Ce sont des heures décisives pour l’avenir de Rafael Leao. L’attaquant portugais, qui a repris l’entraînement avec le reste du groupe en vue de la réception de Venezia en championnat, programmée vendredi à 20h45, continue de figurer sur la liste des partants. Deux clubs sont en pole sur ce dossier, Galatasaray et Aston Villa, tandis que Tottenham reste en retrait. La nouveauté du jour, selon le journaliste turc spécialiste du mercato Yağız Sabuncuoğlu, c’est la nouvelle proposition du club stambouliote, qui a offert à l’AC Milan 45 millions d’euros plus des bonus pour le transfert de l’ancien Lillois.
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Depuis la Turquie - Galatasaray, nouvelle offre à l’AC Milan pour Rafael Leao : 45 millions d’euros plus des bonus
En attente du oui de l’AC Milan
L’AC Milan ne confirme pas l’offre pour le moment, mais il est certain que les négociations sont bien en cours. Galatasaray connaît la position de l’AC Milan, sait que l’exigence reste de 50 millions d’euros et tente de se rapprocher de ce montant en intégrant à l’opération des bonus facilement atteignables. Le club turc espère recevoir une réponse positive : avec Leao, il n’y a pas de problème, un accord existe déjà avec le joueur pour un contrat de quatre ans à 12 millions d’euros par saison.
Aston Villa est en course
Que fait Aston Villa ? Pour le moment, le club n’est pas hors course. Après avoir perdu Konsa, devenu un défenseur d’Arsenal, Tielemans, recruté par Manchester United, et Rogers, qui a choisi Chelsea, le club anglais dira dans les prochaines heures au revoir à Watkins, qui a dit oui à l’Arabie saoudite (Al Hilal de Simone Inzaghi est en pole position). Traduction : il a l’argent pour aller chercher Leao, et vivre une fin de mercato en protagoniste. Une chose est sûre, Emery veut au moins deux joueurs offensifs : sur ses tablettes, Mateta de Crystal Palace, Nicolas Jackson de Chelsea et justement le Portugais. Mais il ne peut pas trop tergiverser, l’heure du choix approche.
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