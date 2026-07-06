Dernières nouvelles : dans un communiqué cinglant, la Belgique menace la FIFA dans l'affaire de l'expulsion de Balougon

Le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération belge de football précise :

« La Fédération royale belge de football souhaite clarifier la situation des dernières heures.

Après avoir pris connaissance, par le biais des médias, de la décision de la FIFA de lever la suspension automatique du joueur Folarin Balogun, l’Union belge a adressé un courrier à la FIFA pour demander une copie de cette décision, une explication des procédures suivies, ainsi qu’une clarification de sa position concernant les règlements en vigueur.

En guise de réponse, la FIFA a simplement adressé un courrier qualifiant la demande de l’URBSFA de « recours », lui assignant un juge et lui impartissant quelques heures pour le compléter, sans fournir le moindre élément sur la décision initiale.

La Fédération belge rappelle que les règlements de la FIFA précisent qu’aucun recours n’est recevable tant que la partie concernée n’a pas été notifiée de la décision motivée. Alors qu’elle ne demandait que des éclaircissements légitimes, la FIFA a, d’office, qualifié sa correspondance de recours et, dans le même temps, rendu une décision de rejet.

Parallèlement, la FIFA persistait à ignorer les demandes légitimes de la Fédération belge.

Le communiqué précise également que, lors de la réunion de coordination dédiée à la rencontre, la FIFA a volontairement omis la partie de la présentation relative à la suspension automatique des joueurs, alors que ce point figurait à l’ordre du jour de toutes les réunions similaires précédant les quatre matchs précédents. La Fédération belge a demandé, à l’oral comme par écrit, les motifs de ce changement, sans obtenir de réponse.

Au moment de la publication de ce communiqué, la Fédération belge n’avait toujours reçu ni décision ni explication de la FIFA et se voyait donc contrainte de contester l’éligibilité du joueur pour la prochaine rencontre.

La fédération a conclu son communiqué en soulignant qu’elle demeurait profondément préoccupée par les événements, et qu’elle continuerait, dans les heures, les jours et les mois à venir, à défendre les principes fondamentaux de l’éthique et de l’intégrité de la compétition.