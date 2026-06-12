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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Derrière le casque… L’incroyable parcours d’une star qui a défié la mort pour vivre son rêve de Coupe du monde

FEATURES
Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
Afrique du Sud
Coupe du monde
R. Jimenez
Arsenal
Atlético Madrid
Wolverhampton
Mexique
Afrique du Sud
Angleterre
Espagne

Le parcours exceptionnel de Jiménez vers la Coupe du monde

La sélection mexicaine a entamé sa Coupe du monde 2026 par une victoire 2-0 face à l’Afrique du Sud, décrochant ses trois premiers points et adressant un signal fort à ses rivaux : « El Tri » semble aujourd’hui plus équilibré et plus confiant que jamais.

Au cœur de ce projet se trouve Raúl Jiménez, l’attaquant vétéran du Mexique et numéro 9, qui mesure 1,89 mètre et est aujourd’hui considéré comme l’un des leaders les plus importants de l’équipe, tant sur le plan technique que moral, à un moment où les supporters mexicains rêvent de réaliser un exploit historique sur leur propre sol.

Mais l’histoire de Jiménez dépasse le cadre du football, des buts et des titres, car elle incarne l’une des plus inspirantes histoires de résilience du sport mondial. Victime d’une grave blessure qui a failli mettre fin à sa carrière, voire menacer sa vie, il a su revenir sur les terrains avec la même force.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le casque… Souvenir d’une blessure, il s’est transformé en symbole de résilience.

    Les faits remontent au 29 novembre 2020, lors d’un match entre Wolverhampton et Arsenal en Premier League, selon le journal espagnol « Marca ».

    Sur un coup franc botté depuis l’aile gauche, Jiménez s’est élancé vers le premier poteau afin de couper la trajectoire du ballon, mais il a percuté avec violence le défenseur brésilien David Luiz dans un choc aérien inévitable.

    La scène, choquante, a vu l’attaquant mexicain s’effondrer dans la surface et rester immobile plusieurs minutes, le personnel médical intervenant aussitôt sous le regard inquiet des joueurs et des supporters.

    Devant la gravité de la scène, le staff médical l’a évacué sur civière directement vers l’hôpital, reléguant la rencontre au second plan au profit de l’inquiétude collective pour sa santé.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-WOLVESAFP

    Une fracture du crâne a mis sa vie en danger

    Les examens médicaux ont révélé que le joueur avait subi une fracture du crâne, une blessure extrêmement grave qui a non seulement menacé son avenir sportif, mais a également constitué un réel danger pour sa vie.

    Des années plus tard, l’attaquant mexicain est revenu sur cet épisode dans le documentaire « Code Red » de la BBC, expliquant qu’il ne gardait que peu de souvenirs de l’accident.

    « Je ne me souviens pas m'être dirigé vers ce coin », a confié l'attaquant mexicain en évoquant les instants ayant précédé la violente collision.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un long et difficile parcours vers la guérison

    Le chemin du retour n’a pas été facile. Jiménez a suivi un long parcours de soins et de rééducation durant plusieurs mois, durant lequel il a dû relever d’importants défis physiques et psychologiques.

    Le joueur a toujours gardé un seul objectif en tête : retrouver son niveau d’antan et revenir à la compétition dans les meilleures conditions possibles.

    Il avait déclaré précédemment : « Je voulais retrouver mon niveau d’avant, et même prouver que j’étais devenu plus fort. »

    Il a également salué le soutien considérable apporté par ses coéquipiers, le staff technique et les supporters, soulignant que cette solidarité a été déterminante pour surmonter la période la plus difficile de sa carrière.

    Après huit mois de travail intensif et de rééducation, Jiménez a fait son retour sur les terrains en disputant un match amical avec Wolverhampton contre Crewe Alexandra, une apparition chargée de symbolisme qui marque le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pourquoi porte-t-il un casque ?

    Depuis son retour sur les terrains, Raúl Jiménez porte systématiquement un casque de protection.

    Cet équipement de protection, adopté à titre préventif après une fracture du crâne, préserve la zone touchée et limite les risques de nouveaux chocs violents durant les rencontres.

    Avec le temps, cet équipement est devenu le symbole d’une résilience remarquable, rappelant à tous l’étendue des souffrances endurées par l’attaquant et la manière dont il a su retrouver le plus haut niveau.

  • Club Atletico de Madrid v Real Club Celta de Vigo -La GigaGetty Images Sport

    Un parcours européen couronné de succès

    Jiménez se distingue par sa grande puissance physique et sa capacité à jouer comme un attaquant complet ; il s’est forgé une carrière remarquable sur les terrains européens.

    Il a commencé sa carrière professionnelle au club mexicain América entre 2011 et 2014, gravissant les échelons jusqu’à s’imposer dans l’équipe première.

    En 2014, il rejoint l’Atlético de Madrid et contribue à la victoire en Supercoupe d’Espagne 2014-2015.

    Il rejoint ensuite Benfica (2015-2018), avec lequel il remporte deux championnats du Portugal et une Coupe du Portugal.

    Ses plus belles heures se déroulent ensuite à Wolverhampton (2018-2023), où il s’impose comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League et un élément incontournable des « Wolves ».

    À l’été 2023, il a rejoint Fulham afin de poursuivre sa carrière au plus haut niveau en Angleterre, sous un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    L’une des plus grandes stars du football mexicain de l’histoire

    Internationalement reconnu, Raúl Jiménez figure parmi les meilleurs attaquants de l’histoire de la sélection mexicaine, avec 127 capes et 46 buts au compteur.

    Il possède également une solide expérience des Coupes du monde, ayant pris part à l’édition 2022 au cours de laquelle il a disputé trois matchs pour un total de 56 minutes de jeu.

    Alors que se profile la Coupe du monde 2026, Jiménez nourrit de nouvelles ambitions : mener son équipe vers un exploit majeur et ajouter un chapitre prestigieux à un parcours commencé au Mexique, poursuivi en Europe, et qui aurait pu s’interrompre suite à une grave blessure, avant de devenir l’une des plus belles illustrations de défi et de résilience du football moderne.