Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Naples et de la sélection belge, s’est exprimé depuis le rassemblement de la Belgique (adversaire de l’Italie en Ligue des nations) sur sa situation, à commencer par les rumeurs de mercato durant l’été : "Je n’ai jamais envisagé l’idée de quitter Naples cet été, je n’en ai parlé avec personne".
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Depuis la Belgique, De Bruyne : « Je n’ai jamais envisagé l’idée de quitter Naples cet été »
Sur la sélection : « J’ai dit à van Bommel que je suis ici pour aider. Je me sens bien, mentalement comme physiquement, donc je voulais simplement continuer ainsi », peut-on lire sur gianlucadimarzio.com. « Beaucoup de joueurs m’ont demandé de rester. Je ne veux pas trop penser à l’avenir, mais pour moi, cela n’a pas été un problème ».
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