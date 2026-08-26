Dibu Martinez pourrait changer de club au tout dernier moment du mercato estival. Après une longue poursuite de la part de la Juventus, qui ne s’est pas concrétisée, l’Argentin a désormais des sollicitations de Chelsea et de Tottenham, tous deux peu satisfaits du rendement de leurs deux gardiens titulaires. Pendant ce temps, son Aston Villa s’est déjà tourné vers Suzuki pour le remplacer. Du nouveau en perspective pour le gardien champion du monde en 2022.
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Depuis l’Argentine, les raisons pour lesquelles Dibu Martinez n’est pas allé à la Juventus : elles ne concernent pas le sportif, la réputation entre en jeu
Comme le rapportent des médias argentins, Martinez a été proposé à Chelsea ces dernières heures et Tottenham serait également intéressé par son recrutement. L’avenir du joueur de 33 ans originaire de Mar del Plata est incertain, car il a été mis de côté par son équipe, qui prévoyait de le laisser partir lors de ce mercato.
En outre, le journaliste de TyC Sports, Gaston Edul, a écrit que ce n’est qu’à la clôture du mercato que sera dévoilé le motif pour lequel l’Argentin n’a pas rejoint la Juventus, une raison qui n’a rien à voir avec le sport et qui renforcera sa réputation en équipe d’Argentine.
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