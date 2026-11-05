Tout porte à croire que Kane, récemment sacré Ballon d’Or, sera le capitaine de l’Angleterre lors de son prochain grand tournoi international. Malgré ses 33 ans, le prolifique attaquant pourrait encore disputer un autre cycle de Coupe du monde.

Si Kane poursuit dans cette voie, ceux qui attendent patiemment derrière lui l’occasion de briller risquent de rester dans l’ombre quelque temps encore. Ollie Watkins, Ivan Toney et Dominic Solanke ont tous frappé à la porte de la sélection, qui s’ouvre rarement.

Calvert-Lewin, qui a inscrit 14 buts en Premier League avec Leeds la saison dernière, a de nouveau grimpé dans la hiérarchie. Après avoir obtenu 11 sélections entre 2020 et 2021, il a dû attendre environ cinq ans avant d’être rappelé en mars 2026.

Écarté pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, il figure de nouveau dans les plans pour la Ligue des nations de l’UEFA. L’ancien attaquant d’Everton est-il désormais le premier choix pour assurer la relève derrière le capitaine Kane ?