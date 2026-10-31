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Le 247e derby de l’histoire de l’AC Milan et de l’Inter apportera des nouveautés majeures, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et non, la nuit d’Halloween ne sera pas seulement effrayante pour l’une des deux équipes : elle ramènera aussi à San Siro des chiffres records et quelque chose qui semble aujourd’hui appartenir à un passé lointain.

Non, aucun fantôme ne reviendra au Meazza, mais on reverra dans les tribunes des banderoles et des tifos que l’on n’avait plus vus depuis très longtemps.