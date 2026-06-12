Derrière le casque… L’incroyable parcours d’une star qui a défié la mort pour vivre son rêve de Coupe du monde

La sélection mexicaine a entamé sa Coupe du monde 2026 par une victoire 2-0 face à l’Afrique du Sud, décrochant ses trois premiers points et adressant un signal fort à ses rivaux : « El Tri » semble aujourd’hui plus équilibré et plus confiant que jamais.

Au cœur de ce projet se trouve Raúl Jiménez, l’attaquant vétéran du Mexique et numéro 9, qui mesure 1,89 mètre et est aujourd’hui considéré comme l’un des leaders les plus importants de l’équipe, tant sur le plan technique que moral, à un moment où les supporters mexicains rêvent de réaliser un exploit historique sur leur propre sol.

Mais l’histoire de Jiménez dépasse le cadre du football, des buts et des titres, car elle incarne l’une des plus inspirantes histoires de résilience du sport mondial. Victime d’une grave blessure qui a failli mettre fin à sa carrière, voire menacer sa vie, il a su revenir sur les terrains avec la même force.