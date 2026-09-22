Depuis la Belgique, De Bruyne : « Je n’ai jamais envisagé l’idée de quitter Naples cet été »

Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Naples et de la sélection belge, s’est exprimé depuis le rassemblement de la Belgique (adversaire de l’Italie en Ligue des nations) sur sa situation, à commencer par les rumeurs de mercato durant l’été : "Je n’ai jamais envisagé l’idée de quitter Naples cet été, je n’en ai parlé avec personne".



