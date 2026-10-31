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Emanuele Tramacere
Traduit par

Derby AC Milan-Inter : retour des banderoles et de la chorégraphie. Celle des ultras de l’AC Milan s’étendra sur trois niveaux de tribunes

Milan AC
Inter
Serie A
Milan AC vs Inter

Le derby de Milan retrouvera l’un de ses éléments les plus emblématiques : les tifos des supporters dans le stade.

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Le 247e derby de l’histoire de l’AC Milan et de l’Inter apportera des nouveautés majeures, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et non, la nuit d’Halloween ne sera pas seulement effrayante pour l’une des deux équipes : elle ramènera aussi à San Siro des chiffres records et quelque chose qui semble aujourd’hui appartenir à un passé lointain.

Non, aucun fantôme ne reviendra au Meazza, mais on reverra dans les tribunes des banderoles et des tifos que l’on n’avait plus vus depuis très longtemps.

  • DES CHIFFRES RECORDS

    Le derby de ce soir sera celui qui réunira le plus de spectateurs depuis mars 2019. Pour l’occasion, les bâches de sécurité situées au troisième niveau des deux virages seront retirées, et plus de 2 500 places ont été remises en vente.

    Ces protections avaient été installées en 2019 pour préserver la stabilité de ces secteurs, mais la Commission provinciale de surveillance a donné son feu vert à la remise en vente des places. Plus de 77 000 spectateurs sont donc de nouveau attendus pour le derby.

  • Les banderoles et les tifos font leur retour

    Mais ce n’est pas tout : après une longue période, qui remonte de fait au début des enquêtes judiciaires sur les deux virages et aux nombreuses interdictions imposées à la suite des contrôles de la Lega Serie A, de la FIGC, du préfet et du chef de la police, de nombreuses banderoles (du moins celles qui ne sont pas interdites) et les célèbres chorégraphies feront leur retour dans les tribunes.

  • Une chorégraphie sur trois niveaux face à une levée d’écharpes

    Comme toujours, les groupes ultras gardent le secret sur ce qu’ils préparent et sur la manière dont ils vont s’y prendre. Du côté de l’AC Milan, une chose est sûre : la chorégraphie ne couvrira pas seulement le deuxième anneau bleu, mais aussi les premier et troisième anneaux, ainsi qu’une partie des petites courbes latérales orange et rouge du deuxième anneau. Elle devrait également comprendre une grande banderole centrale et des cartes en plastique, une pour chaque siège, à lever vers le ciel pour former l’image finale. Quant à la Curva Nord, occupée par les supporters de l’Inter, visiteurs pour l’occasion, elle devrait offrir, selon les informations qui ont filtré jusqu’ici, un imposant déploiement d’écharpes aux couleurs de l’Inter.

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