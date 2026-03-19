Depuis l'Argentine, Dybala se rapproche de Boca Juniors : tous les indices laissent présager un retour au pays pour « La Joya ». Sa femme serait impliquée

Le transfert de Dybala au Boca Juniors serait principalement motivé par des raisons familiales. Ce retour au pays permettrait au footballeur de se rapprocher de ses parents, mais aussi de satisfaire sa femme, Oriana Sabatini, qui n'a jamais caché son désir de retourner en Argentine. La naissance de leur première fille, Gia, pourrait s'avérer décisive à cet égard. Cette rumeur est également alimentée par l'annonce faite sur les réseaux sociaux par la chanteuse, qui participera prochainement à une émission de télévision diffusée sur une chaîne argentine.



