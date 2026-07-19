Certes, Salah, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, avait dans un premier temps donné son accord pour le transfert. « Mais plus tard, lorsque les médias ont annoncé que le transfert était conclu, son agent a augmenté sa commission à 35 % », a expliqué Serdal Adali, le président de Besiktas, sur winwin.com.
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Des accusations fracassantes ! Une vive polémique entoure un éventuel transfert de Mohamed Salah en Turquie
Beşiktaş juge « inacceptable » le pourcentage réclamé par l’entourage de Mohamed Salah et doute que l’attaquant de 34 ans soit informé de ces chiffres, a affirmé Adali, qui accuse ouvertement le conseiller du joueur.
En fin de semaine dernière, Foot Mercato annonçait un transfert imminent de l’international égyptien vers le club stambouliote. Les discussions portaient sur un salaire annuel de dix millions d’euros, complété par des primes pouvant atteindre deux millions d’euros. Un contrat d’un an, assorti d’une option pour une saison supplémentaire, était déjà largement négocié.
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Mohamed Salah ne rejoindra pas Besiktas pour l’instant : quelle sera la prochaine destination du crack égyptien ?
L’éventualité d’un retour de Salah sur le devant de la scène à Beşiktaş reste entière. Pour l’heure, le transfert de l’Égyptien vers Istanbul est gelé.
Depuis le printemps, l’Égyptien avait déjà acté son départ du FC Liverpool, après neuf saisons. Une Coupe du monde encourageante, conclue par une élimination dramatique face à l’Argentine en huitièmes de finale, l’a poussé à réfléchir sérieusement à son avenir.
Outre Besiktas, des formations saoudiennes et des franchises de MLS seraient également sur les rangs, tandis que le rival stambouliote Fenerbaçhe aurait coché le nom de l’international égyptien sur sa short-list.
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