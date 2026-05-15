« Derrière un seul homme » - Pourquoi Pep Guardiola n'est pas le plus grand de tous les temps de la Premier League alors que les rumeurs de départ s'intensifient autour de l'entraîneur de Manchester City

Au cœur du débat, le niveau de soutien institutionnel dont a bénéficié Guardiola est souvent comparé à la tâche titanesque qu’a dû relever Ferguson à Old Trafford. Pulis rappelle que, si la direction de City avait été spécialement remodelée pour accueillir le technicien catalan, Ferguson a dû reconstruire un club resté près de deux décennies dans l’ombre.

Il explique : « À l’arrivée de Pep à City en 2016, l’entente a été immédiate, mais il faut rappeler ce qui était déjà en place. Txiki Begiristain et Ferran Soriano, respectivement directeur sportif et directeur général, avaient déjà préparé le terrain en coulisses, ayant précédemment collaboré avec Pep à Barcelone.

Ils souhaitaient ardemment sa venue et partageaient déjà l’identité ainsi que la direction qu’il entendait imprimer au club. Avant lui, Mancini puis Pellegrini, deux entraîneurs aux profils très distincts, avaient brillé et offert à City le titre suprême.

À son arrivée à United, le club n’avait pas été sacré champion depuis 19 ans. La principale différence, souligne Pulis, est que Ferguson a dû tout démolir puis tout reconstruire de ses propres mains.

« À ses côtés, des figures comme Bobby Charlton et Martin Edwards lui ont accordé le temps nécessaire et soutenu durant les premières années difficiles. Mais c’est bien lui qui a dû réaliser l’essentiel du travail : recruter et céder des joueurs, puis façonner une génération de jeunes talents exceptionnels avant de les intégrer à l’équipe première. »