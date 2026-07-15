Getty Images
Traduit par
« Dernière chance » : pourquoi Dele Alli a échoué en Serie A après son transfert surprise à Côme, tandis que l'ancienne star de Manchester United, Scott McTominay, s'épanouit à Naples
Dele est désormais libre de s’engager avec le club de son choix après n’avoir disputé qu’une seule rencontre sous les couleurs de Como.
Dele erre dans le limbe footballistique depuis dix mois, aucun club n’osant prendre le risque de miser sur ses services. Le joueur de 30 ans s’entretient en suivant des programmes d’entraînement individuels.
À l’aube d’une nouvelle saison, le joueur, auteur de 51 buts en Premier League et de 37 sélections avec les Three Lions, pourrait toutefois s’engager avant la reprise des compétitions.
Après des passages infructueux à Everton et au Besiktas (en prêt), il lui sera probablement difficile de décrocher un nouveau contrat dans l’un des grands championnats européens. Un pas en arrière pourrait toutefois s’avérer nécessaire pour relancer sa carrière.
Des clubs de l’EFL ont manifesté un intérêt, notamment Wrexham (dont Ryan Reynolds est actionnaire) et Birmingham (soutenu par Tom Brady), et un nouveau départ semble indispensable pour retrouver l’étincelle perdue.
Initialement, le joueur espérait relancer sa carrière dans le cadre idyllique du lac de Côme, mais il n’a disputé que quelques minutes comme remplaçant contre l’AC Milan, avant d’écoper d’un carton rouge et de voir son contrat résilié.
- Getty
Pourquoi Dele a-t-il peiné en Serie A ?
L'ancien défenseur de Nottingham Forest et de l'équipe d'Angleterre, Walker, connaît bien les défis de la vie en Italie, puisqu'il a rejoint la Sampdoria en 1992. Interrogé par GOAL – dans le cadre d'un partenariat avec Betinia – sur les raisons pour lesquelles Dele a connu des difficultés en Serie A alors que l'ancien milieu de terrain de Manchester United, Scott McTominay, s'épanouit à Naples, il a déclaré : « Sur le plan professionnel, je pense que c'était pour lui une sorte de dernière chance.
Je ne pense pas que ce soit le cas pour McTominay : il a rejoint un très grand club qui, je crois, tenait vraiment à l’avoir. Alors que Dele, à ce stade de sa carrière, espérait simplement que tout fonctionne.
« Une fois sur place, s’adapter pendant les quatre ou cinq premiers mois est la partie la plus difficile. Il y a aussi la question du caractère : Dele était sans doute habitué au rythme de la vie en Angleterre, ce qui rend la transition encore plus rude.
« On peut dire que ça n’a pas marché pour lui, mais l’adaptation est vraiment difficile, et je peux en témoigner. En Italie, on ne vous laisse pas de temps : plus vous êtes une grande star, moins vous avez de temps. Il faut donc être immédiatement opérationnel, et c’est vraiment difficile. »
L’ancien international anglais Dele parviendra-t-il à relancer sa carrière ?
Roberto Di Matteo, qui connaît bien les exigences de la Serie A, s’était déjà confié à GOAL au sujet de Dele – alors jeune espoir prometteur du centre de formation des MK Dons, lorsque l’ancien international italien dirigeait l’équipe première à Milton Keynes : « De l’extérieur, il est difficile de juger.
Je ne sais pas ce qui se passe pour lui sur le plan personnel. Il était au sommet de sa forme, puis, d’une manière ou d’une autre, quelque chose a changé dans sa vie privée. C’est difficile. C’est vraiment dommage que nous ayons perdu l’un de ces jeunes talents anglais prometteurs.
« Je ne sais pas ce dont il a besoin pour remonter la pente. C’est difficile. J’espère simplement qu’il trouvera la solution au plus vite afin qu’il puisse à nouveau profiter du football, de sa vie, et passer de bons moments. »
- Getty
Dele cherche à s’engager avec un nouveau club pour la saison 2026-2027.
Dele n’a pas l’intention d’abdiquer : il dispose encore de suffisamment de temps pour remettre sur les rails une carrière qui a dévié de sa trajectoire initiale. Il lui faut simplement un club prêt à prendre le risque de miser sur lui.
Reste à savoir si de telles opportunités se présenteront en 2026-2027, car les rumeurs d’intérêt du Real Madrid pour ce joueur qui a autrefois brillé aux côtés d’Harry Kane dans le nord de Londres commencent à sembler appartenir à une autre époque.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles