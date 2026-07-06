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Balogun TacklingGetty Images

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Dernières nouvelles : dans un communiqué cinglant, la Belgique menace la FIFA dans l'affaire de l'expulsion de Balougon

États-Unis vs Belgique
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F. Balogun
É.-U.
Belgique

La crise s’aggrave

La Fédération royale belge de football a accentué son contentieux avec la Fédération internationale de football (FIFA) après la décision d’autoriser l’attaquant américain Folarin Walegun à affronter la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, bien qu’il eût été expulsé lors du match précédent.

Dans un communiqué publié lundi, l’URBSFA affirme n’avoir reçu à ce jour aucune décision officielle ni aucune justification juridique de la part de la FIFA concernant la levée de la suspension du joueur. Elle menace de poursuivre l’instance internationale dans les heures, les jours et les mois à venir, et d’utiliser tous les recours juridiques pour préserver l’intégrité de la compétition.

  • Texte du communiqué :

    Le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération belge de football précise :
    « La Fédération royale belge de football souhaite clarifier la situation des dernières heures.

    Après avoir pris connaissance, par le biais des médias, de la décision de la FIFA de lever la suspension automatique du joueur Folarin Balogun, l’Union belge a adressé un courrier à la FIFA pour demander une copie de cette décision, une explication des procédures suivies, ainsi qu’une clarification de sa position concernant les règlements en vigueur.

    En guise de réponse, la FIFA a simplement adressé un courrier qualifiant la demande de l’URBSFA de « recours », lui assignant un juge et lui impartissant quelques heures pour le compléter, sans fournir le moindre élément sur la décision initiale.

    La Fédération belge rappelle que les règlements de la FIFA précisent qu’aucun recours n’est recevable tant que la partie concernée n’a pas été notifiée de la décision motivée. Alors qu’elle ne demandait que des éclaircissements légitimes, la FIFA a, d’office, qualifié sa correspondance de recours et, dans le même temps, rendu une décision de rejet.

    Parallèlement, la FIFA persistait à ignorer les demandes légitimes de la Fédération belge.

    Le communiqué précise également que, lors de la réunion de coordination dédiée à la rencontre, la FIFA a volontairement omis la partie de la présentation relative à la suspension automatique des joueurs, alors que ce point figurait à l’ordre du jour de toutes les réunions similaires précédant les quatre matchs précédents. La Fédération belge a demandé, à l’oral comme par écrit, les motifs de ce changement, sans obtenir de réponse.

    Au moment de la publication de ce communiqué, la Fédération belge n’avait toujours reçu ni décision ni explication de la FIFA et se voyait donc contrainte de contester l’éligibilité du joueur pour la prochaine rencontre.

    La fédération a conclu son communiqué en soulignant qu’elle demeurait profondément préoccupée par les événements, et qu’elle continuerait, dans les heures, les jours et les mois à venir, à défendre les principes fondamentaux de l’éthique et de l’intégrité de la compétition.

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  • « Nous avons découvert cette décision par le biais des médias. »

    Ce nouveau communiqué intervient quelques heures après un précédent communiqué publié par la Fédération belge, dans lequel celle-ci affirmait avoir pris connaissance de la décision de lever la suspension par le biais des médias, avant de demander officiellement à la « FIFA » une copie de cette décision, les motifs qui l'ont justifiée et les procédures juridiques sur lesquelles elle s'appuie.

    L’Union européenne de football (UEFA) s’est également saisie de l’affaire, dénonçant un « dépassement flagrant des limites » et un préjudice à l’équité de la compétition, tout en rappelant que la suspension automatique consécutive à un carton rouge est un principe intangible des règlements, sans exception possible.

  • Trump a exprimé sa gratitude à la FIFA.

    Cette décision de la Fédération belge intervient après la polémique suscitée par la suspension de la suspension automatique de Folarin Balogun, une mesure saluée aux États-Unis, notamment par le président Donald Trump qui a adressé un messagede remerciement à la FIFA via la plateforme Truth Social, qualifiant cette décision de « réparation d’une injustice flagrante ».

    La FIFA avait justifié sa décision en invoquant l’article 27 de son règlement disciplinaire, prévoyant la suspension de la suspension automatique pour une durée d’un an sous surveillance. Cette mesure permet à l’attaquant américain de prendre part au huitième de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Belgique, la sanction étant susceptible d’être réactivée en cas d’expulsion durant la période probatoire.

    De son côté, la Fédération belge a estimé que cette décision était en contradiction avec d’autres articles du règlement disciplinaire et du règlement de la Coupe du monde, jugeant qu’elle menaçait le principe d’égalité entre les équipes et créait un précédent sans précédent dans l’histoire de la compétition, ce qui l’a poussée à menacer de prendre toutes les mesures juridiques possibles pour défendre ses droits.

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