« Dernière chance » : pourquoi Dele Alli a échoué en Serie A après son transfert surprise à Côme, tandis que l'ancienne star de Manchester United, Scott McTominay, s'épanouit à Naples

Dele erre dans le limbe footballistique depuis dix mois, aucun club n’osant prendre le risque de miser sur ses services. Le joueur de 30 ans s’entretient en suivant des programmes d’entraînement individuels.

À l’aube d’une nouvelle saison, le joueur, auteur de 51 buts en Premier League et de 37 sélections avec les Three Lions, pourrait toutefois s’engager avant la reprise des compétitions.

Après des passages infructueux à Everton et au Besiktas (en prêt), il lui sera probablement difficile de décrocher un nouveau contrat dans l’un des grands championnats européens. Un pas en arrière pourrait toutefois s’avérer nécessaire pour relancer sa carrière.

Des clubs de l’EFL ont manifesté un intérêt, notamment Wrexham (dont Ryan Reynolds est actionnaire) et Birmingham (soutenu par Tom Brady), et un nouveau départ semble indispensable pour retrouver l’étincelle perdue.

Initialement, le joueur espérait relancer sa carrière dans le cadre idyllique du lac de Côme, mais il n’a disputé que quelques minutes comme remplaçant contre l’AC Milan, avant d’écoper d’un carton rouge et de voir son contrat résilié.