    Le souvenir de la dernière passe décisive de Messi restera à jamais dans l’histoire de l’Argentine.