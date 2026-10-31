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Emanuele Tramacere
Traduit par

Derby AC Milan-Inter : retour des banderoles et du tifo. Celui des ultras de l’AC Milan s’étendra sur les trois niveaux de tribunes

Milan AC
Inter
Serie A
Milan AC vs Inter

Le derby de Milan retrouvera l’une de ses composantes les plus emblématiques : les tifos des supporters dans le stade.

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Le 247e derby de l’histoire entre l’AC Milan et l’Inter apportera des nouveautés très importantes, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et non, la nuit d’Halloween ne sera pas seulement effrayante pour l’une des deux équipes : elle sera aussi celle qui ramènera à San Siro des chiffres records et quelque chose qui semble aujourd’hui appartenir à un passé lointain.

Non, aucun fantôme ne reviendra au Meazza, mais on reverra dans les tribunes des banderoles et des chorégraphies que l’on n’avait plus vues depuis très longtemps.

  • CHIFFRES RECORDS

    Le derby de ce soir sera celui qui attirera le plus de spectateurs depuis mars 2019. Pour l’occasion, les bâches de sécurité situées au troisième niveau des deux virages seront retirées, et plus de 2 500 places ont été remises en vente.

    Ces protections avaient été installées en 2019 pour préserver la stabilité de ces secteurs, mais la commission provinciale de surveillance a donné son feu vert à une nouvelle mise en vente des places. Plus de 77 000 spectateurs sont donc de nouveau attendus pour le derby.

  • Les banderoles et les tifos font leur retour

    Mais ce n’est pas tout : après une longue absence, de nombreuses banderoles, du moins celles qui ne sont pas interdites, ainsi que les célèbres tifos feront leur retour dans les tribunes. Elles avaient disparu depuis l’ouverture des enquêtes judiciaires visant les deux virages et les nombreuses interdictions imposées à la suite des contrôles de la Lega Serie A, de la FIGC, du préfet et du chef de la police.

  • Chorégraphie sur trois anneaux face à une levée d’écharpes

    Comme toujours, les groupes ultras gardent le secret sur ce qui sera organisé et sur la manière dont ils s’y prendront. Mais du côté de l’AC Milan, une chose est sûre : la chorégraphie ne couvrira pas seulement le deuxième anneau bleu. Elle s’étendra aussi aux premier et troisième anneaux, ainsi qu’à une partie des petits virages latéraux orange et rouge du deuxième anneau. Elle devrait également comprendre une grande banderole centrale et des cartons en plastique, un sur chaque siège, à lever pour former l’image finale. Dans la Curva Nord, occupée par les supporters de l’Inter, visiteurs pour l’occasion, on devrait en revanche assister, d’après les informations qui ont filtré jusqu’ici, à un imposant déploiement d’écharpes aux couleurs du club.

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