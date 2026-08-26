Que fait Aston Villa ? Pour le moment, le club n’est pas hors course. Après avoir perdu Konsa, devenu un défenseur d’Arsenal, Tielemans, recruté par Manchester United, et Rogers, qui a choisi Chelsea, le club anglais dira dans les prochaines heures au revoir à Watkins, qui a dit oui à l’Arabie saoudite (Al Hilal de Simone Inzaghi est en pole position). Traduction : il a l’argent pour aller chercher Leao, et vivre une fin de mercato en protagoniste. Une chose est sûre, Emery veut au moins deux joueurs offensifs : sur ses tablettes, Mateta de Crystal Palace, Nicolas Jackson de Chelsea et justement le Portugais. Mais il ne peut pas trop tergiverser, l’heure du choix approche.