Beşiktaş juge « inacceptable » le pourcentage réclamé par l’entourage de Mohamed Salah et doute que l’attaquant de 34 ans soit informé de ces chiffres, a affirmé Adali, qui accuse ouvertement le conseiller du joueur.

En fin de semaine dernière, Foot Mercato annonçait un transfert imminent de l’international égyptien vers le club stambouliote. Les discussions portaient sur un salaire annuel de dix millions d’euros, complété par des primes pouvant atteindre deux millions d’euros. Un contrat d’un an, assorti d’une option pour une saison supplémentaire, était déjà largement négocié.