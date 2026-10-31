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Le 247e derby de l’histoire entre l’AC Milan et l’Inter apportera des nouveautés très importantes, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et non, la nuit d’Halloween ne sera pas seulement effrayante pour l’une des deux équipes : elle sera aussi celle qui ramènera à San Siro des chiffres records et quelque chose qui semble aujourd’hui appartenir à un passé lointain.

Non, aucun fantôme ne reviendra au Meazza, mais on reverra dans les tribunes des banderoles et des chorégraphies que l’on n’avait plus vues depuis très longtemps.