Depuis l’Argentine, les raisons pour lesquelles Dibu Martinez n’est pas allé à la Juventus : elles ne concernent pas le sportif, la réputation entre en jeu

Comme le rapportent des médias argentins, Martinez a été proposé à Chelsea ces dernières heures et Tottenham serait également intéressé par son recrutement. L’avenir du joueur de 33 ans originaire de Mar del Plata est incertain, car il a été mis de côté par son équipe, qui prévoyait de le laisser partir lors de ce mercato.





En outre, le journaliste de TyC Sports, Gaston Edul, a écrit que ce n’est qu’à la clôture du mercato que sera dévoilé le motif pour lequel l’Argentin n’a pas rejoint la Juventus, une raison qui n’a rien à voir avec le sport et qui renforcera sa réputation en équipe d’Argentine.