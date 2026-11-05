Derrière Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin est-il en tête de liste pour l’Angleterre ? L’attaquant de Leeds cherche à s’assurer une place en sélection en vue de l’Euro 2028
Kane, lauréat du Ballon d’Or, mène l’attaque de l’Angleterre
Tout porte à croire que Kane, récemment sacré Ballon d’Or, sera le capitaine de l’Angleterre lors de son prochain grand tournoi international. Malgré ses 33 ans, le prolifique attaquant pourrait encore disputer un autre cycle de Coupe du monde.
Si Kane poursuit dans cette voie, ceux qui attendent patiemment derrière lui l’occasion de briller risquent de rester dans l’ombre quelque temps encore. Ollie Watkins, Ivan Toney et Dominic Solanke ont tous frappé à la porte de la sélection, qui s’ouvre rarement.
Calvert-Lewin, qui a inscrit 14 buts en Premier League avec Leeds la saison dernière, a de nouveau grimpé dans la hiérarchie. Après avoir obtenu 11 sélections entre 2020 et 2021, il a dû attendre environ cinq ans avant d’être rappelé en mars 2026.
Écarté pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, il figure de nouveau dans les plans pour la Ligue des nations de l’UEFA. L’ancien attaquant d’Everton est-il désormais le premier choix pour assurer la relève derrière le capitaine Kane ?
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Calvert-Lewin est-il la doublure privilégiée de Kane ?
Interrogé à ce sujet, Beckford, ancienne star de Leeds qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, où l’on retrouve les meilleurs sites de paris britanniques, a déclaré à GOAL : « Je dirais que oui. Il suffit de voir la régularité dont il fait preuve depuis son arrivée à Leeds il y a 18 mois.
« Ses problèmes de blessures semblent désormais derrière lui, je touche du bois. Il marque des buts. Il est en grande forme, notamment sur le plan physique. Il dégage une belle impression. Sa confiance est au plus haut. Il joue semaine après semaine et bénéficie du soutien d’un immense club de football, qui l’encourage. Il faut donc répondre oui.
« Cela dit, Harry Kane ayant remporté le Ballon d’Or, il ne montre aucun signe de ralentissement, n’est-ce pas ? Il devra peut-être attendre encore 12 ou 18 mois, mais oui, je dirais que oui. Il a l’expérience de la Premier League et celle des matches internationaux disputés régulièrement. Il marque des buts. Donc, si je devais parier, je dirais oui. »
L’attaquant de Leeds devrait chercher à jouer un rôle à l’Euro 2028
Bien qu’il ait fait ses débuts en équipe première en 2014, Calvert-Lewin n’a encore que 29 ans et n’aura pas 30 ans avant le printemps 2027. Il a donc le temps de renforcer sa réputation en Premier League et auprès de la sélection anglaise.
Il devrait assurément être encore au sommet de sa forme lorsque le prochain Championnat d’Europe arrivera, avec la perspective de ce tournoi comme motivation sur la scène internationale. Beckford a ajouté : « Vous l’avez dit, il n’a encore que 29 ans. Je ne veux pas le faire entrer dans la trentaine plus tôt que nécessaire, mais il a aussi l’expérience des grands rassemblements européens. Ce ne sera donc pas un trop grand choc pour lui. Il connaît les attentes et comprend ce que signifie représenter son pays.
« Mais je le répète : regardez sa condition physique, sa détermination, les positions qu’il prend dans le dernier tiers du terrain lorsque les centres arrivent ou que les ballons lui sont donnés dans les pieds, et sa capacité à faire participer ses coéquipiers. Je pense que son jeu en combinaison s’est considérablement amélioré au cours des 12 derniers mois, et plus encore depuis qu’il a rejoint Leeds. Je pense qu’il a fait d’énormes progrès.
« Il faut bien le reconnaître, 2028 sera une très, très grande année pour lui. Je lui tire discrètement mon chapeau. Je pense qu’il va bien s’en sortir là-bas. »
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Calendrier de l’Angleterre en 2026 : la Croatie et l’Espagne en Ligue des nations
Thomas Tuchel dévoilera vendredi sa nouvelle liste pour l’Angleterre, qui se prépare à affronter la Croatie à Wembley en Ligue des nations, puis l’Espagne, championne du monde, lors d’un choc très attendu à Madrid.
Calvert-Lewin, auteur de cinq buts cette saison, va espérer occuper une place de choix dans les plans d’un technicien allemand déterminé à offrir des succès concrets à une nation qui en a été privée. Si l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich veut remporter des titres majeurs, il aura besoin du plus grand nombre possible d’options offensives.
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