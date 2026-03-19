Ce matin, le plus grand quotidien sportif argentin consacre sa une à Paulo Dybala et à son retour, de plus en plus probable selon « Olé », dans son pays natal, aux côtés de Boca Juniors, après l'expiration de son contrat avec l'AS Rome prévue le 30 juin prochain.
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Depuis l'Argentine, Dybala se rapproche de Boca Juniors : tous les indices laissent présager un retour au pays pour « La Joya ». Sa femme serait impliquée
POURQUOI DYBALA NE JOUE-T-IL PAS ?
Une nouvelle blessure pour un joueur qui a connu de nombreuses interruptions au cours de sa carrière et qui ne pourrait faire son retour sur le terrain qu'à la fin du mois d'avril, pour les derniers matchs du championnat.
DYBALA-BOCA, C'EST POSSIBLE
Après plusieurs tentatives ces derniers temps, le retour de Dybala en Argentine n'est désormais plus une simple idée. Le quotidien « Olé » titre même « Joya Libertadores », faisant rêver les supporters de Boca Juniors qui rêvent de remporter à nouveau cette coupe qu'ils ont déjà soulevée six fois au cours de leur histoire. Boca Juniors compte sur l'accord de Dybala, dont la prolongation de contrat avec l'AS Rome semble désormais compromise. Il reste à régler la question du salaire avec la Joya, qui devrait réduire les 6 millions d'euros qu'il perçoit actuellement dans la capitale.
LES INDICES
Le transfert de Dybala au Boca Juniors serait principalement motivé par des raisons familiales. Ce retour au pays permettrait au footballeur de se rapprocher de ses parents, mais aussi de satisfaire sa femme, Oriana Sabatini, qui n'a jamais caché son désir de retourner en Argentine. La naissance de leur première fille, Gia, pourrait s'avérer décisive à cet égard. Cette rumeur est également alimentée par l'annonce faite sur les réseaux sociaux par la chanteuse, qui participera prochainement à une émission de télévision diffusée sur une chaîne argentine.