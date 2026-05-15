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« Derrière un seul homme » - Pourquoi Pep Guardiola n'est pas le plus grand de tous les temps de la Premier League alors que les rumeurs de départ s'intensifient autour de l'entraîneur de Manchester City
Le débat sur l’héritage managérial
Si l’impact révolutionnaire de Guardiola sur le football anglais fait l’unanimité, il suscite toutefois des interrogations sur l’infrastructure qu’il a héritée à l’Etihad Stadium. Steve Pulis, ancien entraîneur de West Bromwich Albion et de Stoke City, a alimenté le débat en estimant que le génie du Catalan a été favorisé par une hiérarchie préexistante calquée sur le modèle barcelonais. Un contexte bien différent de celui dans lequel ont évolué ses prédécesseurs, Joe Royle et Roberto Mancini, contraints de composer avec des structures de club et des attentes radicalement autres.
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Pulis passe en revue les grands noms
Reconnaissant l’influence considérable de Guardiola sur tous les échelons du football, de l’équipe nationale aux entraînements de base, Pulis estime toutefois que l’entraîneur de City reste dans l’ombre d’une icône de Manchester United. Après avoir affronté plusieurs managers des Citizens au cours de sa carrière, il affirme que la capacité de transformation de l’Espagnol est unique parmi ses pairs, mais qu’elle ne suffit pas pour revendiquer la première place.
Dans sa chronique pour la BBC, Pulis se souvient : « Si Pep quitte City cet été, le football anglais va beaucoup le regretter. Au cours de ma carrière, j’ai affronté quatre autres entraîneurs de City : Joe Royle, Mark Hughes, Roberto Mancini et Manuel Pellegrini. Tous ont rendu de grands services au football en tant que joueurs et entraîneurs, mais aucun ne peut se comparer à l’impact que Pep a eu sur City et sur le football anglais dans son ensemble, du football amateur jusqu’à l’équipe nationale. Où se situe-t-il parmi les plus grands entraîneurs de l’ère moderne ? Pour moi, il n’est devancé que par un seul homme, Sir Alex. »
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La comparaison avec Ferguson
Au cœur du débat, le niveau de soutien institutionnel dont a bénéficié Guardiola est souvent comparé à la tâche titanesque qu’a dû relever Ferguson à Old Trafford. Pulis rappelle que, si la direction de City avait été spécialement remodelée pour accueillir le technicien catalan, Ferguson a dû reconstruire un club resté près de deux décennies dans l’ombre.
Il explique : « À l’arrivée de Pep à City en 2016, l’entente a été immédiate, mais il faut rappeler ce qui était déjà en place. Txiki Begiristain et Ferran Soriano, respectivement directeur sportif et directeur général, avaient déjà préparé le terrain en coulisses, ayant précédemment collaboré avec Pep à Barcelone.
Ils souhaitaient ardemment sa venue et partageaient déjà l’identité ainsi que la direction qu’il entendait imprimer au club. Avant lui, Mancini puis Pellegrini, deux entraîneurs aux profils très distincts, avaient brillé et offert à City le titre suprême.
À son arrivée à United, le club n’avait pas été sacré champion depuis 19 ans. La principale différence, souligne Pulis, est que Ferguson a dû tout démolir puis tout reconstruire de ses propres mains.
« À ses côtés, des figures comme Bobby Charlton et Martin Edwards lui ont accordé le temps nécessaire et soutenu durant les premières années difficiles. Mais c’est bien lui qui a dû réaliser l’essentiel du travail : recruter et céder des joueurs, puis façonner une génération de jeunes talents exceptionnels avant de les intégrer à l’équipe première. »
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Une finale de saison décisive
Manchester City traverse une période d'incertitude profonde, la situation contractuelle de Guardiola et les enquêtes financières en cours assombrissant l'avenir à long terme du club. Les Citizens doivent d'abord se concentrer sur la finale de la FA Cup, un match à enjeux considérables contre Chelsea ce week-end, avant de se tourner vers la fin de saison décisive pour le titre. Actuellement à deux points du leader Arsenal, avec deux journées à disputer, la course au titre de Manchester City s'achèvera par des rencontres cruciales contre Bournemouth et Aston Villa.